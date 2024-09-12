لندن.. مظاهرة احتجاجية ضد الهجوم الإسرائيلي على “المواصي”- (صور)

لندن: شهدت العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة احتجاجية ضد الهجوم الإسرائيلي على خيام للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس في قطاع غزة.

واجتمع المحتجون أمام شارع “داونينغ”، حيث مكتب رئيس الوزراء البريطاني، للتنديد بالهجمات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبوا عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”وقف إطلاق النار حالا”، ورددوا هتافات “فلسطين حرة”.

وشارك في المظاهرة عدد من النواب، مثل كارلا دينير، المؤسس المشارك في حزب الخضر البريطاني، وجيريمي كوربين، ورئيس حملة التضامن مع فلسطين بِين جمال، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتسبب قصف الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، على خيام نازحين بالمواصي المصنفة “آمنة” باستشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين، وعشرات المفقودين.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)