لوحة عرفات.. رصاصة إسرائيلية لم تمنع الطفل “مجد” من إكمالها

تركيز شديد ظهر في عيون الطفل مجد المدهون، بينما يحرك قلمه الرصاص بخطوط باهتة على لوحة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، منعته من إكمال ملامحها رصاصة إسرائيلية أصابته خلال مشاركته باحتجاجات قرب حدود غزة.

وخطط الطفل، الذي يقترب من إكمال العام الـ13 من عمره، للإعلان عن لوحته الرصاصية الجديدة للزعيم عرفات بداية الأسبوع الجاري، إلا أنه أصيب بعيار مطاطي (كرة معدنية مغلفة بالمطاط) في رأسه، الجمعة الماضية، أثناء قمع القوات الإسرائيلية للآلاف من المتظاهرين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة