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لوحات “أبو علي” بوتين تظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت

8 - مارس - 2024

صورة متداولة على مواقع التواصل

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بيروت- “القدس العربي”: انتشرت في الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى طريق الجنوب لوحات تحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأرفقت هذه الصور بأقوال لبوتين في إطار الحملة الداعمة له في الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجري في 15 آذار/مارس الحالي

.وكانت مناسبة لدى البعض لاستحضار اللقب الذي أطلقه جمهور حزب الله على الرئيس الروسي بعد تدخله في الحرب في سوريا لإنقاذ نظام بشار الأسد وهو “أبو علي” بوتين.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2024 الساعة 7:12 م

    ممتاز جدا والله 🇷🇺😃💪🚀🚀🚀

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  2. يقول طرزان دبلن:
    مارس 9, 2024 الساعة 8:32 ص

    بوتين صديق وعدو العرب.صديق لانه ضد أمريكا.وعدو لانه مع امريكا.

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  3. يقول mohamed:
    مارس 9, 2024 الساعة 9:24 ص

    بدون تعليق الكفر ملة واحدة

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