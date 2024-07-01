لندن: مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ضد بنك باركليز راعي بطولة ويمبلدون للتنس

لندن: احتشدت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج مجمع ويمبلدون للتنس اليوم الاثنين، وهم يحملون كرة تنس عملاقة وكميات من الفراولة “مخضبة بالدم الفلسطيني” ، وذلك للتظاهر ضد رعاية بنك باركليز لبطولة ويمبلدون.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) إن التظاهرة الاحتجاجية ، التي نظمتها “حملة التضامن مع فلسطين”، شهدت تجمع نحو مئة متظاهر خارج المدخل الرئيسي لملعب التنس جنوب غربي لندن اليوم الاثنين، في أول أيام منافسات غراند سلام.

وحمل المتظاهرون كرة تنس عملاقة كتبوا عليها ،:” باركليز راعي بطولة ويمبلدون والإبادة الجماعية” مع أطباق من الفراولة مغطاة بصلصة حمراء.

وكتب المتظاهرون على حبات الفراولة كلمات : “فراولة ويمبلدون مخضبة بالدم الفلسطيني ، تحت رعاية باركليز”.

واصطف المشجعون في طوابير وسط هتافات المتظاهرين، :” أوقفوا قصف المدارس … أوقفوا قصف المستشفيات”.

وعزف أحد المتحدثين المشاركين في المظاهرة أغنية “بيلا تشاو” الإيطالية الشهيرة ، فيما رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها عبارة “أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وقال الشاب اللندني المتحدث باسم حملة التضامن مع فلسطين ، لويس باكون 28/ عاما/، إن بنك باركليز يمول شركات تورد أسلحة لإسرائيل.

وأضاف باكون : “بنك باركليز هو الشريك الرسمي لبطولة ويمبلدون وهو الذي يمول بمليارات الجنيهات شركات تورد لإسرائيل أسلحة وتكنولوجيا عسكرية تستخدمها في شن هجمات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.

(د ب أ)