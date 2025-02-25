لوفيغارو تدعو فرنسا إلى الخروج من “الفخ الجزائري”

باريس- “القدس العربي”: دعت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في افتتاحيتها إلى الخروج مما وصفته بــ”الفخ الجزائري”، قائلة إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صرح مؤخرا بأنه لا يريد “فرض الجزائريين غير الشرعيين على فرنسا”، فلماذا رفضت بلاده عشر مرات استعادة المهاجر الجزائري الذي نفذ الهجوم الأخير في مدينة ميلوز بشرق فرنسا؟، تساءلت لوفيغارو.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الإجابة على هذا السؤال تعني بطبيعة الحال الوقوع في الفخ الذي نصبته الجزائر لباريس منذ الاستقلال. ومن غير المقبول أن نسمع سلسلة من الشكاوى التي يتقدم بها نظام مصاب بجنون العظمة ويعيش على “شهداء” ماضيه، على حد تعبير الصحيفة، معتبرةً أنه في هذه اللعبة الصغيرة، خسرت فرنسا الكثير، ولاسيما مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في السنوات الأخيرة، مشددةً على أنه لا بد من طي هذه الصفحة حتى تتوقف بلادنا عن إظهار عجزها وإظهار نفسها بمظهر الأحمق.

وتابعت الصحيفة القول إنه لسوء حظ دومينيك دو فيلبان، الذي يرفض تسمية الأشياء بمسمياتها، فإن الجزائر تتصرف وكأنها ‘‘ديكتاتورية’’ لا يمكن قبول طبيعتها. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه لا شيء يبرر اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال تعسفيا منذ مئة يوم وهو اليوم في خطر كبير. لم يعد أحد يستطيع أن يتسامح مع الاستغلال البغيض للمؤثرين الذين يهينون فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الصحيفة على أنه لا يمكن لأي دولة أن تسمح بأن تُملى عليها دبلوماسيتها، كما تسمح الجزائر لنفسها أن تفعل مع فرنسا، في علاقاتها مع المغرب.

كما شددت لوفيغارو، من ناحية أخرى، على أنه يجب أن يتوقف الفرنسيون عن البقاء في مستوى منخفض ويتحلوا بالواقعية. وقالت الصحيفة إنه من حسن الحظ أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو كسر صمته ليظهر تصميمه على الرد، معتبرة أنه لا ينبغي أن يسود إلا خط واحد، وهو خط الحزم الذي يدعو إليه وزير الداخلية برينو روتايو .

وتساءلت صحيفة لوفيغارو في نهاية افتتاحيتها هذه عما هي القرارات التي سيتخذها المجلس الوزاري الذي يعقد الأربعاء المقبل؟، وهل سيكون على جدول الأعمال مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة على مر السنين؟، قائلة إنه من المؤكد أن الجزائر ـ شعبها والطبقة الحاكمة التي تسيطر عليها ـ لديها ما تخسره في أي مواجهة أكثر من فرنسا.