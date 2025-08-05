لوفيغارو: المساعدات الإنسانية المُلقاة جواً في غزة ما تزال صعبة المنال.. والأزمة الإنسانية ومعاناة المحتجزين تزيد الضغط على نتنياهو

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “المساعدات الإنسانية المُلقاة جواً ما تزال صعبة المنال”، كتبت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أنه في في منطقة المواصي جنوبي خان يونس، تتركز خيام النازحين على مساحة ضيقة من الأرض يبلغ طولها أربعة عشر كيلومترًا وعرضها كيلومترًا واحدًا. تضرب الشمس بشدة على أغطية المأوى المؤقت، حيث تتجاوز درجات الحرارة بانتظام الثلاثين درجة مئوية. وأصبح الحصول على مياه الشرب، والطعام، والمنتجات الصحية شبه مستحيل. فمنذ أكثر من أسبوع، ترفع العائلات التي لجأت إلى هذا المخيم أنظارها نحو السماء عند مرور الطائرات العسكرية.

تروي شابة نازحة لـ“لوفيغارو” عبر الهاتف: “نحن نسمع ونرى الطائرات التي تلقي المساعدات. لكن هذا كل شيء. لا نعرف أبدًا أين تسقط. من الصعب جدًا التوقع. زوجي لا يستطيع الجري إلى هناك”، تقول هذه الأم لثلاثة أطفال والتي ليس لديها وسيلة للوصول إلى الشحنات التي تُلقى من الجو.

“لوفيغارو” توقّفت أيضًا عند حالة أحد سكان غزة الذي تعرض لإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي، حيث يُعاني من كسور متعددة في الرأس، ولا يستطيع المخاطرة بالجري وسط الزحام. فأي صدمة قد تسبب له نزيفًا أو ارتجاجًا. وتقول مواطنة أخرى تدعى هديل: “لا يمكننا الحصول على شيء من هذه المساعدات. لكي تتمكن من استلام شيء، يجب أن يكون هناك رجل سليم يستطيع الجري. هناك الكثير من الأشخاص الضعفاء جدًا مثلنا. زوجي حصل على توصية طبية بإخلائه لأسباب صحية عاجلة بعد إصابته، ولدينا الوثيقة الطبية، لكن لم يُسمح لنا بالمغادرة بسبب القيود الإسرائيلية. أريد المغادرة، زوجي له الحق في العلاج، أطفالي لهم الحق في الغذاء. آمل أن نتمكن من الذهاب إلى أوروبا يومًا ما، فلا أرى أي مستقبل في غزة”.

فالأشخاص الأكثر ضعفًا: الجرحى، كبار السن، والمرضى جدًا، لا يستطيعون الوصول إلى المساعدات المُلقاة من الجو، توضح “لوفيغارو”، موضحة أنه مع ذلك، واصلت الدول العربية والأوروبية الترويج للأطنان من المساعدات التي تم إرسالها جوًا. ففي الأول من الشهر الجاري، قال الرئيس إيمانويل ماكرون: “أمام الحالة الطارئة، أجرينا عملية إسقاط مساعدات غذائية على غزة”. لكنه أضاف: “الإسقاطات وحدها لا تكفي”. أما الحكومة الإسبانية، فذهبت إلى أبعد من ذلك في حملتها الإعلامية.

تشكل هذه الإسقاطات الجوية خطرًا على السكان، الذين يخشون سقوط الشحنات على مساكنهم المؤقتة، تتابع “لوفيغارو”. وتنقل الصحيفة عن أحد اللاجئين في المخيم الذي رفض الكشف عن اسمه: “هنا في المواصي، الخيام ملتصقة ببعضها، والكثافة السكانية عالية جدًا، لذلك هذه الإسقاطات خطيرة للغاية، لأنها قد تسقط في أي مكان وتقتل مدنيين عند الاصطدامات”.

وأكد العاملون في المجال الإنساني على الأرض محدودية فاعلية هذه العمليات. إياد عماوي، رئيس لجنة إغاثة غزة، وهو ائتلاف من المنظمات المحلية ومقره دير البلح، يقول: “هذه الإسقاطات إهانة إضافية لشعب غزة. الإرهاق طغى على الجميع، وآلاف الناس يركضون لمسافات طويلة في الرمال والركام، وفي مناطق خطرة، فقط على أمل أن يكونوا في المكان المناسب والوقت المناسب عندما تهبط المظلات”.

واعتبرت “لوفيغارو” أن المساعدات عن طريق البر لا يلبي بدوره الاحتياجات الإنسانية العاجلة. وتفخر السلطات الإسرائيلية بنقل 23 ألف طن من المساعدات عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأسبوع الماضي.

ولتمكين دخول وتحرك القوافل الإنسانية في غزة، وعدت إسرائيل بـ“وقفات تكتيكية في القتال”، تكون سارية في مناطق محددة ولفترات زمنية معينة. ولكن، وبحسب وكالة الأونروا، “لم يُلاحظ أي تحسن في الوضع الإنساني على الأرض في قطاع غزة” وفقًا لتقريرها الأسبوعي الأخير.

ما تزال الأوضاع الأمنية خطيرة في القطاع، تضيف “لوفيغارو”. ونقلت الصحيفة عن نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: “قطاع غزة لا يزال خطرًا جدًا على الفرق الإنسانية. فقد قُتل أحد موظفينا يوم الأحد الماضي في هجوم إسرائيلي على مقرنا في خان يونس. ومنذ 7 أكتوبر 2023، قُتل 51 من أفراد الهلال الأحمر الفلسطيني. لا توجد بنية تحتية أو ممرات آمنة”.

كل تنقل على الطرق داخل القطاع يعتبر طويلًا وخطيرًا. وتقول أولغا تشيريفكو، متطوعة في غزة تابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: “يوم الخميس الماضي، كنا ضمن قافلة مساعدات إنسانية. استغرق منا الأمر 18 ساعة لقطع مسافة 23 كيلومترًا فقط، بسبب انتظارنا المستمر لتصاريح المرور من السلطات الإسرائيلية للتنقل من منطقة لأخرى. يستغرق ذلك وقتًا طويلاً جدًا”.

وعندما تصل الشاحنات إلى وجهتها، يتدفق آلاف الفلسطينيين الجائعين على المؤن. وتضيف: “عشرات الآلاف من الأشخاص اليائسين يأتون مباشرة إلى مؤخرة الشاحنات لاستلام المواد الغذائية. هذه المساعدات لا تصل إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا، الذين لا يستطيعون الحضور لأسباب متعددة”.

وتؤكد “لوفيغارو” أن كميات المساعدات لا تكفي لتلبية احتياجات سكان غزة. فقبل 7 أكتوبر عام 2023، كانت تدخل إلى القطاع حوالي 500 شاحنة يوميًا. أما الآن، فتقول إسرائيل إن نحو 120 شاحنة فقط دخلت يوميًا خلال الأسبوع الماضي، بعد شهور من الحصار شبه الكامل، في وقت يتسع فيه نطاق المجاعة في القطاع.

ضغوط متزايدة على نتنياهو

“لوفيغارو” تطرقت أيضا في مقال آخر، تحت عنوان “الأزمة الإنسانية في غرة ومعاناة الرهائن تزيد الضغط على نتنياهو”، لموضوع توجيه عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين نداءً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل وإنهاء الحرب في قطاع غزة، المستمرة منذ اثنين وعشرين شهرًا.

الرسالة التي وقّعها نحو 600 من القادة السابقين لجهازي الاستخبارات الخارجية (الموساد) والداخلية (الشاباك)، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ورؤساء الموساد السابقون داني ياتوم وإفرايم هاليفي، إضافة إلى قادة الشاباك السابقين عامي أيالون ويعقوب بيري وكارمي غيلون، جاءت عبر “حركة القادة من أجل أمن إسرائيل”. هؤلاء ليسوا من “الحمائم” البعيدة عن واقع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، بل من “الصقور” الذين خدموا في مواقعهم خلال سنوات طويلة، ويعتبرون اليوم أن “هذه الحرب فقدت مشروعيتها وتدفع إسرائيل إلى فقدان هويتها”، على حد تعبير أيالون في فيديو مرفق بالبيان.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى ترامب: “لقد فعلت ذلك في لبنان، وحان الوقت لتفعله في غزة أيضًا”. وأكد الموقعون أن الجيش الإسرائيلي حقق منذ مدة هدفين عسكريين هما: تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس، وإسقاط حكومتها في القطاع، أما الهدف الثالث والأهم: إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، فلا يمكن تحقيقه إلا عبر اتفاق سياسي. ويشدد القادة الأمنيون السابقون، على أن “حماس لم تعد تشكل تهديدًا استراتيجيًا” لإسرائيل.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الحكومة وضعت قضية الرهائن “في صلب الأجندة الدولية”، قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، دعت إليه إسرائيل، لبحث مصير الرهائن المحتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

هذا الاهتمام بملف الرهائن جاء بعد نشر حماس وحركة الجهاد الإسلامي ثلاثة مقاطع فيديو لرهينتين إسرائيليين ظهرا في حالة ضعف شديد ونحول مفرط، ما أثار موجة تعاطف وغضب داخل إسرائيل وخارجها. وقالت عائلة أحدهما: “نضطر لمشاهدة ابننا وأخينا الحبيب جائعًا عمدًا في أنفاق حماس بغزة، هيكل عظمي حي مدفون تحت الأرض”، داعية الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمربكي لبذل كل ما هو ممكن لإنقاذه.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف المشاهد بأنها “دعاية بغيضة” تهدف إلى “كسرنا”، مؤكدًا أن “حماس لا تريد اتفاقًا” لوقف إطلاق النار. وأفاد بأنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيصال “الغذاء” و”العلاج الطبي” للمحتجزين، فيما ردت حماس بأن السماح بدخول الصليب الأحمر مشروط بفتح ممرات إنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن “أسرى العدو يأكلون ما يأكله مقاتلوها وسكان غزة”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحدث فيه ترامب عن “مجاعة” في غزة، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة الأمريكية لا تملك “أدلة” على أن حماس سرقت بشكل ممنهج المساعدات الغذائية الأممية.