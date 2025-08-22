لوفيغارو: الجيش الإسرائيلي يشدد قبضته على مدينة غزة وذاق يوم الأربعاء طعم ما ينتظره في خان يونس

جندي إسرائيلي ينظر إلى مبانٍ مدمرة في قطاع غزة. 13 أغسطس/آب 2025. ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “الجيش الإسرائيلي يشدد قبضته على مدينة غزة”، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إنه بعد اثنين وعشرين شهرًا من الحرب، يسعى بنيامين نتنياهو لإنهائها بأسرع ما يمكن مع ما تبقّى من حركة “حماس”.

ويبدو أن رئيس الوزراء على وشك الموافقة على الخطة التي قدمتها هيئة الأركان، والتي تنص على احتلال مدينة غزة، وكذلك “إعادة توطين” مليون من سكانها. وقد أعطى أيضًا تعليمات بـ “تقليص المدد اللازمة للسيطرة على آخر المعاقل الإرهابية وهزيمة حماس”، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقد سبق الجيش بذلك بالفعل وعجّل الوتيرة، حيث تم احتلال عدة أحياء في مدينة غزة وضواحيها من قبل العسكريين، الذين يسيطرون على ثلاثة أرباع قطاع غزة بأكمله. وقد تلقى حوالي 60 ألفًا من قوات الاحتياط أوامر بالتعبئة، بالإضافة إلى 70 ألف رجل وامرأة يعملون بالفعل في الميدان. وقد تم تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة ثلاث سنوات للذين تم استدعاؤهم.

وقال المتحدث باسم الجيش، الجنرال إيفي ديفرين: “الجيش الإسرائيلي لا ينتظر ويقوم بعمليات تمهيدية في مدينة غزة. وقد سيطرت قواتنا أيضًا على المناطق المحيطة”.

وقد تم إخطار مستشفيات المدينة، يوم الخميس، بـ “إخلاء كامل”، ورفضت المستشفيات ذلك. وسيتعين على “الإدارة اللوجستية” مواكبة الوتيرة. وخصّصت وزارة المالية ميزانية إضافية قدرها 432 مليون دولار لتمويل الإمدادات الغذائية للاجئين المحتملين من مدينة غزة. ويجب أن تضمن هذه الأموال تشغيل مؤسسة “غزة الإنسانية”، المنظمة الإسرائيلية- الأمريكية المثيرة للجدل التي تم إنشاؤها لمحاولة تعويض المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية.

على الصعيد الدبلوماسي، – تُشير “لوفيغارو” – يستمر الانتظار.. فبعد أن أعطت حركة “حماس” الضوء الأخضر لاقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته مصر وقطر، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي رسميًا على أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين المحتجزين، من بينهم حوالي عشرين على قيد الحياة، دفعة واحدة.

وتضمن الخطة التي قبلتها الحركة الفلسطينية الإسلامية وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مع إطلاق تدريجي للرهائن، بينهم عشرة أحياء و18 جثة، في مرحلة أولى. وفي هذا الشأن الحيوي، حصل بنيامين نتنياهو على دعم من دونالد ترامب، وأصدر أيضًا “مفاوضات فورية” لإطلاق سراح “جميع الرهائن”.

وفقًا للإعلام الإسرائيلي، لم يرفض رئيس الوزراء رسميًا الخطة المصرية-القطرية. وبالتالي، يترك بابًا مفتوحًا لاتفاق محتمل، قد يوقف مؤقتًا العملية العسكرية في مدينة غزة. وهذه طريقة للعب على أعصاب “حماس” تحت شعار: “أمسكوني، أو سأفعل شيئًا سيئًا”، تقول “لوفيغارو”.

في إسرائيل، مع ذلك، فإن التصعيد العسكري بعيد عن إجماع الرأي، توضح “لوفيغارو”، مشيرة إلى أنه، ووفقًا للاستطلاعات، فإن ثلثي الإسرائيليين يؤيدون اتفاقًا يسمح بإطلاق سراح الرهائن، الذي يعتبر أكثر أهمية من مواصلة الحرب و”النصر الكامل” على “حماس” الذي وعد به رئيس الوزراء. كما أن معظم عائلات الرهائن تنتقد خطر تعرض ذويها للقتل على يد “حماس”، أو أثناء العمليات والقصف الإسرائيلي في مدينة غزة.

علاوة على ذلك، – تتابع “لوفيغارو” – فإن استدعاء قوات الاحتياط يثير أيضًا شعورًا عميقًا بالانزعاج. بعضهم يعبّرون عن تعبهم، لا سيما أولئك الذين اضطروا بالفعل لترك أسرهم ووظائفهم، وفقدان ما يصل إلى عامين من الدراسة، ليتم نشرهم لشهور طويلة في الميدان. وقد أقرت إذاعة الجيش مؤخرًا بأنه في بعض الوحدات تملّص نصف قوات الاحتياط من الخدمة. ويزداد انقسام البلاد أكثر فأكثر.

ومضت “لوفيغارو” موضّحة أن الإعفاء من الخدمة العسكرية، الذي يتمتع به الشباب من المجتمع الأرثوذكسي المتشدد، الذي يشكل 12% من السكان الإسرائيليين، بحجة الالتزامات الدينية، أصبح أقل قبولًا لدى الأغلبية العلمانية.

ذاق الجيش الإسرائيلي طعم ما ينتظره في خان يونس، عندما شنت وحدة تابعة لـ “حماس” هجومًا على موقع له. وكادت الأمور تؤدي إلى أسر الجنود الموجودين هناك

وقد أدى هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في جنوب إسرائيل إلى مقتل 900 جندي وإصابة 15 ألفًا آخرين، تُشير “لوفيغارو”، موضحة أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون ينص على تجنيد جزء من هؤلاء اليهود المتدينين في الكنيست. ولمنع تمريره، يتظاهر الأرثوذكس المتشددون أحيانًا بعنف في الشوارع. ويهدد الحزبان اللذان يمثلان هذا المجتمع بإسقاط الحكومة إذا تم إخضاع أفرادهم للخدمة العسكرية مثل باقي الإسرائيليين.

من المرجح أن يتصاعد هذا الجدل إلى مستويات أعلى إذا تكبّد الجيش خسائر كبيرة في حرب العصابات التي تنوي “حماس” خوضها في شوارع مدينة غزة. وقد ذاق الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، طعم ما ينتظره في خان يونس، جنوب قطاع غزة، عندما شنت وحدة تابعة لـ “حماس” هجومًا على موقع له. وكادت الأمور تؤدي إلى أسر الجنود الموجودين هناك لاستخدامهم كورقة مساومة. وأصيب ثلاثة منهم، بينما قُتل خمسة عشر من أعضاء الجناح العسكري لـ “حماس”، تتابع “لوفيغارو”.

ومن المرجح أن تتكرر مثل هذه الاشتباكات، خاصة أن احتلال مدينة غزة سيستمر لعدة أشهر. ويخطط الجيش أيضًا لإصدار سلسلتين إضافيتين من أوامر تعبئة قوات الاحتياط ليس فقط في نهاية هذا العام، ولكن أيضًا في فبراير/شباط ومارس/آذار 2026، تقول “لوفيغارو”.