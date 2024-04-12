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“لوفتهانزا” تمدد إلغاء رحلاتها إلى إيران بسبب مخاوف أمنية

منذ 56 دقيقة

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برلين: في ضوء التهديدات الإيرانية لإسرائيل، مددت شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران، تعليق الرحلات الجوية المقررة من وإلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال متحدث باسم الشركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة: “بسبب الوضع الحالي، وبعد تقييم دقيق، ستعلق لوفتهانزا رحلاتها من وإلى طهران حتى السبت 13 نيسان/ أبريل”، مضيفا أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات لها الأولوية القصوى دائما، مشيرا إلى أن لوفتهانزا لا تعتمد فقط على التقييمات الحكومية، بل تقوم بتقييم الوضع الأمني الحالي بنفسها ثم تقرر بشكل مستقل.

وكانت لوفتهانزا أعلنت السبت الماضي بالفعل أنها ستعلق رحلاتها إلى طهران حتى الخميس، وقالت: “نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات”.

(د ب أ)

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