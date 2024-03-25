“لن يتبخر الناس”.. وزيرة خارجية ألمانيا تجدد معارضتها لاجتياح رفح

برلين: جددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك معارضتها للعملية البرية الإسرائيلية المزمعة ضد مدينة رفح في قطاع غزة، قائلة إن الناس هناك “لن يتبخروا”.

جاء ذلك في تصريحات من العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، قبيل توجهها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقالت: “لا ينبغي أن يكون هناك هجوم واسع النطاق على رفح. لن يتبخر الناس ويطيروا بعيدا”.

وشددت بيربوك على أنه بالنظر إلى الوضع الإنساني “الكارثي” في قطاع غزة، فإن المساعدات المقدمة جوا وبحرا “لا توفلا سوى مساهمة صغيرة”.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بتوفير ممرات آمنة للنازحين بجانب ضمان الوصول إلى الغذاء والماء.

وأكدت بيربوك على أن “الحاجة الملحة حاليا هي فتح المزيد من البوابات الحدودية والطرق البرية”.

واتهمت إسرائيل بـ”عدم التمييز بشكل كاف بين الأهداف العسكرية والمدنية”.

وقالت: “لن يتم إطلاق سراح أي أسير بينما يموت الأطفال من الجوع في غزة”.

وفي وقت سابق الاثنين، التقت بيربوك نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة.

ومن المنتظر أن تلتقي بيربوك اليوم في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي.

كما ستلتقي وزيرة الخارجية الألمانية نظيرها الاسرائيلي يسرائيل كاتس غدا الثلاثاء.

ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح أجبرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على النزوح إلى المنطقة بزعم أنها آمنة، ثم شنت عليها غارات لاحقا؛ مما خلف شهداء وجرحى.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(وكالات)