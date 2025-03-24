 لوفيغارو: باريس والجزائر تستأنفان حوارهما دبلوماسيا.. وزيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر قيد النظر

باريس- “القدس العربي”:
توقفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عند تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المقابلة مع صحافيين جزائريين من وسائل إعلام عامة والتي بُثَّت مساء السبت على التلفزيون الجزائري، لا سيما وصفه الوضع السياسي في فرنسا بأنه “ضوضاء” و”فوضى”، مع الحرص على عزله عن علاقته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر الرئيس الجزائري أنه “مرجعيته الوحيدة” لحل الخلافات بين البلدين.
وقال تبون: “صحيح أنه كان هناك لحظة من سوء الفهم، لكنه يظل رئيس الجمهورية الفرنسية. وبالنسبة لي، يجب حل جميع المشاكل معه، أو مع الشخص الذي يفوضه عن حق، والذي تقع عليه هذه الصلاحيات، أي وزير الخارجية”. كما أضاف الرئيس الجزائري أن الملف هو “بين أيدٍ أمينة”، في إشارة إلى أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري.
وأوضحت صحيفة لوفيغارو أنه في باريس، كان هناك شعور معين بالرضا في كواليس الدبلوماسية عقب تصريحات الرئيس الجزائري: “تم تمرير جميع الرسائل للتعبير عن أننا مستعدون للحوار مع بعضنا البعض. الآن، سنحاول تحقيق ذلك. كل شيء ما يزال هشًا جدًا، لكنه كان أخف قليلًا مما كان عليه قبل عشرة أيام”.
في باريس، يُفهم أن الفريق المكلف “بإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح” قد تحدّد بالفعل، وهم الرئيسان ووزيرا خارجيتهما. فمنذ بداية العام، اقترح رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان- نويل بارو، مرتين على السلطات الجزائرية زيارة الجزائر “لمعالجة جميع القضايا”. لم تنجح المحاولة الأولى، لكن الثانية لقيت ترحيبًا إيجابيًا، تقول صحيفة لوفيغارو.
وسط ذلك، التقى وزير الخارجية الفرنسي بنظيره الجزائري على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، كما حضر جان- نويل بارو حفل الإفطار في مسجد باريس الكبير، بناءً على دعوة من عميده، شمس الدين حفيظ، الذي أصبح اليوم بمثابة سفير غير رسمي منذ سحب الجزائر سفيرها من باريس في يوليو/ تموز الماضي، تقول الصحيفة الفرنسية، موضّحة أن حضور الوزير الفرنسي قوبل بـ“تقدير خاص” في الجزائر، مشيرة إلى تأكيد عميد مسجد باريس الكبير في الصحافة الجزائرية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “يأمل في التحدث بسرعة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لحل الأزمة”.
من الجانب الجزائري، جاءت الإشارة الأهم من خلال التسارع المفاجئ في قضية الكاتب الفرنسي- الجزائري، بوعلام صنصال، المحتجز في الجزائر منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، والذي مثل أمام محكمة جنائية يوم الخميس 20 مارس/ آذار الجاري.
واعتبرت لوفيغارو أن كل من يعرف كيفية عمل النظام الجزائري يتوقع نهاية إيجابية: إدانة -حتى لا تفقد الحكومة الجزائرية ماء وجهها- يليها عفو، حتى لا يظل هذا الملف عائقًا أمام استئناف الحوار بين الجزائر وباريس. وأشارت الصحيفة إلى تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس الماضي بأنه يثق في “بصيرة” عبد المجيد تبون “ليدرك أن كل هذا ليس جديًا، وأننا نتعامل مع كاتب عظيم، وهو مريض أيضًا”.
في باريس، تُتابع صحيفة لوفيغارو، يُعلّقون الآمال في أن “الخطوط تتحرك لصالح أولئك الذين يدعون إلى التهدئة”، دون إنكار الصعوبات. فما تزال “المسائل العالقة” كما يُطلق عليها، قائمة. “بمجرد أن نبدأ الحديث مجددًا، سيتعين علينا معالجة القضايا الصعبة: مسألة الهجرة، ملف الذاكرة، النزاعات الاقتصادية”. ومن بين التحديات الكبرى، مسألة إعادة طرح قائمة المواطنين الجزائريين غير النظاميين في فرنسا، الذين ترغب باريس في ترحيلهم إلى الجزائر، توضّح الصحيفة الفرنسية.
كما أن الرفض النهائي للقضاء الفرنسي تسليم الوزير الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المقيم في فرنسا منذ عام 2019، أثار استياء وزارة الخارجية الجزائرية، التي نددت بـ”المماطلات والمراوغات غير المبررة وغير المفهومة من الجانب الفرنسي”.
داخل دوائر السلطة الجزائرية، تقول صحيفة لوفيغارو، يتم التقليل من حدة الأزمة بسخرية: “الغضب قد مر، والجميع أدرك مصالحه. ربما الوضع ليس بالسوء الذي تصفه القنوات التلفزيونية الفرنسية!”.
كما أن تعليق اتفاقيات عام 2007، الذي أعلنه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في 17 مارس/ آذار الجاري كمرحلة من “الرد التدريجي” ضد الجزائر، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. فإعفاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة يعتمد على اتفاق حكومي مشترك، لا يمكن تعليقه من طرف واحد. ووزارة الخارجية الفرنسية لم تخطر الجزائر بعد بقرارها.
ونقلت لوفيغارو عن مصدر دبلوماسي وهو يبتسم: “هل سمعتم ما قاله الرئيس؟ لقد مررنا بلحظات من رياح السيروكو ولحظات من البرودة. هكذا هي العلاقات”.
هذا فقط ما تظن جريدة لوفيغارو أنه تحصيل حاصل ..لكن أثبتت التجارب أن فرنسا لا تفهم بعد العفلية الدييلوماسية الجزائرية التي أساسها الأول: لا ترضخ للمساومات أو الابتزاز أو التهديد. بمعنى أن جريدة لوفيغارو ما زالت تنجم ان الحزائر محمية فرنسية و هذا أمر مضحك و نسل في نفس الوقت ….٤لناها مرارا و تكرارا “الجزائر القارة” هي الصخرة التي ينكسر فيها خشم التعالي والغطرسة اافرنسية التي ازدادت حدة بصعود اليمين المتطرف و محاصرته سيسايا للرئيس ماكرون الذي يوجد في وضع جد ضعيف داخليا
كل ماتم ذكره..سواء تعلق الأمر بالتأشيرات الديبلوماسية.. أو الذاكرة الجماعية.. أو قضية الكاتب صنصال.وترحيل بعض المحسوبين على النظام…هي توابع لم تشكل أساس توتر العلاقات..التي كانت سمنا على عسل..والدليل مستوى الترحيب الرسمي والشعبي الذي كان يخصص لرؤساء فرنسا..كما حصل مع ساركوزي في ذروة قصفه لليبيا..وهولاند..وماكرون الذي كان يستقبل بالعناق والقبلات..والهتاف.. bien venue monsieur Le président…؛ والسبب الوحيد والاوحد هو اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء..وتلاوة نص الاعتراف من الرئيس الفرنسي شخصيا من قصر الايليزي في المرة الأولى..ومن البرلمان المغربي في المرة الثانية.. للتأكيد على أنه قرار دولة مطبوع بصبغة النهائية.. وللعلم فإن رضوخ فرنسا لاحدى أهم الثوابت السياسية المغربية..جاء بعد الاعتراف الإسباني والالماني والفرنسي..والامريكي..ولولاه لبقيت العلاقات مجمدة مع فرنسا..بعد ثلاث سنوات من القطيعة الديبلوماسية والسياسية..واعلان ملك المغرب بأنه لن يقبل التعامل مع من لازال مستقرا في المنطقة الرمادية..؛ وفي موضوع ذو صلة..وقع المغرب وروسيا إتفاقية صيد ممتدة على خمس سنوات..تشمل كل الساحل الأطلسي من طنجة إلى الكويرة..وهي خطوة ستجعل بعض المناورين الاوروبيين في موقع لايحسدون عليه..
لقد قلناها مرارا وتكرارا.قلنا ان العلاقات مع فرنسا سترجع كما كانت عليه كما حدث مع إسبانيا
الاعتراف بمغربية الصحراء سواء إسبانيا او فرنسا قرار سيادي قرار دولة لا يمكن لأي دولة ان ترغم فرنسا على التراجع
الإستعمار يزكي بعضه ولكن مع ذلك تبقى هي عواصف موسمية إشتدت ثم تهدأ وكما يقال : تهب الرياح بما لاتشتهي السفن .
، متى اعترفت اسبانيا بمغربيو الصحراء ؟ ممكن تعطينا تصريح واحد
يا انيس..هناك اعتراف..وبعده جاء تأكيد الاعتراف من طرف إسبانيا..والسؤال هو.. إذا كنت تشكك في الاعتراف..فلماذا سحبت بلادك سفيرها من مدريد وقطعت العلاقات معها..قبل أن تتراجع كما يحصل الآن مع فرنسا..
قريبا سيطلق صراح صنصال والأيام بيننا.
تصويب: لقاء وزير الخارجية الفرنسي بنظيره الجزائري كان على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا في فيفري الفارط، وليس روما كما ورد في المقال.
حتى لا يؤل موقف الجزائر، جاء في المقال ما نصه:
1- “فمنذ بداية العام، اقترح رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان- نويل بارو، مرتين على السلطات الجزائرية زيارة الجزائر “لمعالجة جميع القضايا” انتهى
2- “التقى وزير الخارجية الفرنسي بنظيره الجزائري على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، كما حضر جان- نويل بارو حفل الإفطار في مسجد باريس الكبير، بناءً على دعوة من عميده، شمس الدين حفيظ” انتهى
3- “تأكيد عميد مسجد باريس الكبير في الصحافة الجزائرية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “يأمل في التحدث بسرعة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لحل الأزمة”. انتهى
للتذكير: أن “الندية التبونية”، قلبت السحر على السحر، ففجرت الخلافات بين وزارء الحكومة الفرنسية وبين الحكومة وماكرون، الذي سارع للتدخل، وسحب البساط من رئيس حكومته ووزير داخليته.
1- “لن نذهب إلى مراجعة – أو إلغاء – اتفاقية 1968 من جانب واحد، لأن ذلك ليس له معنى” انتهى
2- “لن نتقدم للأمام إذا لم يكن هناك عمل، ولا يمكننا التحدث مع بعضنا البعض من خلال الصحافة، إنه أمر سخيف، لا تسير الأمور بهذه الطريقة أبدا”. انتهى