لهذه الأسباب فشلت القوات الأمريكية في وقف الهجوم على قاعدة “البرج 22” بالأردن.. وهذه هي سيناريوهات الرد

واشنطن- “القدس العربي”: فشلت القوات الأمريكية في وقف هجوم مميت بطائرة بدون طيار يوم الأحد أدى إلى مقتل ثلاثة جنود على موقع عسكري في الأردن لأن القوات الأمريكية خلطت بين “طائرة العدو بدون طيار” وطائرة أمريكية بدون طيار، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال مسؤولون أمريكيون ، الإثنين، إنّ الولايات المتحدة فشلت في وقف الهجوم عندما اقتربت طائرة بدون طيار معادية من هدفها في نفس الوقت الذي كانت فيه طائرة أمريكية بدون طيار عائدة، أيضاً، إلى قاعدتها.

الولايات المتحدة فشلت في وقف الهجوم عندما اقتربت طائرة بدون طيار معادية من هدفها في نفس الوقت الذي كانت فيه طائرة أمريكية بدون طيار عائدة أيضًا إلى قاعدتها

وبحسب ما ورد، أدت عودة الطائرة الأمريكية بدون طيار إلى بعض الالتباس حول ما إذا كانت الطائرة القادمة صديقة أم عدوة، حسبما خلص المسؤولون حتى الآن، رغم أنهم حذروا من أن التحقيق في الهجوم لا يزال في مرحلة مبكرة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرة بدون طيار المعادية أطلقت من العراق من قبل ميليشيا تدعمها طهران وضربت أماكن المعيشة في الموقع. وتقع البؤرة العسكرية، البرج 22، في الأردن، بالقرب من حدود العراق وسوريا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي يوم الإثنين إن الولايات المتحدة لم تعثر بعد على دليل على أن إيران وجهت هجوم الأحد الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين. لكن الولايات المتحدة تقول إن طهران توفر الأسلحة والتدريب والتمويل للجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية .

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحافيين يوم الاثنين: “من الواضح أن هناك مسؤولية يجب وضعها على عاتق القادة في طهران”.

إدارة بايدن تقول إنها تريد الرد بقوة كافية لردع حلفاء إيران عن شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية دون التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط

ويشير هجوم يوم الأحد إلى تصعيد الأعمال العدائية ضد القوات الأمريكية، التي جاءت إلى العراق وسوريا والبحر الأحمر والآن الأردن منذ 7 أكتوبر.

وقالت إدارة بايدن إنها تريد الرد بقوة كافية لردع حلفاء إيران عن شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية دون التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الإثنين، “نحن لا نسعى إلى حرب أخرى. وأضاف “لا نسعى إلى التصعيد”. “لكننا بالتأكيد سنفعل ما هو مطلوب لحماية أنفسنا ومواصلة تلك المهمة والرد بشكل مناسب على هذه الهجمات”.

ورفض كيربي التعليق على الخلل في الطائرة بدون طيار.

وتشمل الخيارات المتاحة للولايات المتحدة مهاجمة أفراد فيلق القدس شبه العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن، أو ضرب السفن الإيرانية في البحر، أو شن هجوم كبير على الميليشيات المدعومة من إيران والتي يُعتقد أنها مسؤولة، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون.

وقال المسؤولون إن توجيه ضربة داخل إيران يعتبر أقل احتمالا. وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الرد قد يكون عبارة عن حملة من الضربات الجوية لعدة أيام ضد مجموعة واسعة من المراكز العسكرية ومراكز القيادة والسيطرة في المنطقة.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح الإثنين بأعضاء فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة آخر التطورات بشأن الهجوم. وكان من بين المشاركين مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن ، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز ، ورئيس أركان البيت الأبيض جيف زينتس ، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر، ومستشار الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط. بريت ماكغورك .

وكان يوم الإثنين هو أول يوم لعودة أوستن إلى البنتاغون منذ أن عولج من سرطان البروستاتا ثم دخل المستشفى بعد ذلك. ولم يخطر وزير الدفاع البيت الأبيض بمشاكله الصحية .

ونفت إيران أي صلة لها بضربة الطائرات بدون طيار. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الإثنين أي مزاعم عن تورط إيران بأنها “اتهامات لا أساس لها” تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط.

وقال الكنعاني للصحافيين في طهران إنّ مسؤولية عواقب إثارة الاتهامات ضد إيران تقع على عاتق من يطرحون مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة مظلة للميليشيات الموالية لإيران، مسؤوليتها عن الهجمات على ثلاث قواعد أمريكية، بما في ذلك حامية التنف الواقعة في جنوب شرق سوريا.

وقالت قناة تليغرام قريبة من الميليشيات الموالية لإيران إن هجوم الأحد على البرج 22 كان ردا على ضربة أمريكية في جنوب بغداد الأسبوع الماضي ضد جماعة كتائب حزب الله .

البنتاغون: الجيش الأمريكي يدرس ما إذا كان هناك أي خطأ بشري قد ساهم في الفشل في إيقاف الطائرة بدون طيار المعادية

وشنت الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق ما لا يقل عن 165 هجومًا ضد القوات الأمريكية منذ منتصف أكتوبر، بما في ذلك الهجمات الصاروخية الباليستية على قاعدة الأسد الجوية الأمريكية والتي تسببت في إصابات طفيفة لأفراد أمريكيين وقوات التحالف. وقال البنتاغون يوم الاثنين إن أكثر من 80 جنديا أصيبوا في تلك الهجمات. وأصيب أحد أفراد الخدمة بجروح خطيرة في هجوم الشهر الماضي. وهذا العدد لا يشمل أكثر من 40 جريحاً يوم الأحد في الأردن.

البرج 22، الذي يضم حوالي 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية، هو قاعدة لوجستية ودعم لحامية التنف التي تستخدمها الولايات المتحدة وشريكتها في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

حتى نهاية الأسبوع الماضي، لم يتعرض البرج 22 للقصف من قبل الميليشيات المدعومة من إيران منذ أن بدأت هجماتها في منتصف أكتوبر.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون يوم الاثنين إن الجيش الأمريكي يدرس ما إذا كان هناك أي خطأ بشري قد ساهم في الفشل في إيقاف الطائرة بدون طيار المعادية.

وأثار بعض الخبراء في مجموعات الميليشيات احتمال أن يكون ذلك ناشئًا أيضًا عن تكتيك ذكي للميليشيات، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الميليشيات الإيرانية سعت في بعض الأحيان إلى تجاوز الدفاعات الأمريكية من خلال تشغيل طائرات بدون طيار تتابع عن كثب مسار طيران الطائرات الأمريكية بدون طيار. وقال نايتس إن الميليشيات قامت أيضًا بتحليق طائرات بدون طيار في نفس ممرات الهبوط مثل الطائرات المدنية للاقتراب من القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في أربيل وبغداد.