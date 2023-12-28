صعوبة الحسم في غزة

الغرب الذي تسبّب في المشكلة الفلسطينية، هو من راهن على فنّ إدارة الأزمة، دون العمل على حلّها، ليصل الأمر إلى ما يحدث اليوم. الاستعمار والعنف والإرهاب من الطبيعي أن تقابله مقاومة تدافع عن الوطن، وتنشد التحرر والكرامة. لقد تجاوزوا كل أصوات النقد وأخلاقيات السياسة، وحتى العمل العسكري، على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة.

استقدم الصهاينة الإرهاب إلى فلسطين والمنطقة ككلّ، وإن كنّا اليوم أمام قوّة احتلال في فلسطين، ترتكب المجازر وتفتكّ الأراضي وتُقيم في مناطق ليست لها، والجميع يشاهد ذلك ويساهم في إطالة أمد هذا الاحتلال، الذي يقاومه الفلسطينيون لوحدهم. ندرك أن هذا العالم سقط قيميا وأخلاقيا، وحقوق الإنسان المزعومة ومقولات الحداثة والقانون الدولي والتعاقدات، اتضح زيفها وازدواجيتها أمام فلسطين التي امتحنت الإنسانية وادعاء الحضارة والتقدم. لن يكون حسم أمر غزة بتلك السهولة التي يتحدثون عنها، فهي أمنيات قديمة، جميعهم يتمنّون كما تمنّى إسحاق رابين أن تغرق غزّة في البحر فهي على حدّ قوله: «مثل حجر الطاحون حول أعناقنا، إنّها مكتظّة بالسكّان.. سنحتفظ بأفضل الأراضي ونعطي البقية للفلسطينيين». نحن إزاء معركة غير متكافئة، حيث يقوم كيان يمتلك جيش احتلال مدعوما أمريكيا بمهاجمة سكان مستعمَرين ومحاصَرين، ويريدهم في المقابل أن لا يقاوموا، بل يموتون في صمت. مع ذلك يتساقط جنود الاحتلال كل يوم، قتلى وجرحى أمام ضربات المقاومة الباسلة. وهي مأساة بالنسبة للرأي العام الداخلي في إسرائيل، حيث يدرك الكثير من الإسرائيليين اليوم أنّ الصهيونية كحركة عدائية لم تقدّم لهم شيئا يُذكر، سوى أنّها غيّبت الشعور بالأمان، وهو شعور يتنامى أكثر من أيّ وقت مضى، بقطع النظر عما حدث يوم 7 أكتوبر، من كسر لهيبة جيش مزعومة.

لقد عملت إسرائيل بقوّة كي لا يدرك العالم أنّنا إزاء معركة تحرّر وطني لشعب يواجه استعمارا عسكريا مباشرا، وجعلت الأمر يُتداول على أنّه «العنف الفلسطيني» إزاء دولة «إسرائيل»

لقد عملت إسرائيل بقوّة كي لا يدرك العالم أنّنا إزاء معركة تحرّر وطني لشعب يواجه استعمارا عسكريا مباشرا، وجعلت الأمر يُتداول على أنّه «العنف الفلسطيني» إزاء دولة «إسرائيل»، وهو المتواتر في أعمدة الصّحف العالمية التي تخضع بشكل من الأشكال لضغط اللوبيات الصهيونية التي وفّرت كمّا هائلا من الجهد الدعائي لصالح الجانب الإسرائيلي. وهي في ذلك لا تدّخر عطاء تمويليّا كما تحظى بتغطية سياسية ودبلوماسية من الكونغرس الأمريكي، وأغلب المؤسّسات الدولية الخاضعة للقوى الكبرى صانعة الإمبريالية العالمية. فلا مجال عندئذ للحديث عن إمكانية حماية المدنيين من قبل الأمم المتّحدة أو غيرها اليوم، حين تصبح إسرائيل فوق القانون الدولي عابثة بالقرارات الدولية، ولا تعير اهتماما لحقوق الإنسان التي أصبحت وجهة نظر قابلة للتأويل والتلاعب في الغرب «المتحضر». ومثل هذه السياقات التاريخية استغلّ من خلالها الصهاينة عقدة الذنب الأوروبية، إزاء ما حدث لليهود في أوروبا، وقد دفع الفلسطينيون ثمن ذلك. فتمّ إخراج شعب قوامه ثمانمئة ألف نسمة عام 1948، وهو ما تصرّح به السجلّات العسكرية الإسرائيلية نفسها. ومنذ ذلك الحين يقدّم الإعلام الغربي إسرائيل على أنّها محبّة للسّلام والعرب هم المخطئون، ولذلك ينبغي نبذهم حسب الصهيونية المسيحية، التي كرّست هذا الفهم، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، عبر أجهزة الإعلام المؤثّرة عالميّا. معنى الالتفاف والازدواجية بات مكشوفا للعالم، فالفلسطينيون يتمّ قتلهم يوميّا، وأمريكا ما زالت تتحدّث عن الديمقراطية، أليس ما تقوم به إسرائيل يُعدّ انتهاكا لمعاهدات جنيف ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المختلفة؟ فإلى متى يتواصل مثل هذا التّجاهل في النظر الذي يُشرّع لعقلية المُكابرة والنفاق؟

هم قلقون من الأحداث التي تقع في البحر الأحمر وباب المندب، بفعل حصار الحوثيين للسفن المتجهة لإسرائيل، إذا كانت المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة، تقتضي الآن الحيلولة دون المزيد من نزف الدماء في ميادين المعارك، التي أوجدتها هذا القرن، خاصة في الشرق الأوسط. فهذا يعني أنه يتوجب على الإدارة الأمريكية التوصل إلى صفقة مع إيران من خلال رفع العقوبات التي فرضتها على طهران منذ عام 2015، وإذا ما أرادت خلق توازن مقابل النفوذ المتنامي لكل من الصين وروسيا في الشرق الأوسط، فإنه لا يوجد سبيل أمامها أفضل من التفاهم مع إيران. هذه حلول استراتيجية يؤكد عليها كثيرون من أمثال دافيد هيرتس، وكذلك تشومسكي وغيرهما، باعتبارها أفضل من العقوبات والحصار وخطر المواجهة. وهي من منظور واقعي أفضل من حشد البوارج ومزيد تأجيج الأوضاع والدفع نحو انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع أو حرب شاملة. حتى النووي الإيراني يعلمون أنه لن يشكل تهديدا حقيقيا، سيكون له دور ردعي فقط، وحتى لو افترضنا أنه بالفعل يشكل تهديدا، فالحل هو إعلان منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط، بإشراف مكثف. إسرائيل تدعي أن الرقابة لا تعمل، لكنها وحدها في هذا الموقف، حتى المخابرات الأمريكية والجميع يتفقون على أن الفحوصات الرقابية والتفتيش الدولي بموجب الاتفاقيات النووية مع إيران عملت بشكل جيد. إسرائيل لديها نسختها الخاصة من الواقع، هل هناك مانع على هذا؟ نعم.. لكن ليس من الدول العربية، فهي تطالب بذلك منذ 30 عاما. وليست إيران التي تدعم الفكرة، وليست دول الجنوب، حوالي 130 دولة، وكذلك أوروبا، الذي يوقف هذا الحل هو ببساطة استخدام الولايات المتحدة ضده حق النقض الفيتو، كلما طُرحت القضية في اجتماع دولي يتناول هذه القضايا، لأنها ببساطة لا تريد مراقبة أسلحة إسرائيل النووية، ونراها هذه الأيام كيف توقف بكل وقاحة دبلوماسية لا نظير لها مشاريع قوانين في مجلس الأمن تدعو لإيقاف الحرب الهمجية على غزة. أمريكا تستخدم الفيتو لتواصل قتل الفلسطينيين الأبرياء عبر القصف والتدمير، وتشحن الأسلحة والعتاد الحربي لكيانها الاستيطاني منذ الأسبوع الأول لبداية الحرب. لا مطالب من إسرائيل أبدا، افعلوا ما تريدون. إن الامتناع عن عمل شيء لوقف أعمال السطو والقتل التي تقوم بها عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل في قرى الضفة الغربية، والأعمال الحربية المتواصلة ضد أهل غزة بهدف تهجيرهم وإبادتهم يرقى إلى الموافقة عليها، بل المشاركة والقيادة. لن توافق إسرائيل أبدا على أن تصبح دولة ذات أغلبية فلسطينية وأقلية يهودية. بمعنى خيار دولة ثنائية القومية، كما أنها لن توافق على الخيار الثاني، حل الدولتين، والإجماع الدولي طويل الأمد على حل الدولتين لا يسمعونه في إسرائيل، كيان الاحتلال يقسّم فلسطين إلى جيوب صغيرة ومعزولة، وهذا ما يحدث منذ فترة الاستيطان المبكر وصولا إلى حرب الإبادة والتهجير التي تحدث اليوم في حق الفلسطينيين. هذا هو تاريخ الصهيونية منذ الخمسينيات، وتواصل ذلك بعد 1967، بقيادة أشخاص مثل بيريز ورابين وآخرين، واستمروا في ذلك حتى اليوم مع نتنياهو واليمين المتطرف في حكومته.

الصهيونية وأطماعها الاستعمارية تغلغلت في المنطقة، والمقاومة هي المتراس والخندق الوحيد الذي يقاومها في غياب الجميع. وما حدث يوم 7 اكتوبر هو بمثابة إعادة تصحيح لتاريخ محرف وهجين ومرفوض، ولواقعية هزيلة ولفكر سياسي عربي مهزوم. إسرائيل لا يمكن أن تكون من الشرق الأوسط، والغرب الذي يدعمها ويفزع خوفا عليها يعلم أنها كيان وظيفي مرفوض مهما طال زمن إجرامها. وشجرة الصهيونية بفروعها النازية والفاشية العنصرية ستذبل لأن الأرض كل الأرض ترفضها.

كاتب تونسي