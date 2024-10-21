لوبوان: في حقل الألغام المغربي- الجزائري.. ماكرون يستعدّ لزيارة الرباط بعد دعم خطتها بشأن الصحراء

باريس- “القدس العربي”:
تحت عنوان: “ماكرون في المغرب.. إيرباص والصحراء ومغادرة الأراضي الفرنسية”، توقفت مجلة “لوبوان” عند الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى الرباط، لإنهاء ثلاث سنوات من الخلافات الكبيرة وفتح حقبة جديدة.
“لوبوان”، قالت إن السؤال بألف يورو أو عشرة آلاف درهم مغربي الذي يطرحه النظام الاقتصادي الفرنسي المغربي، وهو مزيج من الدبلوماسيين وكبار رجال الأعمال والوسطاء وشركائهم، هو: “ما هي المكافآت التي سيقدمها المغرب علنا لفرنسا مقابل تأييدها لخطة المملكة بشأن الصحراء الغربية؟”، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لماكرون إلى المغرب في نهاية أكتوبر.
المغرب يمثل 1% من تجارة فرنسا مع العالم، والشريك التجاري الأول في أفريقيا، والثاني في منطقة شمال/ وسط جنوب أفريقيا شرقا خلف تركيا
وتشير المجلة إلى إحدى مذكرات المديرية العامة للخزينة في فرنسا، والتي تقول: “إذا كان المغرب يمثل 1% من تجارة فرنسا مع العالم، فإنه يظل شريكنا التجاري الأول في أفريقيا والثاني في منطقة شمال/ وسط جنوب أفريقيا شرقا خلف تركيا”. فبعد الاضطراب الكبير الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أعاد المغرب تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بها، وزادت وارداته من المنتجات الزراعية ثلاثية الألوان، والمعدات الإلكترونية. وتتنافس فرنسا مع الصين منذ عدة سنوات على مكان المورد الرئيسي للمملكة، كما أن إسبانيا ليست بعيدة عن الركب.
في عام 2022، كان المغرب أول دولة تتلقى استثمارات فرنسية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكملها ومساعدات تنموية في العالم. وإذا كانت حرب التأشيرات (خفضت باريس التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب بنسبة 50% ما دامت البلاد لم تبذل جهوداً لاستعادة مواطنيها غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، أي الخاضعين لما يعرف بـOQTF ) قد أدت إلى تفاقم الحساسية الملكية، فإن النسيج الاقتصادي الخاص والعام استمر في أداء وظيفته بعد استدعاء الرباط سفيرها لدى باريس. وظل المنصب شاغراً لعام كامل. لكن من الآن فصاعدا، لم تعد هناك أزمة على أعلى قمة. فكثيرا ما يقال إن ما يحدث في الجزائر هو مشكلة داخلية فرنسية. وبدرجة أقل، هذا هو الحال أيضا بالنسبة للمغرب، تقول “لوبوان”.
وتابعت المجلة الفرنسية معتبرة أن الرباط أصبحت شبه معزولة على الساحة الإقليمية. فعلى يمينها الجزائر، ومن الجنوب موريتانيا التي أبرمت للتو اتفاقاً عسكرياً مع الجزائر. فباعتبارها عضوا في الجنوب العالمي، مع قدرتها على التحدث إلى الجميع، باستثناء حالات الخلاف حول الصحراء الغربية، أصبحت المملكة المغربية أكثر قسوة دبلوماسيا وأكثر خشونة، وتتكيف مع إعادة التوزيع الجيوسياسي الجديدة، التي بدأت في 24 فبراير 2022. وأقامت علاقات مع إسرائيل ولم تغير خيارها الاستراتيجي قيد أنملة منذ 7 أكتوبر.
ومضت “لوبوان” قائلة إن زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، سيتم الحكم على نجاحها من خلال الإعلانات التي سيتم إصدارها، معتبرة أن طائرة “إيرباص” المقدسة -مقياس الحرارة للعلاقات الدبلوماسية الجيدة- ستجعل من الممكن الإعلان عن أرقام مذهلة، في إشارة إلى أن المناقصة التي أطلقتها شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية لشراء 150 طائرة ستنتهي نهاية العام الجاري. ويفترض أن تكمل 18 طائرة هليكوبتر من طراز “كاراكال” سلة طائرات إيرباص. ومن المقرر أن يرافق ماكرون وفدٌ وزاري رفيع يضم وزراء الداخلية والدفاع الصناعة وغيرهم.
زيارة ماكرون للمغرب تثير حفيظة “النظام” الجزائري في ظل المناخ الجليدي مع الرباط: الحدود مغلقة (البرية والجوية والبحرية)، والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة
كما أن موضوع LPC (التصريح القنصلي، الوثيقة اللازمة لطرد المغاربة الخاضعين لـOQTF)، سيكون موضع نقاش، لأن “الإرادة موجودة”، توضح “لوبوان”.
وتابعت المجلة القول إن زيارة ماكرون للمغرب تثير حفيظة “النظام” الجزائري في ظل المناخ الجليدي مع الرباط: الحدود مغلقة (البرية والجوية والبحرية)، والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة، وأعادت الجزائر للتو تقديم تأشيرات الدخول للمغاربة، بما في ذلك مزدوجو الجنسية. وفي الأمم المتحدة، سمعنا السفير المغربي عمر هلال يتهم نظيره الجزائري بـ”الانفصام”، بينما يوصف المغرب في أعلى قمة للدولة الجزائرية بـ”دولة المخدرات”.
في حقل الألغام هذا، يصل إيمانويل ماكرون كرئيس دولة اتخذ خيارا: تدعم فرنسا الخطة المغربية للصحراء الغربية، وهو موقف أكثر أهمية بكثير من ألمانيا أو فنلندا.
في بداية ولايته، حاول ماكرون التقرب من دول المغرب العربي. لكن الجزائر أغلقت الباب في وجهه مرتين. وفي المغرب، ستكتب هذه الزيارة، إن لم تكن صفحة اقتصادية وسياسية جديدة، فعلى الأقل استمراريتها. فقبل أقل من ثلاث سنوات من انتهاء ولايته، يعود ماكرون إلى أساسيات الجمهورية الخامسة في المغرب العربي: الحليف هو المغرب.
الدول العميقة أصبحت تعتمد على معلومات البزنس الموثوقة من أجل خلق الشراكات. لا توجد هدايا أو عواطف في هذا الباب، توجد فقط مصالح بين من يوقعون على العقود. المجالات الإستراتيجية وسلاسل القيمة عبر العالم هي من تحدد نوعية التحالفات وتشابكاتها المعقدة. كل طرف يحسب حصته في سوق يتمدد تدريجيا في كل الإتجاهات.
غير مرحب بهذا الرئيس الفرنسي ماكرون الذي قال ان الجزائر صنيعة فرنسية و انه لم تكن هناك جزائر قبل 1830.
ومع ذالك استقبله رؤسائنا و شعبنا بالورد و الأحضان.
اعتقد ان صاحب المقال يعطي لدولته مقاما اكثر مما عليه اليوم اولا اهم اعتراف هو الاعتراف الأمريكي الدي غير المجرى وارغم الاسبان والفرنسيين في حد داتهم الى الرجوع الى الخط المرسوم
تانيا الجزائر لم تغلق اي باب والدليل ان تبون ظل متشبتا بالزيارة الى باريس الى اخر رمق غير ان الضغوط الأمريكية والبعض في الدولة العميقة في فرنسا هما من غير التوجه العام لماكرون الدي ظل متشبتا بتيون كحلبف اول في المنطقة ما الدي جرى هو كون تيون ظل حبيس الداكرة وحبيس الابتزاز الاقتصادي اتجاه اسبانيا والدول الغربية لياتي الضغط الامريكي على فرنسا بقوة خصوصا وان الوثائق الاسبانية والفرنسية يمكن ان تغير كل الامور في حال نشرها وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نسخ منها وفرنسا تعرف معنى خروجها ولدلك كان الاعتراف الدي لم يكن سوى بضغوط امريكية كرد فعل امريكي على خلق نظام عسكري اوروبي يعوض الناتو وهده النقطة التي لها مايعدها وللحديث يقية
السؤال الذي يطرح نفسه، من زرع حقل الألغام هذا ؟؟؟؟؟؟ الأكيد أن الذي زرعه سيسير اعرجا بين الالغام .
مجرد تساؤل.
ما هي دبلوماسية المكافآت !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“ما هي المكافآت التي سيقدمها المغرب علنا لفرنسا مقابل تأييدها لخطة المملكة بشأن الصحراء الغربية؟” انتهى الاقتباس
عندما يتحدث الكاتب عن المكافآت العلنية، فهو يتحدث عن الامتيازات الاقتصادية والتجارية، التي قال عنها الكاتب بلال التليدي في أحد مقالاته ما نصه:
في مقال للكاتب المغرب بلال التليدي نشرته “القدس العربي” يوم:13/10/2022، تحت عنوان:” فرنسا والمغرب: هل تستمر سياسية إدارة التوتر ضمن السقف المنخفض؟”، قال فيه ما نصه:
“فإن النشاط الذي حققته الاستثمارات الفرنسية المغربية في بنية اقتصادية منفتحة، تضمن امتيازات لها تتجاوز أحيانا حدود القانون -تتدخل السياسة أحيانا لمنع أي إجراءات عقابية ضد الاستثمارات الفرنسية التي تتجاوز حدود القانون-، لا يشجع فرنسا على أن تضحي بمصالح مقطوع بها لأجل مصالح موهومة لا يفترض حصولها في بنية منغلقة اقتصاديا كتلك التي في الجزائر” انتهى الاقتباس
الصحراء مغربية سواء بفرنسا او بدونها او أبت او لم تأبى والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها كما قال الراحل الحسن الثاني .السؤال الذي يطرح دائما ولا احد يريد ان يرد عليه ما دخل الجزائر في الصحراء المغربية ولماذا تسعى بكل ما اوتيت لتقسيم المغرب
تقسيم الصحراء أصبح من سابع المستحيلات فالأغلية الساحقة من الساكنة فيها وبعد أجيال وأجيال لن تقبل بغير المغرب وطنا وهم على كل حال إنتخبوا ممثليهم ولا تمثلهم البولساريو في شئ أما عسكريا فالمغرب قوي بما فيه الفاية لقلب الطاولة على كل مغامر …..
لا أتفق مع ما جاء في المقال من أن المغرب أصبح معزولا من الشرق والجنوب ، من له واجهتين بحريتين( المتوسط والأطلسي) لا يمكن ويستحيل أن يكون معزولا ، بل الجزائر هي التي تعيش عزلة تامة جغرافيا وديبلوماسيا ، فعلاقاتها متوترة جدا مع محيطها (دول الساحل) وليس لها سوى منفذ بحري وحيد ، ونجاحات المغرب الديبلوماسية أربكت نظيرتها الجزائرية ، كما أن ما حصل مؤخرا من محاولة إختطاف الكاتب الجزائري المعارض هشام عبود بإسبانيا سيسيل كثير من الحبر وسيجر الجزائر للمحاسبة الدولية ، لأن هذا المعارض بدأ في رفع قضية الإختطاف أمام القضاء الدولي