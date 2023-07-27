  لودريان توجّه إلى الضاحية الجنوبية للقاء رعد وحزب الله يسخر من “العنتريات” داخلياً وخارجياً

بيروت-“القدس العربي”: اختتم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي تحوّل إلى موفد للجنة الخماسية جولة لقاءاته في العاصمة اللبنانية التي استغرقت3 أيام حيث توجّه في اليوم الثالث إلى الضاحية الجنوبية مع وفد من السفارة الفرنسية للقاء رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي. ونُقل عن النائب رعد قوله “لا تنازل عن فرنجية ولا رئيس بدون رضانا، ولن نكرر خطأ “المعادلة الخشبية” (والمقصود الرئيس ميشال سليمان) وجلسة الانتخاب الأخيرة كانت لصالحنا فأعاد جبران باسيل، فتح الخط معنا”. وأكد رعد كما نقل الإعلامي سامي كليب أن “لا اعتراض على قائد الجيش رغم رفضه اتخاذ إجراءات بحق ضابط سيء في البقاع”.

والتقى لودريان في قصر الصنوبر الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، ثم النائب عماد الحوت الذي أوضح أنه “استمع للطرح الجديد بعقد جلسات عمل في لبنان حول مهام الرئيس المقبل ومواصفاته يتبعها جلسات انتخاب”، وقال:”أكدنا تفضيل الآلية الدستورية للانتخاب، وأنه لا مانع لدينا من نقاش محصور بمهام الرئيس ومواصفاته ضمن مدى زمني قصير”.

وعاد لودريان ظهراً للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الثانية في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو بعدما استمع في يومه الثاني إلى اتهامات وجّهها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الرئيس بري بالتعطيل ومنع النواب من الانتخاب، سائلاً مع سواه من الكتل المسيحية عن الضمانات حول إلتزام بري بفتح أبواب المجلس لجلسات انتخابية.

وبحسب ما تسرّب، فإن الموفد الفرنسي يعتبر أن طاولة العمل التي ستنعقد في أيلول/سبتمبر حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني ومن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه.

وكان لودريان التقى مساء اليوم الثاني عضو “كتلة التوافق الوطني” رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ممثلاً عن الكتلة التي تضم 5 نواب، والنواب عماد الحوت واحمد الخير وعبد العزيز الصمد ممثلين عن “اللقاء النيابي المستقل” الذي يضم 10 نواب، وعضو كتلة “تجدد” النائب فؤاد مخزومي، ثم نواب “تكتل التغيير” مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق.

‎وتزامناً مع محادثات لودريان، رأى نائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الليلة التاسعة من عاشوراء “أن تعقيدات انتخابات الرئيس ما زالت موجودة، ويبدو أنها ستأخذ وقتاً إضافياً قبل أن تجد طريقاً للحل، ولا يبدو أن الحل سريع لأن بعض الأطراف يتمسكون بقناعاتهم التي لا تنسجم مع مصلحة لبنان ولا مع تعجيل انتخاب الرئيس”. وقال “سنكون إيجابيين و منفتحين على نقاش أي أفكار مطروحة بروحية أن نصل إلى نتيجة، وبالتالي لا نقفل الباب على النقاش. وهنا نحن لا نعمل لتحدي أحد، ومنطقنا من البداية كان اختيار رئيس وطني جامع للجميع، ولم نفكّر يوماً ولم نتحرك يوما من أجل اختيار رئيس للتحدي، ولا نريد الرئاسة إلى جانبنا للسيطرة على البلد أو التأثير على القرارات المستقبلية بما يخدمنا ولا يخدم وطننا”. وختم: “نرحّب بكل جهد إيجابي على هذه الأرضية التي تحدثنا عنها، وكل التهويلات التي تسمعونها داخلياً وخارجياً والعنتريات التي يقوم بها البعض لا تقدّم ولا تؤخّر، ولا تؤثر فينا لا سلباً ولا إيجاباً. من كان لديه فكرة إيجابية يمكن أن تجد طريقها إلى النور فليطرحها حتى ننجز الاستحقاق بدل كثرة البهلوانيات والكلمات التي لا معنى لها”.

إلى ذلك، أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري أن “ليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع”، مشدداً في حفل تكريمي لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور أغبية النواب السنّة على “تنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم”.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى “ان المفتي دريان دعا إلى الالتزام والتمسك باتفاق الطائف نصاً وروحاً وأي كلام خلاف ذلك هو مرفوض ومدان ويعقد الحلول التي لا يمكن إلا أن تكون من خلال اتفاق الطائف الذي أجمع عليه اللبنانيون بدعم عربي ودولي”. وحذّر المفتي دريان “من يحاول إيهام الناس بأن القرار بانتخاب رئيس للجمهورية بيد فئة من اللبنانيين دون أخرى، بل الجميع معني ومشارك باختيار الشخصية الرئاسية التي ستكون مؤتمنة على النظام والدستور ليبقى لبنان سيداً حراً عربياً مستقلاً متعاوناً مع أشقائه العرب والدول الصديقة”، مبدياً ارتياحه وتأييده “لكل ما يبحث في اللجنة الخماسية التي يعوّل عليها الكثير من الانفراجات، وهي تؤكد ما يطمح إليه اللبنانيون وتتعاطى بحكمة عالية ودراية مخلصة ودبلوماسية مشهود لها في تطوير الحوار البناء للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية أولاً قبل أي شيء آخر”. واعتبر “إن الحوار الوطني هو مطلب الجميع ولكن يبدو متعثراً لعدة أسباب، وهذا يتطلب مزيداً من الوحدة والإقدام على أخذ مبادرات فورية وفي طليعتها انتخاب رئيس وتأمين حاجات الناس المعيشية”.





