«لوسيد» الأمريكية تفتتح في السعودية أول مصانعها الخارجية للسيارات الكهربائية

■ لندن – رويترز: قالت شركة “لوسيد” لصناعة السيارات الكهربائية أمس الأربعاء إنها افتتحت أول مصنع عالمي لها في مدينة جدة السعودية بموجب اتفاق يستهدف تعزيز جهود الانتقال إلى السيارات الكهربائية في المملكة.

وكانت “لوسيد” قد أعلنت العام الماضي عن خطط إقامة المصنع في جدة وقالت أن السعودية وقّعت اتفاقا لشراء ما يصل إلى مئة ألف سيارة من الشركة على مدى عشر سنوات.

و”صندوق الاستثمارات العامة” السيادي السعودي هو أكبر مساهم في شركة “لوسيد”.

ودشنت السعودية في عام 2022 أول علامة تجارية لها للسيارات الكهربائية، وهي “سير” وأعلنت عن استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار في مجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.

كما أن شركة “تِسلا” الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية تجري مناقشات في مراحلها المبكرة لإنشاء مصنع في السعودية. وسيُجّمع مصنع “إيه.إم.بي-2” التابع لشركة “لوسيد” في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيارة “لوسيد إير” السيدان الكهربائية الفاخرة بقدرة إنتاجية أولية تصل خمسة آلاف سيارة سنوياً.

وسيتم توسيع المصنع لإنتاج 155 ألف سيارة سنوياً في المستقبل. وتوجد محطة التصنيع الأخرى لشركة “لوسيد” في ولاية أريزونا الأمريكية.

ووافق “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، الذي يمتلك ما يزيد قليلاً على 60 في المئة من شركة السيارات الكهربائية، في مايو/أيار على استثمار 1.8 مليار دولار في إطار العرض الخاص لأسهم شركة “لوسيد” في البورصة.