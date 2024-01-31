سياسة | عربي | فلسطين

لواء الاحتياط الخامس في الجيش الإسرائيلي ينسحب من غزة

منذ 12 دقيقة

حجم الخط
0

القدس المحتلة: قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن لواء الاحتياط الخامس غادر غزة الليلة الماضية وأنهى مهمته، ليبقى لواء احتياطي واحد فقط في القطاع.

وأضافت: “يواصل الجيش الإسرائيلي تقليص قوات الاحتياط الإضافية في قطاع غزة، فقد غادر لواء الاحتياط الخامس قطاع غزة الليلة وأنهى مهمته”.

وتابعت: “في الأسابيع الأخيرة، قاتل اللواء في شمال قطاع غزة ضمن الفرقة 162، وسيطر على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة”.

ولفتت إذاعة جيش الاحتلال إلى أنه “الآن لا يزال هناك لواء احتياطي واحد فقط في غزة، لواء المظليين 646 في خان يونس (جنوب القطاع)”.

ولم تكشف الإذاعة عن العدد الكلي لعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين ما زالوا في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تباعًا، سحب أعداد من الجيش من قطاع غزة، وخاصة جيش الاحتياط.

وفي بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجنيد 360 ألفا من جيش الاحتياط للمشاركة في الحرب، فيما بدأت المعارك البرية بتوغله داخل قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نظام “أتلانتس” لم يدمر سوى كيلومترات منها.. الاحتلال يعترف لأول مرة بضخ المياه “لإغراق” أنفاق غزة- (فيديو)
منذ ساعة واحدة
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يلتقي سوليفان لبحث الصراع في غزة
منذ 14 ساعة
اسرائيل تتّهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في “أنشطة عسكرية”- (فيديو)
منذ 16 ساعة
بعد شهرين و4 أيام تحت الرّكام.. إخراج مُسنة فلسطينية حيّة في خان يونس- (فيديو)
منذ 16 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية