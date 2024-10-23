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لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى أوائل 2025

23 - أكتوبر - 2024

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برلين: أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران الأربعاء أنها قررت تمديد تعليق الرحلات إلى كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل، لأسباب تشغيلية.

وذكرت المجموعة أن التمديد يتضمن إلغاء الرحلات من طهران وإليها حتى 31 يناير/ كانون الثاني والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 فبراير/ شباط.

وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس) والخطوط الجوية النمساوية وشركة بروكسل للطيران ويورو وينجز.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية (سويس) في بيان منفصل إنها قررت إلغاء رحلاتها إلى بيروت حتى 18 يناير كانون الثاني 2025، لضمان تلقي ركابها وطاقمها تأكيدات بشأن مواعيد الرحلات.

(رويترز)

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