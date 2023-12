“لن نسمح لك بالنوم”.. متظاهرون يصرخون ويطلقون أبواق السيارات في منتصف الليل أمام منزل برلماني يدعم إسرائيل- (فيديو)

ميشيغان- “القدس العربي”: قامت مجموعة من المتظاهرين بمحاصرة منزل النائب شري تانيدار ( ديمقراطي عن ولاية ميشيغان)، في منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع ونفخوا أبواق السيارات وعلت صرخاتهم في محاولة لمعاقبته على صمته تجاه استشهاد الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وكتب تانيدار في منشور على موقع إكس “هذا منزلي الساعة الثالثة صباحًا” يتضمن مقطع فيديو أظهر سيارات مصطفة في الشارع خارج منزله، وفردًا يلوح بمادة تشبه القماش، والعديد من المتظاهرين وهم يصرخون عبر مكبرات الصوت.

“

وصرخ متظاهر في مقطع فيديو ” هناك ثمن يجب دفعه “.

وظهر متظاهر آخر في الفيديو وهو يحمل لافتة كتب عليها “20 ألف قتيل من غزة!” أيقظوا (..) شري من نومه”.

وهتف متظاهر” لن نسمح لك بالنوم”.

وقد اتخذ ثانيدار نهجاً داعماً بقوة للاحتلال الإسرائيلي لدرجة أنه أنهى علاقته مع التقدميين الاشتراكيين بسبب إدانتهم للمجازر الإسرائيلية في غزة.

وتعهد ثانيدار بالدفاع عن إسرائيل بكل الطرق الممكنة.

وفي وقت سابق، زعم ثانيدار بأن حسابه على إكس قد تم اختراقه بعد نشر تغريدة تقول ” لم يعد بإمكاني الصمت على الإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين. لقد دفعت إسرائيل أموالاً للسياسيين لفترة طويلة جداً. أعلم أن هذا يعني أنني سأفقد الدعم المالي الذي تقدمه لجنة الشؤون الأمريكية- الإسرائيلية (أيباك)، نحن بحاجة إلى أن نجتمع معًا من أجل تحرير فلسطين من دولة إسرائيل الإرهابية.

وبعد حذف المنشور، نشر تانيدار رسالة داعمة للاحتلال، قال فيها إنه لا ينبغي وضع أي شروط على المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل.

I was just hacked, and a misleading tweet was sent from my account. I have deleted the tweet and taken steps to secure my account. My official statement on Israel is below: pic.twitter.com/XxBXfsoD2I

— Shri Thanedar (@ShriThanedar) December 5, 2023