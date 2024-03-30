“لوبوان” تتهم الناشطة ريما حسن بازدواجية الخطاب حيال الفلسطينيين

باريس- “القدس العربي”:
على وقع الحملة “المستعرة” التي تتعرض الناشطة والمحامية الفلسطينية-الفرنسية ريما حسن، لا سيما بعد ترشيح حزب “فرنسا الأبية” لها للانتخابات المقبلة، اتهمت مجلة “لوبوان” الفرنسية، الناشطة البالغة من العمر 31 عاماً، بازدواجية الخطاب، فيما يتعلق بدفاعها الشرس عن الفلسطينيين في مواجهة العنف الإسرائيلي، لكنها لا تقول شيئًا عن الفلسطينيين الذين عذبهم النظام في سوريا، حيث ولدت، تحديداً في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في النيرب، بالقرب من حلب (سوريا).
واعتبرت “لوبوان” أن الناشطة والمحامية الشابة ريما حسن بعد أن أصبحت وجه القضية الفلسطينية في فرنسا، ها هي تكيل بمكيالين بشكل فظيع.. ففي الوقت تواصل فيه الدفاع القوي عن الفلسطينيين ومستنكرة “الفصل العنصري والإبادة الجماعية” بحقهم، إلا أنها لم تنطق بكلمة واحدة عن المعاناة التي لحقت بشعبها على يد نظام بشار الأسد في سوريا التي زارتها مع ذلك في الأسابيع الأخيرة.
“لوبوان” أشارت إلى أنه قبل عام 2011، كان يعيش في سوريا نصف مليون شخص من فلسطين، غالبيتهم الكبرى في المخيمات، وأكبرها كان مخيم اليرموك في دمشق، الذي أنشئ عام 1957، والذي خرجت فيه مظاهرات كبيرة معارضة للنظام السوري، قوبلت بالاعتقالات التعسفية وإطلاق النار على المدنيين، قبل قصف المخيم. ويعد مخيم النيرب شمال شرق حلب، حيث ولدت ريما حسن، أصغر هذه المخيمات.
وبين عامي 2011 و2022، اعتقل ما لا يقل عن 3075 فلسطينيًا معارضًا للنظام، 98 منهم النيرب، وحتى اليوم يجهل مصيرهم، تقول “لوبوان”، معتبرة أنه لا يبدو أن هذا السؤال يزعج ريما حسن، التي كانت مع ذلك رئيسة مرصد مخيم اللاجئين، ومن المؤكد أنها التقت بالعديد من اللاجئين من سوريا وتعرف المعاناة التي يلحقها بهم نظام الأسد، تقول المجلة الفرنسية.
وأشارت “لوبوان” إلى أن ريما حسن عادت في نهاية شهر يناير /كانون الثاني الماضي إلى النيرب لتكون ”قريبة من أهلها”.. وصرحت أنها غادرت فرنسا لأنها لم تعد تشعر بالأمان بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.. فهل كانت أكثر أمانا في الحي الذي ولدت فيه والذي تسيطر عليه مخابرات بشار الأسد بقبضة من حديد؟ وبأية معجزة تمكنت من دخول سوريا والمغادرة بسلام إلى عمان؟ تتساءل المجلة الفرنسية.
وتابعت “لوبوان” القول إن جميع السوريين يعلمون أن أي ناشط يدخل البلاد يواجه احتجازاً طويلاً لدى الشرطة، وإذا اشتبه في كونه معارضاً لنظام الأسد، ينتهي به الأمر إلى التعذيب أو التصفية. الجواب يبدو بسيطا: ريما حسن ليست معارضة لبشار الأسد.. لقد اتخذت خيارا متعمدا بإسكات جرائم الأخير ضد ”شعبه” و“شعبها” من أجل التنديد بشكل أفضل بالحرب التي تشنها حماس، وفق “لوبوان” دائماً.
وقالت المجلة الفرنسية إن هذا “الكيل بمكيالين” وجد له صدى في صفوف حزب “فرنسا الأبية” اليساري، والذي اتهمته “لوبوان“ هو الآخر بأن كوادره ظلوا صامتين خلال سنوات الحرب في سوريا، ولم يظهروا أي تضامن مع الشباب السوري المضطهد والمضطهد من قبل طاغية متعطش للدماء، تقول “لوبوان”، مشيرة إلى أن هؤلاء الكوادر نددوا جميعهم بالحرب الإسرائيلية في غزة والعنف ضد الفلسطينيين.
وتساءلت “لوبوان”: ألا يستحق الفلسطينيون في سوريا أيضاً الحماية؟ أليسوا من نفس سلالة أولئك الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في غزة اليوم؟ هل تخلت ريما حسن عن مواطنيها في مسالخ الأسد؟
بغض النظر عن نوايا لوبوان ولكنها للأسف تقول الحقيقة. رأيت الكثير من النفاق وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بجرائم سفاح سوريا المدعو بشار أو من ميلشيات إيران في العراق وسوريا وغيرها. ها هي إسرائيل ومؤيدوها عندما يتم الحديث عن جرائمها تسارع بالقول (واشمعنا احنا كمان). لا يدري هؤلاء أصحاب المواقف المزدوجة والعلاقات المشينة بالنظام القاتل في سوريا أنهم بذلك يشاركون في تمهيد المسرح للإبادة في غزة. المبادئ لا تتجزأ فالإبادة والتجويع والحصار والمجازر والتعذيب والإخفاء وغيرها شهدناها جميعا من نظام الإجرام في سوريا والتي لم يسلم منها الفلسطينيون أيضا في صمت شبه مطلق من العالم بشقيه العربي والعالمي. إسرائيل طبعا كانت تفرك يديها فرحا والعالم يتفرج على المذبحة في سوريا وتعلم جيدا أن هذا يسهل مهمتها كثيرا فيما بعد. فإذا تم تشريد وتهجير وقتل وتعذيب ملايين السوريين (ومعهم الفلسطينيين) في سوريا فما المشكلة من تكرار نفس السيناريو الأجرامي في غزة والضفة والقدس فيما بعد وإرهاصات الإبادة والتهجير تتم بالفعل وأن كان بإيقاع أقل في الضفة سيتم تسريعه بعد الانتهاء من غزة. ونحن نتفرج كالعادة كما تفرجنا من قبل وسنتفرج من بعد.
وماذا عملت لوبوان وأخواتها وفرنسا لهم؟
حرية الراي يمكن ان تجدها في اي مكان في الكون ما عدا فرنسا ،فهي بلد قمعي و ديكتاتوري اذا تعلق الامر بالتعبير عن وجهة نظر ناقدة للكيان الإسرائيلي النازي . فكل القوانين في فرنسا مصممة بحيث تقمع حرية التعبير اذا كانت معارضة للارهاب الصهيوني .
كل إنسان حر برأيه إذا كان يعتقد أنه على حق.
القضية الملحة في الوقت الحالي ليست سوريا وبشار الاسد بل وقف حرب الابادة التي يتعرض لها الفلسطينيون و وقف دائم لاطلاق النار لانقاض الجرحى و المرضى و إدخال الغذاء و الدواء للمحاصرين منذ ستة أشهر تحت القصف الوحشي لالة الموت الصهيونية النازية
حافظ الاسد ليس ملاكا و لا معارضوه الذين إرتمو في أحضان المخابرات الامريكية والخليجية بأطهار فسوريا حولت الى لعبة الامم
كلام في الصميم ، بارك الله فيك.
لوبون لأنها عاجزة عن الرد على إنتقادات ريما للكيان الصهيوني لم تجد غير تهمة إزدواجية الخطاب لتتهمها بها. هذا بينما القادة الغربيون هم أكثر من تنطبق عليهم هذه التهمةو نراهم هم و إعلامهم يذرفون الدموع الحارة لمقتل الأبرياء بأوكرانيا بينما ما يحدث في غزة شيء عادي لا يستحق حتى شيء من الإستنكار.
مع الاسف الشديد هذا هو الاعلام الفرنسي الذي يتغنى به الاعلام العربي ويرى فيه قمة حرية التعبير بحيث يدافعون عنه اكثر مما يدافعون عن بني جلدتهم وانا متأكد ان هدا المقال تم اقتباسه ونشره لانه فقط هاجم هذه السيدة لانها لانها وضعت اصبعها على الجرح المؤلم لهم او ربما لانه ذكر ما حدث في سوريا منذ اكثر من عقد وهذا دائما يدفعنا الى التسؤول متى يكون اعلامنا العربي في المستوى المطلوب ويواكب احداث الساعة وينتصر لبني جلدته بدل ترويج الاخبار التي تدمي القلب وتدعم اللوبي الصهيوني في اوروبا وهذا هو المقال الثاني الذي اقرأه عن الخذلان العربي لبني جلدتهم فهم يفرحون كثيرا اذا هاجم احدهم احدى الدول العربية وبالامس قرأت مقالا آخر لدعم هجوم مواطنة عربية مزدوجة الجنسية بلدها في حين اصابها البكم ولم تحرك شعرة من راسها عما يحدث في غزة
لوبوان اريد ان تقول ان هذه المحامية الفلسطينية منافقة ذات وجهين ولا يمكن الثقة بها
لقد استغلت الثورة السورية لكي تدعي في طلب اللجوء أنها مضطهدة ولكنها ولسذاجتها وجبنها لم تستطع ان تصمد كثيرًا وراء قناعها المزيف
انا برايي انها تستحق ان تطرد
ايها العبقري هذه المرأة هاجرت إلى فرنسا سنة ٢٠٠٢ اي قبل ثورتك العظيمة بسنوات كثيرة!!!!!!!