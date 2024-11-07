لندن: مشاركة عربية واسعة في معرض السوق العالمي  للسياحة 2024

لندن – “القدس العربي”: شاركت الكثير من الدول العربية في معرض سوق السفر العالمي 2024 في العاصمة البريطانية لندن، بحضور واسع من شركاء القطاع السياحي. وجالت “القدس العربي” على بعض أجنحة المعرض ومنها القطري والفلسطيني والأردني، حيث استقطبت تلك الاجنحة أعدادا كبيرة من الزوار.

الجناح الفلسطيني

ولدى زيارتنا جناح السياحة الفلسطيني، كان كثير من الزوار يحرصون على ارتداء الكوفية الفلسطينية في مشهد تضامني مع فلسطين وأهلها وخاصة في قطاع غزة ، وعن ذلك تحدث للـ”القدس العربي ” مدير عام التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية ماجد إسحاق، فقال :” إن مشاركة فلسطين في هذا المعرض لم تنقطع منذ عام 2000، نظرا لكونه ثاني أكبر معرض سياحي في العالم ، ونحن مصرون على الحضور فيه وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين ، حيث نرى تعاطفا متزايدا مع القضية الفلسطينية في أوروبا وبريطانيا في ظل زيادة عملية الوعي التي حصلت في وجدان الناس هنا وفي أوروبا بشكل عام” .

وأضاف “أننا نعمل على استثمار هذا التطور الحاصل في الوعي ، للتعريف من خلال السياحة بقضية فلسطين ومعالمها رغم الألم والدمار الذي نعيشه ، لكن مازال لدينا إيمان وأمل بأن الحياة ستعود من جديد ، وسنأخذ استقلالنا ، وتعود السياحة لفلسطين ، ويصبح جميع المتعاطفين مع القضية الفلسطينية سواحا من نوع آخر لفلسطين ،لا تقتصر زيارتهم على المعالم الاثرية المعروفة مثل القدس وبيت لحم وأريحا والخليل وجنين ، بل أن يأتوا أيضا لزيارة فلسطين ليتفاعلوا مع الشعب الفلسطيني ويتعرفوا عن قرب على السردية الفلسطينية ، ويشاهدوا الحياة اليومية للشعب الفلسطيني في كافة تفاصيلها الإيجابية والسلبية بما فيها الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح ماجد إسحاق “أن السياحة في فلسطين ستتطور بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين “.

الجناح القطري

وانتقلنا بعدها الى الجناح القطري حيث يزداد الاقبال على قطر كوجهة سياحية آمنة، وفي تصريح لـ”القدس العربي” قالت مريم سعيد المسلماني الاخصائية في قسم العلاقات العامة والاتصال في قطر للسياحة:” إن الجناح القطري المشارك في معرض سوق السفر العالمي لهذا العام، يضم أكثر من 38 قسما يشارك فيها شركاء في قطاعات مختلفة ومنها قطاع الفنادق ووكلاء السفر الذين يقومون بالترويج للسياحة والخدمات وكل ما يتعلق بالسياح في قطر لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار”. وأوضحت “أن هناك 15 سوقا سياحية يتم الترويج فيها للسياحة في قطر ومنها السوق البريطانية والألمانية والصينية والهندية وغيرها، وهذا طبعا بالإضافة الى استقطاب السياح من الدول العربية، حيث نتواصل مع تلك الأسواق ونزودهم بكل المعلومات المطلوبة ونؤكد لهم ترحيبنا بزيارتهم لقطر في كل الأوقات “.

وعن التطور الذي يشهده قطاع السياحي القطري قالت مريم المسلماني “إن الاقبال على السياحة في قطر شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث تم حتى بداية نوفمبر /تشرين الثاني الحالي استقبال أربعة ملايين سائح، بزيادة مقدراها 28 في المئة عن العام الماضي “.

وأضافت أن العدد المذكور (أربعة ملايين سائح) هو العدد الذي كنا نستهدف تحقيقه حتى نهاية العام، لكنه تحقق قبل ذلك بشهرين، وهذا يعني أن العدد النهائي سيفوق ما لحظته خطة الجذب السياحي في قطر لعام 2024 “.

وعن الأثر الذي أحدثه استضافة قطر لكأس العالم 2022 على السياحة فيها، أوضحت:” أن شراكاتنا التي كنا نقوم بها قبل كأس العالم كانت مختلفة، لكن استضافة قطر للمونديال وضعتها بقوة على خارطة السياحة العالمية، بعدما شاهد الناس مدى الأمان والاستقرار الذي تتمتع به دولة قطر”.

الجناح الأردني

وفي جولتنا في المعرض قمنا بزيارة الجناح الأردني حيث تحدث للـ”القدس العربي” الدكتور عبد الرزاق عصام عربيات المدير العام لهيئة تنشيط السياحة في الأردن فأوضح أن شعار الجناح الجديد هو “الأردن مملكة الزمن “، مؤكدا أن المشاركة الأردنية شملت حضور ممثلين عن 35 مكتبا سياحيا أردنيا التقوا مع نظرائهم من الدول الأخرى ، وأن هناك خطة جديدة للتعريف بمنتجات سياحية جديدة في الأردن بلغت 220 ، يعود معظمها للمجتمعات المحلية في كافة المحافظات ومنها الطعام المحلي والإقامة وقطاف الزيتون والعسل ، وسيتم إطلاق موقع الكتروني مخصص لهذه الغاية .

وعن خطة السنة القادمة قال عربيات:” سيكون لدينا فعاليات ومهرجانات ومؤتمرات حيث سيتم التركيز عليها بشكل كبير لاستقبال أعداد كبيرة من السياح وخاصة السياحة العربية التي نعتمد عليها كثيرا، فهي أنقذت الموسم السياحي لهذا العام وخاصة من دول الخليج، وتم تسجيل زيادة بنسبة 27 في المئة وهذه النسبة أدت إلى تعويض النقص الحاصل في عدد السياح القادمين من السوق الأمريكي والأوروبي “.

وعن الأسواق الجديدة المستهدفة قال:” بدأنا استقطاب السياح من الدول الافريقية ومنها نيجريا وجنوب افريقيا وراوندا وكينيا واثيوبيا، وهناك توجه نحو السوق الصيني، كما وقعنا اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لتسويق الأردن والسعودية كوجهة سياحية مشتركة”. وأشار عربيات إلى وقوع الأردن على خط سياحة المغامرات، كما تحول إلى مركز لسياحة تصوير الأفلام العالمية من خلال الهيئة الملكية للأفلام وهيئة تنشيط السياحة “.

وعن عائدات الأردن من السياحة أوضح أنها بلغت 7 مليارات و300 مليون دولار سنويا وهي تشكل 14,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ العدد الإجمالي للسياح 5 ملايين و300 ألف سائح العام الماضي، لكن هذا العام شهد انخفاضا بنسبة قد تصل إلى 6 في المئة بسبب الاحداث التي تشهدها المنطقة.

وعن عدد السياح الوافدين من المملكة المتحدة إلى الأردن، قال عربيات:” يأتينا سنويا خمسون ألف سائح من بريطانيا، ولكن رغم الظروف الأمنية المحيطة بنا فإن السوق البريطاني تراجع فقط بنسبة 27 في المئة.

وحول تأثير أحداث فلسطين على السياحة في الأردن قال عربيات:” إن ما يتعرض له أشقاؤنا في فلسطين من عدوان إسرائيلي غاشم كان له تأثير كبير على المنطقة بشكل كبير بما فيها الأردن نظرا لموقعه الجغرافي والسياحي، لكننا نؤكد أن منعة الاقتصاد الأردني هي منعة وقوة لإخواننا الفلسطينيين وخاصة لأشقائنا في غزة، وبالتالي فإن الاقتصاد هو محرك رئيسي يمنحنا منعة اجتماعية واقتصادية وسياسية.