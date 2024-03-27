لوبوان: ليّ الأذرع بين فرنسا والمغرب.. والصحراء الغربية مفتاح الخلاف

باريس- “القدس العربي”:
تساءلت مجلة “لوبوان” الفرنسية: “هل ما زال بإمكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذهاب إلى المغرب دون الاستجابة لمطالب المملكة بشأن الصحراء الغربية بعد أن مر بأزمة حادة في السنوات الأخيرة؟”.
وقالت المجلة إنه بينما كانت باريس تضع إجراءات تذكارية جديدة مع الجزائر، على أمل إنهاء الخلاف، كانت العلاقات مع المغرب تتدهور. وأضحت “لوبوان” أن إسبانيا جرّبت قبل فرنسا الاضطرابات في العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وكان لذلك تداعيات واضحة عليها. ومع وجود 21 مليار يورو من التجارة بين البلدين، و17 ألف شركة إسبانية تصدّر إلى المغرب، لم تستطع مدريد تحمل الأزمة. كما أن الرباط تحمل سلاح الهجرة.
فقد استجاب بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، لمطالب عديدة، وضحّى بوزير خارجية لم يتفق مع الرباط، ذاهباً في اتجاه مغربية الصحراء. فالاشتراكيون الإسبان براغماتيون للغاية، حيث يديرون ظهورهم، ويذعنون للمطالب، ويغطونها بالتصريحات النارية. فهل يتعين على فرنسا أن تتصرف بنفس الطريقة لاستعادة علاقة حقيقية مع المغرب، من مكافحة الإرهاب إلى الاقتصاد، بما في ذلك الهجرة وملف الصيد مع الاتحاد الأوروبي؟
وتابعت “لوبوان” موضّحة أن السفير الفرنسي الجديد في المغرب، كريستوف لوكورتييه، لا يتردد في المغازلة من خلال امتداح مضيفيه عبر كل منصة متاحة له. من جانبه، قطع ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي الجديد، شوطا طويلا، وتم استقباله في الرباط ضمن زيارة رسمية في فبراير/ شباط الماضي، في إشارة إلى أنه لم يعد العدو الأول للشعب المغربي.
فرئيس الدبلوماسية الفرنسية، والمقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، تعرّض عندما كان يرأس مجموعة “التجديد” في البرلمان الأوروبي، لوابل من الانتقادات من الصحافة القريبة من القصر المغربي، و التي تحدد لهجة الوضع بشكل غير رسمي، وذلك بسبب بعض النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات في المغرب، تقول “لوبوان”، موضّحة أن ملف الصحراء الغربية في قلب تلك المشاكل. فالمغرب الذي يدير هذه المنطقة ( تبلغ مساحتها مساحة إيطاليا، يطالب بها الانفصاليون الصحراويون المدعومون من الجزائر منذ أكثر من خمسين عاما)، يريد أن يجعلها مركزا سياحيا واقتصاديا، وجسرا بين دول المحيط الأطلسي والساحل، وأن يدرك شركاؤه أن هذه ”الأراضي الجنوبية” ملك له.
كما أن هناك ملفّا آخر هو التعاون بين قوات الشرطة، تتابع “لوبوان”، موضّحة أنه تم تحليل عملية الاعتقال الأخيرة في الرباط لـ“Chat” الملقب بـFélix Binguy ، وهو تاجر مخدرات وزعيم عصابة في مارسيليا، على أنها تقدم في التعاون بين مصالح البلدين. وحتى الآن لم يتم طرده بعد.
واعتبرت “لوبوان” أنه يتعين الحذر، مشيرة إلى إطلاق لبنان والإمارات للتو سراح اثنين من كبار تجار المخدرات الفرنسيين. وبالتالي، سيكون تسليم المغرب لتاجر المخدرات Félix Binguy بمثابة اختبار لحسن نيته تجاه فرنسا، ويمكن أن يسمح بزيارة الرئيس ماكرون. لكن قضية الصحراء الغربية تبقى “الفيل في الصالون”، على حد وصف “لوبوان”.
موريتانيا لم يتم إنشائها كما تدعي فبلاد شنقيط أعرق من أن تنشأها فرنسا أو غيرها وهي مهد الدولة المرابطية التي حكمة من يحاولون اليوم إدعاء غير ذلك والتجني على موريتانيا رغم عجزهم عن إثبات تبعية الصحراء فكيف بموريتانيا ،لذلك يجدر بهم التخلي أوهام جلبت عليهم عداء محيطهم.
الدولة المغربية هي أعرق دولة بالمنطقة المغاربية والعربية بدأت مع الدولة الإدريسية سنة172هجرية (قبل الدولة المرابطية )
الدولة المرابطين كانت عاصمتها مراكش و ليس نواكشوط ، كفى من تزوير التاريخ . في كل الجامعات الدولية تعتبر الدولة المرابطين جزء من تاريخ المغرب الذي كانت موريتانيا الحالية جزء منه ولم تنفصل عنه إلا سنة 1960 بفعل الإستعمار الفرنسي .
مجرد تساؤل.
من هو “الشاطر” !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“فالاشتراكيون الإسبان براغماتيون للغاية” انتهى الاقتباس
عند بعض الناس “الشاطر” هو الذي يدوس عن المبادئ والأخلاق والقوانين لغرض تحقيق مآربه، ذلك حال “الإسبان براغماتيون” حسب جريدة مجلة “لوبوان”.
الأسبان طعنوا الشعب الصحراوي في الظهر، وتخلوا عن مسؤولياتهم اتجاهه.
الأسبان داسوا على الشرعية والقانون الدوليين.
ورغم انحيازهم، وانحاز غيرهم إلى الطرف الطاغي، فإن ملف الصحراء لن يُطوى إلا بتقرير مصير الشعب الصحراوي كما تنص عليه قرارات مجلس الأمن.
وتقرير المصير لن يكون بـ “بيعة”هلك أصحابها ولا بانتخابات صورية، وإنما بإتمام بعثة “المينورسو” مهمتها بتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية كما يدل عليه اسمها.