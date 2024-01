لندن وواشنطن تعلنان صد “أكبر” هجوم للحوثيين في البحر الأحمر منذ بدء حرب غزة- (تدوينة)

لندن: أسقطت القوات الأمريكية والبريطانية أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، فيما وصفته لندن الأربعاء بأنه “أكبر هجوم” ينفذّه المسلحون المدعومون من إيران منذ بدء حرب غزة.

وقال الجيش الأمريكي إن السفن الحربية والطائرات التابعة للحلفاء الغربيين أسقطت مساء الثلاثاء 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ في أحدث تدخل عسكري لها في البحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن المدمرة البريطانية إتش إم إس دايموند تدخلت بإطلاق “مدافعها وصواريخ سي فايبر” بعدما اتجهت المسيرات “نحوها ونحو سفن تجارية في المنطقة”.

يأتي ذلك بعد أسبوع من التحذير الذي وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب إذا لم يوقفوا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

ويؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون حصرا السفن المرتبطة بإسرائيل وذلك في إطار مساندة الفلسطينيين في غزة على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال شابس في بيان “خلال الليل، نجحت إتش إم إس دايموند إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صد أكبر هجوم للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى تاريخه”.

HMS DIAMOND, along with US warships, has repelled the largest attack by the Iranian-backed Houthis in the Red Sea to date.

Destroying multiple attack drones with her guns and sea viper missiles. pic.twitter.com/kFjFKj6TM6

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 10, 2024