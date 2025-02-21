لوفيغارو: أوكرانيا أصبحت الآن بين نارين.. التهديد العسكري الروسي والضغط الدبلوماسي الأمريكي

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “من واشنطن إلى كييف.. معركة دبلوماسية حول مستقبل أوكرانيا”، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الجبهة في حالة جمود تكتيكي.

فبعد مرور ثلاث سنوات على بدء روسيا غزوها لأوكرانيا، لم ينهار أي من الجانبين. وأوضح الجنرال هاردي، نائب قائد قيادة القتال المستقبلية، يوم الخميس، محاولًا استخلاص الدروس من أكثر من ألف يوم من القتال: “ليس لدى أي من الجانبين سلاح لا يستطيع الجانب الآخر مواجهته”.

زيلينسكي: أعتمد على وحدة أوكرانيا، وعلى شجاعتنا… وعلى وحدة أوروبا وبراغماتية أمريكا. لأن أمريكا تحتاج إلى النجاح بقدر ما نحتاج إليه

إلى متى يمكن أن يستمر الوضع الراهن؟ ولأنها تتمتع بـ”عمق إستراتيجي” لا تملكه أوكرانيا، ولأنها تتقبل خسائر بشرية كبيرة (600 ألف قتيل وجريح وفقًا لتقديرات مصدر عسكري)، فإن روسيا تنجح ببطء في كسب الأرض، ولكنها لا تملك الموارد اللازمة لاستغلال مكاسبها الإقليمية المحدودة. وفي غياب أي حل عسكري، انتقلت المعركة الآن إلى المستوى الدبلوماسي.

في هذه المنطقة، – تضيف صحيفة لوفيغارو – زعزع الرئيس دونالد ترامب استقرار المعسكر الغربي عندما أثبت أنه أكثر صعوبة في التنبؤ بتصرفاته مما كان يتصور البعض.

ومن خلال تصوير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه “ديكتاتور بلا انتخابات”، والإيحاء بأن أوكرانيا كانت مسؤولة عن الحرب، تبنى الملياردير وجهات النظر الروسية.

“أوكرانيا دولة ديمقراطية، وروسيا بوتين ليست كذلك”، رد الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يصل رئيس المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى كييف يوم الإثنين.

وفي هذا السياق المتوتر، استقبل الرئيس الأوكراني، الخميس، في كييف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، كيث كيلوغ. وكان الجنرال الأمريكي السابق قد وعد بـ “الاستماع” إلى مواقف محاوريه. ولكن يبدو أن هدف دونالد ترامب هو إنهاء الصراع بغض النظر عن التنازلات، بعيدًا عن شعاره “السلام من خلال القوة”.

تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك بين فولوديمير زيلينسكي وكيث كيلوغ، والذي كان من المقرر عقده مساء الخميس، وذلك بناءً على طلب الأمريكيين.

وصلت التوترات إلى ذروتها، وتتعمق الانقسامات يومًا بعد يوم. ومع ذلك، علق فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، قائلًا: “إنني أعتمد على وحدة أوكرانيا، وعلى شجاعتنا… وعلى وحدة أوروبا وبراغماتية أمريكا. لأن أمريكا تحتاج إلى النجاح بقدر ما نحتاج إليه!”.

وأضاف: “ما يزال الأوكرانيون والأوروبيون يأملون في أن يرى البيت الأبيض مصلحته في عدم السماح لروسيا بتحقيق انتصارات سياسية”.

وحث مستشار الأمن القومي مايك والتز، وهو من صقور واشنطن، زيلينسكي على قبول صفقة بشأن المعادن النادرة الأوكرانية، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الولايات المتحدة.

أوكرانيا بين نارين

ومضت صحيفة لوفيغارو معتبرة أن أوكرانيا أصبحت الآن بين نارين: التهديد العسكري من روسيا والضغط الدبلوماسي من الولايات المتحدة.

وبالنسبة للأوروبيين أيضًا، يبدأ اختبار الحقيقة. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، يوم الخميس، خلال زيارة إلى سلوفاكيا: “بينما ما يزال هناك الكثير مما يتعين اتخاذه، فلا شك أن أوروبا تلعب دورًا حيويًا في ضمان السلام في أوكرانيا”. وأضاف: “الضمانات الأمنية القوية، إذا قدمتها الدول الأوروبية، يجب أن تحظى بدعم الولايات المتحدة”. لكن المعسكر الغربي مهددٌ بالطلاق عبر الأطلسي.

تأمين العمق الأوكراني

فالأوروبيون – تتابع الصحيفة الفرنسية – يشعرون بالرعب من احتمال اضطرارهم إلى تحمل المسؤولية، أو ما يقرب من ذلك، عن أمن أوكرانيا وحدها.

وسيحاول الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اللذان يترأسان القوتين العسكريتين الأوروبيتين الحقيقيتين، تغيير المعادلة، الأسبوع المقبل، بالذهاب إلى واشنطن.

لكنه سيتعين عليهما تقديم مقترح لدونالد ترامب لكي يأخذ مواقفهما في الاعتبار. فالموارد العسكرية الأوروبية ليست محدودة لتلك الدرجة التي لا يستطيعون فيها القيام بالأشياء بدون الأمريكيين.

الأوروبيون يشعرون بالرعب من احتمال اضطرارهم إلى تحمل المسؤولية، أو ما يقرب من ذلك، عن أمن أوكرانيا وحدها

كما يقول مصدر عسكري، مضيفًا أن “المشكلة هي أن بعض الأوروبيين لا يستطيعون أن يتخيلوا الاستغناء عن الأمريكيين”.

طرحت باريس على الطاولة فرضية نشر قوة “تصل إلى حجم فيلق الجيش” يمكنها تأمين العمق الأوكراني. لكن برلين ووارسو ومدريد رفضت الفكرة في الوقت الراهن.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء: “فرنسا لا تستعد لإرسال قوات برية”، متحدثًا عن نشر قوات تحت تفويض الأمم المتحدة، وهي عملية لحفظ السلام، والتي من شأنها أن تتم “على طول خط المواجهة” بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على أنه سيتعين على الأوروبيين الذهاب إلى أبعد من ذلك لتعزيز دفاع أوروبا. وأضاف: “نحن ندخل حقبة جديدة، وسنضطر إلى مراجعة خياراتنا الميزانية”. ولم يستبعد إطلاق منتجات الادخار لتمويل الجهود الدفاعية. ولإقناع دونالد ترامب بدعم أوكرانيا؟ قال ماكرون: “سأقول له: لا يمكنك أن تكون ضعيفًا أمام الرئيس بوتين”.