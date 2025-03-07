“لوجيكوم الأردن” تسلط الضوء على تطور الذكاء الاصطناعي وأحدث الحلول التقنية

عمان- “القدس العربي”:

تحت شعار “تطور الذكاء الاصطناعي”، نظّمت شركة “لوجيكوم الأردن” التابعة لشركة لوجيكوم العامة المحدودة، مؤخرا في العاصمة عمان، منتدى لوجيكوم التكنولوجي 2025 بمشاركة نخبة من قادة التكنولوجيا والخبراء ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا.

ركز المنتدى على أحدث التوجهات في التحول الرقمي، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، مع جلسات رئيسية وحلقات نقاش وورش عمل تقنية، بمشاركة مجموعة من العلامات التجارية الرائدة مثل مايكروسوفت، سيسكو، آي بي إم، هيوليت باكارد إنتربرايز، أكرونيس، وكانون، إلى جانب العديد من الشركاء الاستراتيجيين.

كما أتاح المنتدى للمشاركين فرصة استكشاف أحدث الحلول التقنية والابتكارات الرقمية المقدمة من كبار مزودي التكنولوجيا، حيث تم تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجالات التحول الرقمي، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة الحلول التي تعزز الإنتاجية وتواكب متطلبات الأعمال الحديثة.

وأكد نائب المدير العام لشركة “لوجيكوم الأردن” إيهاب شويحات، في كلمته الافتتاحية، أن لوجيكوم تواصل التزامها بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تساعد الشركات في تسريع رحلتها نحو التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل مستقبل الأعمال.

وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، استضافت لوجيكوم الأردن خلال المنتدى “تكية أم علي”، وهي منظمة غير حكومية أردنية تأسست عام 2003 كأول مبادرة من نوعها لمكافحة الجوع في الأردن والعالم العربي.

وتعد تكية أم علي أول منظمة غير حكومية تقدم الوجبات الساخنة وتوفر الإعانات الإنسانية الغذائية للفقراء والمحتاجين في الأردن ضمن برامج مستدامة. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود لوجيكوم المستمرة لتعزيز الاستدامة ودعم المبادرات المجتمعية، انطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى تمكين المجتمعات وتعزيز الفرص للجميع.

ويذكر أن شركة لوجيكوم العامة المحدودة (نيقوسيا/قبرص) هي مجموعة شركات دولية مدرجة في السوق الرئيسي لبورصة قبرص وعضو في مؤشر FTSE/CySE20. وتشمل أنشطة المجموعة توزيع المنتجات والخدمات التكنولوجية، إلى جانب تقديم حلول متكاملة تشمل الاستشارات التجارية، برامج الأعمال، حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المدارة ضمن نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وتمتلك لوجيكوم حضورًا في 18 دولة، ويعمل لديها أكثر من 880 موظفًا محترفًا، كما تخدم أكثر من 8,000 عميل في أكثر من 30 دولة في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا.