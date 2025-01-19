لنقل 90 أسيرا فلسطينيا.. حافلات الصليب الأحمر تصل سجن عوفر- (صور وفيديو)

رام الله: وصلت حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الأحد، إلى سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لتسلم 90 أسيرا فلسطينيا.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن 90 أسيرا وأسيرة، بينهم 21 طفلا، بعد أن أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” 3 أسيرات إسرائيليات، في وقت سابق الأحد، في أول أيام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودخلت حافلات تحمل شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السجن، بعد أن جاءت من جهة القدس.

🚨وفد الصليب الأحمر يصل إلى سجن عوفر حيث من المقرر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين pic.twitter.com/4uARtHqVzD — Mohamed fathy (@egyman1710) January 19, 2025

وفي محيط السجن من جهة بيتونيا (بلدة فلسطينية تقع بين القدس ورام الله)، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة القريبة من السجن منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمع ذوي الأسرى.

وينتشر عشرات من ذوي الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، متفرقين في المنطقة، التي من المقرر خروج حافلات الصليب الأحمر منها باتجاه رام الله.

ونشرت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى أسماء 90 فلسطينيا، هم 69 أسيرة و21 أسيرا، من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من المقرر الإفراج عنهم الأحد.

وإجمالا، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم “مدنيا”.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)