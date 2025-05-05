لندن.. مظاهرة منددة بهجمات إسرائيل على سوريا واحتلالها للجولان- (صور)

لندن: شهدت العاصمة البريطانية لندن، الاثنين، مظاهرة أمام سفارة تل أبيب احتجاجًا على هجمات إسرائيل على سوريا واحتلالها لهضبة الجولان.

المظاهرة نظمت من قبل “حملة التضامن مع سوريا” حيث تجمع المتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، معبرين عن رفضهم للهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ورفع المتظاهرون أعلام سوريا، ورددوا هتافات من قبيل: “هضبة الجولان أرض سورية” ووجهوا هتافات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبيل :”يا نتنياهو سترى، هضبة الجولان ستتحرر” و”ارفعوا أيديكم عن سوريا”.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: “العدالة من أجل سوريا” و”فرض عقوبات على إسرائيل” و”عدوان إسرائيل تهديد للسلام الإقليمي” و”أوقفوا احتلال إسرائيل للأراضي”.

كما وجّه المشاركون في المظاهرة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية، ورددوا هتافات من قبيل: “نتنياهو مجرم حرب” و”نتنياهو قاتل الأطفال” و”من النهر إلى البحر، فلسطين حرة”.

واتخذت الشرطة البريطانية إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى السفارة الإسرائيلية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كما احتلت “جبل الشيخ” الاستراتيجي، الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى بنحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، ويمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم أعلاها يبلغ طولها 2814 مترا.

(الأناضول)