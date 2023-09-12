“لوفيغارو”: “إصلاح العدالة” الإسرائيلية تحت رقابة المحكمة العليا 

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “إسرائيل.. إصلاح العدالة تحت رقابة المحكمة العليا”، قالت صحيفة “لوفيغارو” إن من المقرر أن يفتح فصل جديد من “الإصلاح” القضائي في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، والذي يسبب أزمة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، و يُبقي البلاد في حالة من الترقب، منذ شهر يناير.

وهذه المرة، يتعلق الأمر بقضاة المحكمة العليا الخمسة عشر، وهي الهيئة التي تشرف على النظام القضائي الإسرائيلي برمته. للمرة الأولى، منذ إنشاء المحكمة العليا، التي ولدت عام 1948 مع دولة إسرائيل، سيتعيّن على القضاة أن يحكموا معًا بشأن صلاحية أحد القوانين التي تشكل هذا الإصلاح، حيث سينظرون في الالتماسات ضد إلغاء قانون شبه دستوري يتعلق بتقليص “بند المعقولية”.

يجد قضاةُ المحكمة العليا الإسرائيلية الخمسة عشر أنفسهم في موقف حساس، لأنهم سينظرون في قانون يخصهم بالدرجة الأولى

يجد هؤلاء القضاة الخمسة عشر أنفسهم في موقف حساس، لأنهم سينظرون في قانون يخصّهم بالدرجة الأولى. تم التصويت عليه في نهاية يوليو، وهو يزيل عن المحكمة العليا القدرة على إلغاء القرار بسبب طبيعته “غير المعقولة”. وقد منحت المحكمة نفسها هذه السلطة، التي سمحت لها حتى الآن بممارسة السيطرة على عمل الحكومة: الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء، والتعيينات والإعفاءات، وما إلى ذلك، وهو الأمر الذي ندّد به على وجه التحديد الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو، وفي المقدمة وزير العدل ياريف ليفين، مهندس هذا “الإصلاح” القضائي. هذا الزعيم النافذ داخل حزب الليكود، حزب نتنياهو، يعتقد أن ميزان القوى بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية غير متوازن، وأن من المهم استعادته.

الأزمة المؤسسية

في بداية شهر كانون الثاني (يناير)، أي بعد أيام قليلة من عودة نتنياهو إلى السلطة، قدم ياريف ليفين سلسلة من مشاريع القوانين الأساسية على هذا المنوال. في إسرائيل، القوانين الأساسية تعوض غياب الدستور. ورأت المعارضة على الفور أنها محاولة “انقلاب”، من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات كاملة، وخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع عدة مرات، للدفاع عن “الديمقراطية”.

خلال الاحتجاجات، تم الكشف عن انقسام عميق داخل المجتمع الإسرائيلي؛ بين “الليبراليين” و“المحافظين” و“العلمانيين” و“الدينيين”. وهناك نموذجان للمجتمع يتصادمان: في نهاية المطاف، هل ستتجه إسرائيل نحو النظام الليبرالي أو الديني؟، تتساءل “لوفيغارو”.

بالنسبة لإستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا، فإن هذه أيضًا بمثابة تحية أخيرة: في الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتعيّن على المحكمة أن تصدر قرارها، وبعد ذلك ستتقاعد الرئيسة. وقد يكون حكمها الأخير تاريخياً.

يتم النظر في عدة سيناريوهات. ويعتقد مؤيدو “الإصلاح” أن المحكمة لا تملك صلاحية إلغاء قانون أقرّه ممثلو الشعب في الكنيست. ولذلك ينبغي لها، حسب رأيهم، أن تخضع لقرارهم. ويرى معارضوه، وعلى رأسهم المدعي العام غالي باهاراف ميارا، على العكس من ذلك، أن الحفاظ على سيادة القانون يبرر إلغاء القانون، تضيف “لوفيغارو”.

ولكن إذا وافق القضاة على اتباع المدعي العام، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة مؤسسية. وقد يجد موظفو الدولة أنفسهم بالفعل في مواجهة معضلة: ما هي السلطة التي يجب أن يطيعوها؟ هل هو القانون الذي نزع السلطة عن القضاة، أم القضاة الذين أبطلوا هذا القانون؟، توضح “لوفيغارو”.

قد يجد موظفو إسرائيل أنفسهم بالفعل في مواجهة معضلة: ما هي السلطة التي يجب أن يطيعوها؟ هل هو القانون الذي نزع السلطة عن القضاة، أم القضاة الذين أبطلوا هذا القانون؟

وهذا هو السيناريو الذي يريد بنيامين نتنياهو تجنّبه. فمنذ عدة أيام، تزايدت الدعوات للتوصل إلى تسوية. ولذلك يمكن لرئيس الوزراء أن يقترح تقليص نطاق قانون “المعقولية”، حتى قبل اجتماع القضاة.

ووفقاً لصحيفة هآرتس، هناك وثيقة تخطط أيضاً لتعليق “الإصلاح” لمدة ثمانية عشر شهراً، وذلك، على ما يبدو، بهدف “خلق الظروف اللازمة للمحادثات” بين الأغلبية والمعارضة. وشكك زعيم المعارضة يائير لبيد، رئيس الوزراء السابق ، يوم الأحد، بالاقتراح. لكن في وقت متأخر من بعد ظهر الإثنين، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناقشات استؤنفت بين نتنياهو وبيني غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، الذي يتصدر استطلاعات الرأي منذ عدة أشهر. وستجري هذه المناقشات بقيادة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، الذي حاول منذ بداية الأزمة، القيام بدور الوسيط، تشير “لوفيغارو”.

ويستعد نتنياهو للسفر إلى الولايات المتحدة، وهو بلا شك يرغب في الوصول إلى هناك على أمل التوصل إلى تسوية تحت ذراعه: فرصة أخرى على أمل لقاء رسمي مع جو بايدن. ومنذ عودته إلى السلطة، لم يُستقبل نتنياهو حتى الآن من قبل الرئيس الأمريكي، الذي لا يخفي معارضته لـ “الإصلاح” القضائي في إسرائيل.