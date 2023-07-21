لندن: 20 ألف سجين جنّدتهم «فاغنر» قتلوا… ويوم قصف روسيّ رابع لمنشآت الحبوب

لندن -«القدس العربي»- ووكالات: أوقفت السلطات الروسية القيادي الانفصالي السابق والمدوّن القومي إيغور غيركين، المعروف بإيغور ستريلكوف، ووجهت إليه تهمة “التطرف” بعد انتقاده الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما كشف محاميه ووثائق رسمية أمس الجمعة.

وأعلنت ميروسلافا ريجينسكايا عبر منصات التواصل الاجتماعي توقيف زوجها غيركين بتهمة “التطرف”، وهو ما أكدته وثائق نشرتها محكمة روسية الجمعة.

وحسب محكمة مشتشانسكي في موسكو، يتهم غيركين بالدعوة عبر الإنترنت “الى نشاطات متطرفة”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها الى السجن خمسة أعوام.

ويخضع المتهم لجلسة استماع لتحديد ما إذا كان سيتمّ إيداعه الحبس الاحتياطي.

كان غيركين قائدا عسكريا سابقا لجمهورية دونيتسك الشعبية، وأحد رموز المعارك التي خاضها الانفصاليون في شرق أوكرانيا ضد سلطات كييف بدعم من موسكو اعتبارا من 2014.

وفي عام 2022، كان واحدا من ثلاثة أشخاص أدانتهم محكمة هولندية غيابيا بالسجن مدى الحياة على خلفية إسقاط طائرة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في 2014.

وفي أحد منشوراته الحديثة، حضّ غيركين بوتين على تسليم السلطة.

وكتب عبر قناته على تطبيق تلغرام التي يتابعها أكثر من 800 ألف شخص “هذا البلد لن ينجو من ستة أعوام إضافية مع سلطة جبانة متوسطة القدرة كهذه”.

وقال خبراء عسكريون في بريطانيا، أمس الجمعة، في التحديث اليومي بشأن حرب أوكرانيا، إن ما يصل إلى 20 ألف مقاتل جندتهم مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة من السجون الروسية للمشاركة في الحرب في أوكرانيا لقوا حتفهم خلال أشهر قليلة.

وتم تجنيد 40 ألف رجل، على الأقل، في إطار برنامج التجنيد المعروف باسم «المشروع كيه»، وفقا للتقرير الاستخباراتي اليومي الذي نشرته وزارة الدفاع في لندن.

وقصفت روسيا، أمس الجمعة، منشآت لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي وأجرت تدريبات على احتجاز سفن في البحر الأسود في تصعيد لما يصفه زعماء غربيون بأنه محاولة للالتفاف على العقوبات بالتهديد بأزمة غذاء عالمية. وجاء ذلك بينما اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بولندا بأنها تطمع بأراض بيلاروسية، مهدداً بالرد على أي هجوم تتعرض له حليفته.

وجاءت الهجمات المباشرة على الحبوب الأوكرانية، وهي جزء رئيسي من سلسلة الغذاء العالمية، في أعقاب تعهد كييف بالوقوف في وجه حصار روسيا البحري لموانئها لتصدير الحبوب بعد انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لتأمين ممر بحري للصادرات.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا عبر تيليغرام: “للأسف، قُصفت صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في منطقة أوديسا”. وأظهرت صور نشرتها وزارة الطوارئ اندلاع حريق بين منشآت معدنية منهارة بدت وكأنها كانت مخازن، كما أظهرت الصور مركبة إطفاء لحقت بها أضرار شديدة. وقال كيبر إن شخصين أصيبا. وقال مسؤولون إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في غارات جوية روسية في أماكن أخرى في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، إن أسطولها في البحر الأسود يتدرب على إطلاق صواريخ على “أهداف عائمة” واحتجاز سفن. ونفى سفير روسيا لدى الولايات المتحدة وجود أي خطة لمهاجمة سفن.

وقالت روزماري ديكارلو وكيل الأمين للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أمس الجمعة، إن الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تنطوي على “مخاطر بعيدة المدى على الأمن الغذائي العالمي ولا سيما في البلدان النامية”.

في المقابل، أكد سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أمس، إن روسيا تجري مفاوضات حول تصدير الغذاء إلى الدول الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بخططها لتعويض هذه الدول عن الحبوب التي لن تتسلمها الآن بعد انسحاب روسيا من الاتفاق.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن أمله في أن تؤدي محادثات مزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعادة العمل بالمبادرة.

وفي سياق آخر، وبعد أن أعلنت وارسو أنها قررت، الأربعاء، نقل وحدات عسكرية إلى شرق بولندا بعد وصول أفراد من مجموعة فاغنر إلى بيلاروس، قال الرئيس الروسي في تصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي بثها التلفزيون، أمس، إن موسكو سترد “بكل ما تملك من وسائل” على أي اعتداء على بيلاروس. وذكر بوتين أن هناك تقارير صحافية عن خطط لاستخدام وحدة بولندية- ليتوانية في عمليات في غرب أوكرانيا لاحتلال أراض هناك في نهاية المطاف. وقال: “من المعروف أنهم يحلمون أيضا بأراضي بيلاروس”. وقالت ألمانيا إن الحلف مستعد لمساعدة بولندا في الدفاع عن جناحه الشرقي.