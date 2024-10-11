لهذه الأسباب فاز سعيّد في معركة “الزقافنة” و”المتآمرين” في تونس

تونس- “القدس العربي”:
لم تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية مفاجئة لأغلب التونسيين، وخاصة أن الرئيس قيس سعيد، الذي يستأثر بأغلب السلطات في البلاد، هيأ جميع الظروف لبقائه في السلطة، بدءاً بتعيين هيئة الانتخابات والتي استبعدت أغلب المنافسين الجديين، فضلا عن ملاحقة القضاء لبقية المنافسين، وقيام البرلمان المؤيد لسعيد بتعديل القانون الانتخابي قبل أسبوع فقط من الانتخابات، وهو ما دفع المعارضة للقول إن سعيد فاز في “اللعبة الانتخابية” التي صنعها بنفسه.
وأعلنت هيئة الانتخابات، مساء الإثنين، فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة بعد تقدمه بنسبة 90.69 في المئة من عدد الأصوات، بفارق كبير عن منافسيه العياشي زمال (7.35 في المئة) وزهير المغزاوي (1.97 في المئة).
هذا الخبر دفع المئات من أنصار سعيد أو “الزقافنة” كما تسميهم المعارضة (نسبة إلى خطاب مشهور لسعيد) إلى الاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، قبل أن يلتحق سعيد بأنصاره، مؤكدا مواصلة معركة تطهير البلاد من الفاسدين.
غير أن رموز المعارضة أو “المتآمرين” كما يسميهم سعيد، اعتبروا أن نتيجة الانتخابات كانت محسومة سلفا على اعتبار أن الرئيس لم يترك لخصومه السياسيين أي فرصة للترشح ومنافسته في انتخابات شفافة، وفضّل -في المقابل- خوص انتخابات “صورية” تشبه إلى حد كبير ما كان يحدث خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذي ثار عليه التونسيون قبل أن يسقط نظامه ويضطر هو لمغادرة البلاد عام 2011.
وقال هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي في حوار سابق مع “القدس العربي”: “من الطبيعي جدا أن يحصل قيس سعيد على مبايعة هذا العدد من التونسيين، لأنه منذ انقلاب 2021 احتكر المجال العام وأصدر المرسوم 54 لإسكات المعارضين والزج بهم أو تهديدهم بالسجن. ثم وضع كل قواعد اللعبة وعيّن الهيئة المشرفة على الانتخابات وحدّد امتيازاتها ووضع يده على القضاء، وتم إقصاء أغلب منافسيه الجديين من السباق الانتخابي، ولم يتم احترام قرارات المحكمة الإداريّة الباتة وغير القابلة لأي وجه من وجوه الطعن (القاضية بإعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي)، ثم حدّد سعيد بنفسه سقف الإنفاق الانتخابي، وهو مبلغ هزيل جدا، والأدهى والأمرّ هو نزع صلاحيّات المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات قبل أسبوع من الانتخابات، وهذا ما لم يحدث في التاريخ”.
واعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) أن نتائج الانتخابات تؤكد التوقعات التي ذهب إليها المراقبون في الداخل والخارج منذ أشهر طويلة، وهي “إعراض الغالبية العظمى للشعب التونسي عن المشاركة في اختيار رئيسهم (أكثر من 70 بالمئة)، ومبايعة شبه مطلقة للرئيس المنتهية ولايته من قبل الأقلية المشاركة في الاقتراع”.
وأضاف في تدوينة على موقع فيسبوك: “لم تكن هذه التوقعات من باب التنبؤ أو الرجم بالغيب، وإنما نتيجة قراءة هادئة ومتأنية للواقع، (فهناك) يأس لدى عامة الناس من الحياة السياسية وانشغال عنها بهمومهم الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام أدنى شروط المنافسة النزيهة، بعد أن جرفت السلطة كافة الحقوق والحريات وزجت بقيادات الرأي من سياسيين وإعلاميين في السجن وذهبت إلى أبعد مما كان يُتصور، فلاحقت المترشحين وزجت ببعضهم في السجن، مع حرمانهم من حق الترشح مدى الحياة، وضربت عرض الحائط بقرارات المحكمة الإدارية التي أذنت بقبول بعض الترشحات، وفي خطوة بهلوانية، قام البرلمان بمراجعة القانون الانتخابي وفقا لإجراءات استعجال النظر لتجريد المحكمة الإدارية من اختصاصها كقاض لمراقبة الانتخابات”.
وأشار أحمد النفاتي نائب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، أن فوز سعيد في الانتخابات الرئاسية، يعود أساسا إلى “فرض السلطة السياسية الحالية لأمر واقع من ناحية، وفشل شريحة واسعة من الطبقة السياسية في تقديم عرض سياسي مقنع يلبي التطلعات المشروعة للشعب التونسي من ناحية أخرى”.
واستدرك بالقول: “لكن من المهم أن نؤكد أيضا أن الشعب نفسه ليس منزّهاً تماماً من المسؤولية. فهناك شرائح واسعة في المجتمع تحمل ولاء للسلطة القائمة وتبحث عن القوة والصرامة أكثر من الحرية والعدالة، رغم أنها خصال لا تنسجم مع قيم العدل والديمقراطية، وهذه المطالب بقيت مطالب نخبوية لا علاقة لها بالمطالب الأساسية لعامة الشعب”.
وتابع النفاتي: “بالإضافة إلى ذلك، الفشل الذي نراه في الساحة الحزبية ليس نتيجة لاختلاف في التوجهات السياسية فحسب، بل يعود إلى الانقسامات العميقة، وخصوصاً داخل التيارات الاستئصالية التي أضعفت الأحزاب وقطعت الطريق على أي إمكانية للتقارب. هذا الفشل تجلى في مشهد ما قبل 25 جويلية/ تموز، وامتد إلى ما بعده من خلال عدم استيعاب جل العائلات السياسية تلك اللحظة، والاستمرار في اتباع نفس السياسات والآليات بنفس الأشخاص، مع غياب كامل لأي مراجعات جادة وشجاعة أو تقديم رؤية استراتيجية تضع مصلحة البلاد في المقدمة وتكون مفهومة بسلاسة لدى المواطن العادي”.
كما اعتبر النفاتي أن نسبة كبيرة من وسائل الإعلام التونسية أدت “دوراً خطيراً في تأجيج الأزمات والمساهمة في هدم الديمقراطية الناشئة منذ 2011. لا نختلف أن الإعلام المأجور كان في مقدمة القوى التي قوضت الديمقراطية وساهمت في تأزيم المشهد وفي خلق معارك لا علاقة للمواطن بها. إصلاح هذا القطاع لا يقل أهمية عن مراجعة الأحزاب والنخب السياسية، بل هو شرط أساسي لبناء ديمقراطية سليمة”.
اللافت أن زهير المغزاوي والعياشي زمال، “المنافسين المتبقيين” لسعيد في الانتخابات، قررا التسليم بنتيجة الانتخابات وعدم الطعن فيها أمام القضاء، فيما دعت حملة زمال إلى “تهدئة سياسية” يتم فيها الإفراج عن المعتقلين السياسيين -ومن بينهم زمال- وإطلاق حوار سياسي في البلاد.
بالمحصلة …عزوف 70% من الشعب التونسي عن الذهاب او المشاركة في ( الكرنفال الإنتخابي ) الذي أُفرغ من محتواه ..له دلالات كبرى ..اولها الرفض المطلق للسياسات الفاشلة ( سياسيا و إقتصاديا) و للإجراءات التعسفية المُتبعة و للخرجات الإستفزازية المقززة …الصادرة عن رئيس جمع جميع السلطات بيده!و لا يُريد ان يرى او يسمع هذا الشعب ،الا ما يقوله او يراه المدعو قيس سعيد..! لذلك تمت ترجمة عدم الرضى الى المقاطعة و العزوف الواسع ،بل و الشامل للمهزلة الانتخابية…قيس يخلف سعيد ..و هكذا يُطبق حرفيا مبدأ التداول السلمي على السلطة.
نحن كشعب تونسي ندعم سعيد في إدارته للبلاد لسنل بحاجة لأحد كي يملي علينا شي السيد الرءيس وعد بمحاربة الفساد و هو موف بوعده. الازمة الإقتصادية عالمية و من الصبيعي تٱثر بلادنا بها نحن مع سعيد و ضد الخونة و المرتزقة الذين عاثوا ١٠ سنوات في تونس و جعلوها في حالة موت سريري و علي شفير التفكك فلا عاش في تونس من خانها
اي انتخابات تزيد فيها نسبة انتخاب الفائز عن ٦٠٪ تعني ان هناك خللا لان الطبيعة تقول ان المنافس يجب ان يكون مكافئ سواء كفرد او جماعة. الخلل يمكن ان يكون سابق للانتخابات مثل القانون او المنع او التقييد االخ..
اما ان ٢٨٪ ادلوا باصواتهم فان ٢٥٪ من الجمهور موال في اي بلد موال بالطبيعة لمن هو في السلطة.
الانتخابات الحرة و الصحيحة تكون بين متنافسين اقوياء و لا تزيد نسبة التصويت للفائز عن ٥٪ او ٩٪ على الاكثر و يجب ان تكون نسبة المشاركة في التصويت بحدود ٥٠٪
كان بإمكان الرئيس التونسي السابق..المنصف المرزوقي أن يقوم بحبك مسرحية بهذا الشكل للاستمرار في الحكم…ولما وصل المنصب إلى قيس سعيد الأستاذ المغمور الذي لم يسمع به أحد قبل الإنتخابات السابقة…ولكن إيمان الرجل بأن تكريس الممارسة الديموقراطية واحترام إرادة الشعب.. أهم بكثير من كرسي قد ينقلب بصاحبه..فيصبح متوسلا أمام الكاميرات لكي يفهمه الناس قبل أن يفر إلى طائرة في مطار مجاور..لتهرب به بعيداً عن أيادي وارجل المتظاهرين…؛ وما قام به قيس سعيد الأستاذ الجامعي المغمور…الذي جاء من مدرجات الجامعة…دليل أن الفساد السياسي..وتفريخ الديكتاتوريات البدائية لاياتي من الثكنات والمخافر وسراديب المخابرات..ولكنه قد يأتي من مؤسسات هذفها التعليم والتنوير.. إذا انعدم البصر والبصيرة بسبب حب الكراسي..
وتستمر المهازل الانتخابات في العالم العربي..منذ الاستقلال إلى اليوم لم بستطع العرب إنتاج بلد ديمقراطي واحد يحترم فيه تداول السلطة سلما ..تاريخنا الحديث كله فشل ويستمر هذا الفشل إلى أن يشاء الله…لا تنمية..لا تقدم..لا صناعة…لا هيبة…لا كرامة..فلسطين ازدادت غرقا مما كانت عليه..الهوة التكنلوجية ازدادت اتساع مع بقية العالم….هل من شيء ايجابي؟ لا اغتقد..