لهذا يتمسك السنوار بمحور فيلادلفيا شرطاً للاتفاق

شاحر كلاينر
بقي أربعة أيام على موعد انعقاد الاجتماع الذي سعى إليه الوسطاء للوصول إلى صفقة مخطوفين، وإذا بحماس تؤشر مرة أخرى أنها تتمترس في مواقفها وتحاول التشكيك بوحدة الموقف الإسرائيلي.
في بيان طويل كعادتهم، حاول الناطقون بلسان حماس أمس إلقاء المسؤولية على إسرائيل بشأن جمود الاتصالات. على هذه الخلفية، ذكرت حماس موافقتها المزعومة على بيان مجلس الأمن في الأمم المتحدة، الذي يتضمن شرط وقف نار دائم – بخلاف الموقف الإسرائيلي.
وذكرت تأييدها لخطاب بايدن الذي فسرته بالشكل ذاته. وفي النهاية، ذكرت موافقتها الأخيرة على وقف نار مؤقت في المرحلة الأولى، لكنه وقف يتضمن هدنة ما دامت الاتصالات على المرحلة الثانية متواصلة، على الأقل حسب مصادر أجنبية.
امتشقت حماس التهمة مرة أخرى بـ “شروط جديدة” زاعمة أن إسرائيل طرحتها، ولكنها نسيت أن تلك الشروط ترتبط أساساً بمحور فيلادلفيا الذي لم يكن تحت سيطرة إسرائيل في أثناء الجولات السابقة.
المحور المحاذي لحدود مصر وقطاع غزة ذو أهمية استراتيجية لحماس. فمنذ أيام طويلة وحماس تعاني من نقص في الوسائل القتالية والذخيرة، لأن مقاتلي الجيش الإسرائيلي قطعوا شريان الحياة لأعمالهم الإرهابية. وعليه، يضطر المخربون للتوجيه وأحياناً استخدام ذخيرة الجيش الإسرائيلي التي لم تنفجر.
هذا الوضع يضع السنوار في معضلة. من جهة، يمكن للضغط العسكري الإسرائيلي أن يكلفه حياته، وفي المدى القصير. ومن جهة أخرى، يبدو أن أي اتفاق لا يعيد السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا سيحسم مصير المنظمة للمدى البعيد.
لقد أدت هذه المعضلة بحماس لدعوة الوسطاء لإجبار إسرائيل على التنازل لشروط السنوار. وعليه، كتب في البيان بأن لا معنى “لجولة أخرى من المفاوضات”، وأنه يجب وضع خطة لتنفيذ تفاصيل الاتفاق كما تراه حماس.
بكلمات أخرى: وقف نار في المرحلة الأولى، زعماً مؤقتاً، يؤدي بالضرورة إلى وقف نار دائم؛ وانسحاب من محور نتساريم بشكل يسمح للمخربين بتعزيز فلول حماس في شمال قطاع غزة؛ وانسحاب تام من محور فيلادلفيا بشكل يسمح لحماس بمحاولة إعادة التسلح على مدى الزمن.
مع ذلك، لم تغلق حماس الباب على الاتصالات ولم تعلن صراحة بأنها لن ترسل وفداً إلى قطر أو إلى مصر. إن من أبقى الباب مفتوحاً بعد تصفية إسماعيل هنية ومحمد ضيف، لن يغلقه الآن.
“في بيان طويل كعادتهم، حاول الناطقون بلسان حماس” معهم حق خير الكلام ما قل ودل وتلافي الشكاية واللوم والتباكي! ملخص ومختصر وجاد وحازم. وإلا فلا!
تحية للسنوار تحية للثوار تحية للقسام تحية للسرايا تحية للكتائب تحية لألوية صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار فلسطين الميامين المباركين الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒
مأساة إنسانية بقطاع غزة تجبر مانحين دوليين (دول العالم الحر ودول خليج عربي) على تمويل تجريف ركام هائل ناشيء عن الحرب مع تجريف كل شبكة الأنفاق باتجاه البحر لزيادة مساحة اليابسة وتوسيع عرض القطاع عدة كيلومترات داخل البحر خاصة مع الحاجة لإضافة مساحات لاستيعاب تزايد سكاني بدون خفض مساحات زراعية وبدون تهجير سكان لخارج القطاع، وبعد التجريف عليهم تمويل إنشاء بنية تحتية جديدة لشبكات الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، إتصالات، نقل)، وعليهم تمويل إعادة بناء مساكن ومؤسسات بإشراف إدارة فلسطينية مقبولة للمانحين
من الذي يفرض شروطه ، نترك ذلك لنباهة القارئ ، ومن الواضح ان هناك زحلقةالى الامام ، وهي ان اية أداره لقطاع غزه بعد وقف الحرب بشكل تام ونهائي وحتى يتم تمويل تكاليف الإعمار والتي ستستغرق اكثر من عقد من الزمن ، وان التكاليف ستكون عشرات المليارات ، يجب ان تكون إدارة القطاع من قبل إدارة فلسطينية. مقبوله لدى المجتمع الدولي وأمريكا واسرائيل ، اي إدارة استراتيجيتها السلام ، والأرض مقابل السلام لن يكون هناك انسحاب عسكري وأمني اسرائيلي من القطاع ، واغلب الظن لن تكون هناك منح لإعادة الإعمار ، علما ان المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحده. جميعها تعتبر حماس منظمة وجارهابيه. وان وحماس هي المسؤولة انها كانت السبب المباشر والبادئ في شن حرب طوفان الأقصى وان من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وان حماس مسؤولة عن معاناة الشعب الغزاوي ؟ قد ينظر البعض ان إدارة القطاع هو شأن فلسطيني؟ لكن قضية قطاع غزه ليست محلية او اقليميه بل هي شأن دولي وهو الرقم الفاعل ، واذا ما اختار اهل غزة عودة حماس لإدارة القطاع ، بدون شك فإن المجتمع الدولي سيقوم بنفض يديه من قضية احتلال القطاع ويشيل قشه ، ويغادر لا منح ولا إعمار ؟ وان غدا لناظره لقريب