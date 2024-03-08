لوحات “أبو علي” بوتين تظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت- “القدس العربي”: انتشرت في الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى طريق الجنوب لوحات تحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأرفقت هذه الصور بأقوال لبوتين في إطار الحملة الداعمة له في الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجري في 15 آذار/مارس الحالي

.وكانت مناسبة لدى البعض لاستحضار اللقب الذي أطلقه جمهور حزب الله على الرئيس الروسي بعد تدخله في الحرب في سوريا لإنقاذ نظام بشار الأسد وهو “أبو علي” بوتين.

ابو علي بوتين يعود الى الضاحية 🇷🇺🤩 يذكر ان موقف روسيا من حرق القرآن قبل اشهر كان اقوى من مواقف بعض الدول العربية كما هو الحال بالنسبة للعدوان على غزة pic.twitter.com/u0oSUGUojS — جنوبي عاملي ☪︎🇱🇧🇾🇪🇮🇶💛 (@8MBSAbumnshar) March 7, 2024

الضاحية الجنوبية -بيروت ..تأييد لبوتين في حملته الانتخابية pic.twitter.com/IXWEyZdoYO — Arab-Military (@ashrafnsier) March 7, 2024