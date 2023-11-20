لوبوان: الدبلوماسية الفرنسية التي استقبلت ياسر عرفات في باريس لم تعد موجودة.. ودول المنطقة ستكون سعيدة بهزيمة “حماس”

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “هل ينبغي أن نندم على سياسة فرنسا العربية”؟، نَشَرَ الدبلوماسي الفرنسي السابق جيرار أرو، سفير فرنسا السابق لدى إسرائيل، مقالاً، في مجلة “لوبوان” الفرنسية، قال فيه إن المذكرة التي كتبها سفراء فرنسا في بلدان الشرق الأوسط، وانتقدوا فيها سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الخارجية، واصفين إياها بأنها غير متوازنة لصالح إسرائيل، هي فرصة للتساؤل: ماذا عن “سياسة فرنسا العربية”؟
وأوضح الدبلوماسي السابق قائلاً: “دعونا نتذكر أولاً أن «السياسة العربية» نفسها لم تكن بأي حال من الأحوال «متوازنة»، على الأقل ليس في نظر إسرائيل، التي اعتبرتها غير ودية تجاهها، وبالتالي عارضت بنجاح أن يكون لفرنسا أيُّ دور عملياتي في مفاوضات السلام. لذلك اقتصرت فرنسا على دور تصريحي يرضي ذاتها، ولكن ليس له أي تأثير يذكر على الواقع”. فهل حان الوقت للعودة إليها؟ يتساءل الكاتب.
جيرار أرو: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد اختفى تدريجياً من أجندة الحكومات الفرنسية
واعتبر جيرار أرو أن انتقادات زملائه السابقين لسياسة الرئيس ماكرون الشرق أوسطية تحمل طابع الحنين إلى الشرق الأوسط، حيث كانت اللغة الفرنسية اللذيذة يتم الحديث بها في لبنان، وحيث استقبلت فرنسا ياسر عرفات في باريس، وحيث غذّت الوهم الساحر المتمثل في وجود نفوذ. لكن العالم الذي انتشرت فيه هذه الدبلوماسية لم يعد موجوداً، والسياسة الخارجية ليست تطبيقاً لعقيدة ما، بل هي تكيف عملي مع ظروف اللحظة، يقول الدبلوماسي الفرنسي السابق.
ويتابع سفير فرنسا السابق لدى إسرائيل القول، إنه حتى يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المُنصرم، كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد اختفى تدريجياً من أجندة الحكومات، مؤكداً أنه لاحظ ذلك بنفسه خلال المشاورات الثنائية التي أجراها مع شركاء بلاده الرئيسيين، أن هذا الموضوع لم يعد يحشدهم، وأن العالم بدأ يفقد اهتمامه بالقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، في العالم العربي الذي ضعفت قواه التقليدية الرئيسية (مصر والعراق وسوريا،) وحيث انتقلت القيادة إلى الدول الخليجية، لا يمكن للسياسة الفرنسية إلا أن تأخذ ذلك في الاعتبار وتستجيب لمخاوفها، وفق جيرار أرو، معتبراً أنه من الطبيعي أن تحوّل فرنسا انتباهها، مثل كل القوى الأخرى، نحو تحديات أخرى في المنطقة غير القضية الفلسطينية، وأبرزها البرنامج النووي الإيراني، الذي يُنظر إليه هناك باعتباره تهديداً وجودياً من قبل شركائها، بحسب الدبلوماسي الفرنسي السابق دائماً.
ويواصل الكاتب القول إنه علاوة على ذلك، فإن الشرق الأوسط هو جنة السياسة الواقعية.. فهناك، من ناحية، الخطاب الإجماعي حول المواضيع المتكررة بشأن الوحدة والتضامن العربي، ومن ناحية أخرى، الواقع البارد المتمثل في الدفاع الأكثر أنانية عن المصالح الوطنية. وسيكون من السذاجة أن نأخذ الأول على محمل الجد، ومن الخطأ عدم رؤية الثاني. والصراع الحالي حول غزة هو أفضل مثال على ذلك.
جيرار أرو: كم هي مؤثرة صرخات الرعب التي نسمعها اليوم في العواصم العربية حول معاناة السكان المدنيين، ولكن كم هي جوفاء في الواقع!
كم هي مؤثرة صرخات الرعب التي نسمعها اليوم في العواصم العربية حول معاناة السكان المدنيين، ولكن كم هي جوفاء في الواقع!، وبعيداً عن التصريحات للاستجابة للمشاعر العامة، فإن معظم الدول العربية في المنطقة التي تعتبر “حماس” عدواً لها ستكون سعيدة إذا نجحت إسرائيل في القضاء عليها، وفق جيرار أرو، السفير الفرنسي السابق لدى إسرائيل.
واليوم، يتابع جيرار أرو، عادت القضية الفلسطينية إلى الطاولة، ولكن من الواضح أنه لا توجد دولة مستعدة وقادرة على معالجتها، وهذه هي المشكلة التي ينبغي للدبلوماسية الفرنسية أن تعالجها، وليس أن تعيد إحياء الحماس الذي لم يعد موجوداً، يقول الدبلوماسي الفرنسي السابق، متسائلاً: في الوقت نفسه هل فرنسا قادرة على التواصل سراً مع الجهات الفاعلة الدولية للتعبير عن استعدادها للمشاركة في جهد منسق لإعادة إطلاق عملية السلام، التي أثبت هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ضرورتها؟، وهل هي قادرة على إظهار الإبداع اللازم لتقدم لهم سبل العمل، على سبيل المثال، حول ظهور قيادة فلسطينية جديدة، أو الضمانات الأمنية التي سيتم منحها لإسرائيل؟ هل تعرف فرنسا كيف تنتقل من المبادئ إلى تنفيذها العملي؟.
كما سعدت بهزيمة الفصائل الفلسطينية الأخرى منذ1969.
ليست الدول العربية، بل الانظمة العربية،، فهناك فرق شاسع يحاول الاستعمار ان يخفيه عن حقيقة هذه الانظمة ودورها كوكلاء وعملاء للهمينة والسيطرة وسحل الشعوب العربية وارهابها وزرع الهزيمة والاستسلام والضعف وانعدام القوة لديها!!! ولكن على عكس ما يحيكون، فان التناقض الفاضح والمزري والمخزي والمكشوف لتواطؤ وانخراط هذه لانظمة في تصفية القضايا العربية والاسلامية لصالح اعداء الامة ، يؤدي الى نتيجة عكسية,, اي ان صحوة الشعوب تحتاج الى كشف المستور بعد خروج كل ما كان يمرر من تحت الطاولة ،وكل عمليات الغزل ’’الدبلوماسي’’ السادي في المكاتب الرئاسية والوزارية المغلقة، الى السطح,,, لقد كان الربيع العربي الاول عملية ولادة قيصرية امريكية لاجهاض ربيع عربي حقيقي,,, ولكن اليوم هو مخاض ولادة ربيع عربي حقيقي,,
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
صدق الله العظيم
الفرنسيون والاوروبيين جميعا كاذبون و مخادعين أكثر من الأمريكان .. . اساس البلاء يعترفون بحل الدولتين ويعترفون بعصابة دولة الإحتلال الصهيوني ودولة فلسطين لا …. فرنسا شاركت باغتيال الشهيد الرمز ياسر عرفات .
نعم الرئيس الفرنسي السابق الراحل جاك شيراك كان رجلا سياسيا كبيرا لهذا يعتبره الكثير أنه جمع بين السياسة وصداقة أغلبية العرب ولم يكن مسيرا كغيره فالكل يتذكر تدخل وزيره في الخارجية في مجلس الأمن الدولي عندما قام كولن باول وزير خارجية أمريكا بإظهار بعض الصور الفوتوغرافيه ويقول انها للاسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق وكيف أن دومينيك دوفيل بان لم يصدقه مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على الخمور الفرنسية وبعض منتوجاتها واعتبرها بوش أنها من الدول الأوروبية الهرمة .
فرنسا ام الشر هي الكفر والكفر هو فرنسا .
بإذن الله لن تهزم حماس ولا المقاومة الفلسطينية ، وإذا كان العلم الذي يسمي نفسه عالم الجر ، تبين أنه عالم الإرهاب والإجرام ، فما حديث وزير خارجية الإتحاد الأوروبي أمس مع الجزيرة ، وما قاله عن حماس وما قاله عن الإحتلال الصهيوني ، حين سأله صحفي الجزيرة بسؤال مباشر ، هل ما قامت به حماس يعتبر جريمة حرب قال بالغة الفرسية يس ؟وعاد عليه نفس السؤال هل ما تقوم الصهيونية في غزة جريمة حرب قال الوزير أنا لست محاميا ؟ إذا ان الإحتاد الأوروبي يعتبر الضحية مجرم والجلاد بريء .مما يجعل شعوب الحرة في العالم تدرك أن أمريكا وأوروبى هما من يقتلا الشعب الفلسطيني في غزة والضفة ولسانهم هو لسان الصهاينة وهم صهاينة سياسيا أكثر من الصهاينة .فكلما ذكبت إسرائيل يردده الساسة في العالم الغربي والأوروبي بالحرف .وجاء الخبر اليقين من داخل الصهاينة أنفسهم .وقالت الحقيقة .أن من قتل الصهاينة في غف غزة يوم 7أكتوبر 2023 هو الطيرران الصهيوني وليس المقامة الفلسطينية .) فالحق ما شهد به الأعداء =
ماقاله الكاتب بأن بعض الأنظمة العربية المؤثرة، ستكون سعيدة بهزيمة حماس” قول لايخلو من الصحة. ولكن تناست تلك الانظمة ان فلسطين والمقاومة الفلسطينية هي خط الدفاع الاول عن كل الدول العربية والاسلامية، وان هذه الانظمة القصيرة النظر والمزهوة ب”المصالح اللحظية”ستكون في حالة-فشل المقاومة-لاقدر الله-هي الوجبة التالية للكيان التوسعي الاسرائيلي، وما صفقات التطبيع المذل إلا مقدمة لتنفيذ مخطط الضم والاركاع هذا. لاخيار أمام الامة سوى الالتحام بالمقاومة ودعمها بكل الامكاانيات والمقدرات المتاحة.