صحافة | دولية

لوفيغارو تدعو فرنسا إلى الخروج من “الفخ الجزائري”

25 - فبراير - 2025

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باريس- “القدس العربي”: دعت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في افتتاحيتها إلى الخروج مما وصفته بــ”الفخ الجزائري”، قائلة إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صرح مؤخرا بأنه لا يريد “فرض الجزائريين غير الشرعيين على فرنسا”، فلماذا رفضت بلاده عشر مرات استعادة المهاجر الجزائري الذي نفذ الهجوم الأخير في مدينة ميلوز بشرق فرنسا؟، تساءلت لوفيغارو.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الإجابة على هذا السؤال تعني بطبيعة الحال الوقوع في الفخ الذي نصبته الجزائر لباريس منذ الاستقلال. ومن غير المقبول أن نسمع سلسلة من الشكاوى التي يتقدم بها نظام مصاب بجنون العظمة ويعيش على “شهداء” ماضيه، على حد تعبير الصحيفة، معتبرةً أنه في هذه اللعبة الصغيرة، خسرت فرنسا الكثير، ولاسيما مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في السنوات الأخيرة، مشددةً على أنه لا بد من طي هذه الصفحة حتى تتوقف بلادنا عن إظهار عجزها وإظهار نفسها بمظهر الأحمق.

وتابعت الصحيفة القول إنه لسوء حظ دومينيك دو فيلبان، الذي يرفض تسمية الأشياء بمسمياتها، فإن الجزائر تتصرف وكأنها ‘‘ديكتاتورية’’ لا يمكن قبول طبيعتها. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه لا شيء يبرر اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال تعسفيا منذ مئة يوم وهو اليوم في خطر كبير. لم يعد أحد يستطيع أن يتسامح مع الاستغلال البغيض للمؤثرين الذين يهينون فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الصحيفة على أنه لا يمكن لأي دولة أن تسمح بأن تُملى عليها دبلوماسيتها، كما تسمح الجزائر لنفسها أن تفعل مع فرنسا، في علاقاتها مع المغرب.

كما شددت لوفيغارو، من ناحية أخرى، على أنه يجب أن يتوقف الفرنسيون عن البقاء في مستوى منخفض ويتحلوا بالواقعية. وقالت الصحيفة إنه من حسن الحظ أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو كسر صمته ليظهر تصميمه على الرد، معتبرة أنه لا ينبغي أن يسود إلا خط واحد، وهو خط الحزم الذي يدعو إليه وزير الداخلية برينو روتايو .

وتساءلت صحيفة لوفيغارو في نهاية افتتاحيتها هذه عما هي القرارات التي سيتخذها المجلس الوزاري الذي يعقد الأربعاء المقبل؟، وهل سيكون على جدول الأعمال مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة على مر السنين؟، قائلة إنه من المؤكد أن الجزائر ـ شعبها والطبقة الحاكمة التي تسيطر عليها ـ لديها ما تخسره في أي مواجهة أكثر من فرنسا.

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  1. يقول م/ب اولادبراهيم:
    فبراير 25, 2025 الساعة 9:54 م

    الجزائر تدافع وتساند القضية الصحراوية عادلة بموجب القانون الدولي ومحكمة العدل ولوائح الجمعية العامة ومجلس الا من – واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار – ويؤكد على ان اقليم الصحراء هو اقليم غير مستقل يخضع اللجنة 4 – للبند 1514 – وكل اللوائح الامم المتحدة تنص على ذالك اليك الوائح :. – تبنت الجمعية العامة في توصيتها 75/100 على تاييد العملية التفاوضية بين الطرفين تحت وصاية مجلس الامن . من اجل الوصول الى حل يرضي الطرفين ويكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.. وأكد القرار 75/103.. على حق شعوب الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير مصيرها – وتمتعها بمواردها الطبيعية وحق التصرف فيها.. القرار 75/104.. التاكيد على مشروعية الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بممارسة حقها في تقرير مصيرها .. القرار 75/105 .. تؤكد الجمعية العامة للامم المتحدة جميع الدول الى تقديم وتوفير التسهيلات لسكان الاقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي – او استقلالها …. وبالمناسبة لماذا لم ينسحب الوفد المغربي اثناء مداخلة الرئيس الصحراوي في قمة الاتحاد الافريقي ..؟؟؟

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    1. يقول oueldlaghzal:
      فبراير 26, 2025 الساعة 2:01 م

      الصحراء مغربية وعاش الملك

  2. يقول م/ب اولادبراهيم:
    فبراير 25, 2025 الساعة 9:55 م

    اقرار بالهزيمة والفشلة امام قوة الجزائر وصلابة موقفها.

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  3. يقول زلاطي بشير:
    فبراير 26, 2025 الساعة 10:01 ص

    يجب على الجزائر و فرنسا مراجعة كل شىء.كل الاتفاقات .لكن على فرنسا قبل كل شىء ان تدفع فاتورة و ثمن ما اقترفته خلال 132 سنة من الاحتلال.قتل-تجهيل- تنكيل-افقار-سلب-اغتصاب-محو-الايتام الذين تركتهم-الارامل -العملاء -الخونة الذين زرعتهم -تفكيك كل شيء.

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  4. يقول سعيداني جمال:
    فبراير 28, 2025 الساعة 6:45 م

    بكل صراحة ننتضر من فرنسا ان تقطع علاقاتها الدبلوماسة وهكذا سنجعله يوم عيد نحتفل به كل سنة مثل عيد الاستقلال

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