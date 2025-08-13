لورد بريطاني ينتقد قرار حظر “بالستاين أكشن”: الحكومة حفرت لنفسها حفرة

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا أعدّه بن كوين قال فيه إن وزيرًا سابقًا في حكومة “العمال” وصف الحكومة الحالية، إثر قرارها بحظر منظمة سلمية مؤيدة لفلسطين، بأنها “أوقعت نفسها في حفرة”، وأن الكثير من النواب الذين صوّتوا لصالح حظر “بالستاين أكشن” أو (العمل الفلسطيني) نادمون على مشاركتهم بحظرها بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000، وبناءً على البند 12 منه.

وكان بيتر هين، عضو مجلس اللوردات، قد عارض “شنق” الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية.

وجاء التحذير من هين في وقت قال نواب المقاعد الخلفية إن الموضوع سيُطرح للنقاش عند عودة البرلمان من عطلته الصيفية في أيلول/ سبتمبر.

وقد انتقد لورد هين بشدة ردّة فعل الشرطة البريطانية على التظاهرات الأخيرة المؤيدة لـ”بالستاين أكشن”، حيث قال: “سينتهي الأمر بالدموع والندم للحكومة”.

وكان هين زعيمًا لحركة مناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا وحركة مناهضة للنازية، وذلك في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وقال: “نشهد اعتقال قضاة متقاعدين وأطباء متقاعدين وحاليين، وجميع أنواع الأشخاص، ويُقارنون الآن فعليًا بالإرهابيين مثل تنظيم “القاعدة”، وهو أمر خاطئ تمامًا”. وأضاف أنه إذا نجح الطعن القانوني على قرار الحظر، فسيكون ذلك “رحمة لجميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة”.

وكان لورد هين واحدًا من ثلاثة أعضاء في مجلس اللوردات عارضوا التصنيف، لورد جون هيندي، المحامي وخبير قانون العمل، وفرانسيس أوغاردي، الأمينة العامة السابقة لمجلس نقابات العمال (تي يو سي)، والتي عارضت القرار إلى جانب 10 نواب في مجلس العموم.

وقال هين إن الوضع “سيزداد سوءًا [للحكومة] لأنني لا أرى أناسًا منحدرين من “بريطانيا المتوسطة”، والذين انضمّوا للاحتجاج وبأعداد كبيرة سيقولون فجأة إن الأمر على ما يرام”. و”في الواقع، أعتقد أن المزيد سيخرجون ويواجهون الاعتقال لأن نهج “بالستاين أكشن” يتعارض مع كل أشكال الاحتجاج السلمي في التاريخ البريطاني، سواء كان ذلك من قبل حركة تشارتيين [التي طالبت بحقوق سياسية للطبقة العاملة في العقد الثالث من القرن التاسع عشر] والمناضلات من أجل منح المرأة حق التصويت أو المتظاهرين المناهضين للفصل العنصري والفاشية”.

وقد تعرّضت الحكومة لضغوط لتبرير احتجاز 532 شخصًا اعتُقلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع بموجب قانون الإرهاب – نصفهم في سن الستين أو أكثر – للاشتباه في دعمهم لمنظمة “بالستاين أكشن”.

وأشار هين إلى خبرته كوزير دولة لشؤون إيرلندا الشمالية، ووزير في الحكومة لانتقاد وتحدّي قرار الحكومة الحالية بمساواة “بالستاين أكشن” بالإرهابيين.

وقال هين: “هناك مجموعة من الجرائم الأخرى التي يمكن تطبيقها على منظمة “بالستاين أكشن”، لكن الإرهاب ليس من بينها، كما أنك تقلّل من قيمة تهمة الإرهاب بمقارنتها بالاحتجاجات التي شهدناها”.

وأضاف: “لقد عملت مع أجهزة المخابرات وجهات أخرى لمنع جماعات الجيش الجمهوري الإيرلندي المنشقة من القتل. ووقّعت مذكرات توقيف لمنع إرهابيين حقيقيين آخرين، إرهابيين إسلاميين من تفجيرات لندن. لذا، فأنا لست متساهلًا مع الإرهاب. لكنني أؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة معرفة ماهيته”.

وقال هين إن العديد من نواب حزب “العمال” وأعضاء البرلمان يعيدون النظر الآن في حظر منظمة “بالستاين أكشن”.

وفي يوم الإثنين، قال متحدث باسم داونينغ ستريت إن المجموعة “منظمة عنف ارتكبت العنف وتسببت بضرر كبير ودمار جنائي خطير”.

من جانبها برّرت وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قرار تصنيف “بالستاين أكشن”، وأنها “منظمة ليست سلمية”، وزعمت أن القيود القضائية تعني أن الناس “لا يعرفون طبيعتها الكاملة”.

وقالت النائبة العمالية، ستيلا كريسي، في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام يوم الثلاثاء، إن النواب الذين صوّتوا لصالح حظرها “بحاجة إلى توضيح أساس ذلك”. لكنها قالت إن الأمر أكثر تعقيدًا مما ينبغي، لأن الأدلة المقدَّمة للنواب حول الاستخدام المزعوم للعنف كانت جزءًا لا يتجزأ من قضايا المحكمة، ولا يمكن استخدامها في المناقشات البرلمانية. وقالت: “لا يمكن تجاهل وجود العنف في سياستنا، وهناك حاجة إلى تشريع يوازن بين الخطر الذي يمثله والدفاع عن النقاش لجميع المعنيين، بحيث يكون الأمر واضحًا جدًّا، ونحن بحاجة إلى العمل على هذا الأمر بشكل أكبر عند عودة البرلمان”. ودعت كريسي أيضًا إلى مزيد من “الانسجام” في معالجة العنف والترهيب، والتي قالت إنها في ازدياد، وينبغي أن يدفع هذا الحكومة للنظر في توسيع الحظر ليشمل بعض الجماعات اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى استغلال الاحتجاجات ضد الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء.