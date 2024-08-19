“لوفتهانزا” تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أغسطس

القدس المحتلة: مددت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، بدلا من الموعد السابق المحدد في 21 من ذات الشهر.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الشركة الألمانية أعلنت تمديد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 26 أغسطس.

وكانت العديد من شركات الطيران الدولية علقت منذ نهاية الشهر الماضي رحلاتها من وإلى تل أبيب.

وجاءت قرارات الشركات على وقع حالة التأهب الأمني في إسرائيل تحسبا لرد “حزب الله” وإيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران والقيادي في “حزب الله” فؤاد شكر في بيروت.

وفي حين أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال شكر فإنها لم تؤكد ولم تنف مسؤوليتها عن اغتيال هنية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى ذلك.

والأحد، أعلنت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة “رايان إير” إلغاء جميع رحلاتها المتجهة من تل أبيب إلى 7 وجهات حول العالم، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وألغت يونايتد إيرلاينز، وإير إنديا، وإير كندا، وفويلينج، وأمريكان إيرلاينز، وكوريا إير جميع الرحلات الجوية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بينما علقت إيزي جيت، وكاثي باسيفيك رحلاتها حتى مارس/ آذار 2025.

(الأناضول)