لوفيغارو تدعو فرنسا إلى الخروج من “الفخ الجزائري”

باريس- “القدس العربي”: دعت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في افتتاحيتها إلى الخروج مما وصفته بــ”الفخ الجزائري”، قائلة إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صرح مؤخرا بأنه لا يريد “فرض الجزائريين غير الشرعيين على فرنسا”، فلماذا رفضت بلاده عشر مرات استعادة المهاجر الجزائري الذي نفذ الهجوم الأخير في مدينة ميلوز بشرق فرنسا؟، تساءلت لوفيغارو.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن الإجابة على هذا السؤال تعني بطبيعة الحال الوقوع في الفخ الذي نصبته الجزائر لباريس منذ الاستقلال. ومن غير المقبول أن نسمع سلسلة من الشكاوى التي يتقدم بها نظام مصاب بجنون العظمة ويعيش على “شهداء” ماضيه، على حد تعبير الصحيفة، معتبرةً أنه في هذه اللعبة الصغيرة، خسرت فرنسا الكثير، ولاسيما مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في السنوات الأخيرة، مشددةً على أنه لا بد من طي هذه الصفحة حتى تتوقف بلادنا عن إظهار عجزها وإظهار نفسها بمظهر الأحمق.
وتابعت الصحيفة القول إنه لسوء حظ دومينيك دو فيلبان، الذي يرفض تسمية الأشياء بمسمياتها، فإن الجزائر تتصرف وكأنها ‘‘ديكتاتورية’’ لا يمكن قبول طبيعتها. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه لا شيء يبرر اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال تعسفيا منذ مئة يوم وهو اليوم في خطر كبير. لم يعد أحد يستطيع أن يتسامح مع الاستغلال البغيض للمؤثرين الذين يهينون فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت الصحيفة على أنه لا يمكن لأي دولة أن تسمح بأن تُملى عليها دبلوماسيتها، كما تسمح الجزائر لنفسها أن تفعل مع فرنسا، في علاقاتها مع المغرب.
كما شددت لوفيغارو، من ناحية أخرى، على أنه يجب أن يتوقف الفرنسيون عن البقاء في مستوى منخفض ويتحلوا بالواقعية. وقالت الصحيفة إنه من حسن الحظ أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو كسر صمته ليظهر تصميمه على الرد، معتبرة أنه لا ينبغي أن يسود إلا خط واحد، وهو خط الحزم الذي يدعو إليه وزير الداخلية برينو روتايو .
وتساءلت صحيفة لوفيغارو في نهاية افتتاحيتها هذه عما هي القرارات التي سيتخذها المجلس الوزاري الذي يعقد الأربعاء المقبل؟، وهل سيكون على جدول الأعمال مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة على مر السنين؟، قائلة إنه من المؤكد أن الجزائر ـ شعبها والطبقة الحاكمة التي تسيطر عليها ـ لديها ما تخسره في أي مواجهة أكثر من فرنسا.
الجزائر تدافع وتساند القضية الصحراوية عادلة بموجب القانون الدولي ومحكمة العدل ولوائح الجمعية العامة ومجلس الا من – واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار – ويؤكد على ان اقليم الصحراء هو اقليم غير مستقل يخضع اللجنة 4 – للبند 1514 – وكل اللوائح الامم المتحدة تنص على ذالك اليك الوائح :. – تبنت الجمعية العامة في توصيتها 75/100 على تاييد العملية التفاوضية بين الطرفين تحت وصاية مجلس الامن . من اجل الوصول الى حل يرضي الطرفين ويكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.. وأكد القرار 75/103.. على حق شعوب الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير مصيرها – وتمتعها بمواردها الطبيعية وحق التصرف فيها.. القرار 75/104.. التاكيد على مشروعية الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بممارسة حقها في تقرير مصيرها .. القرار 75/105 .. تؤكد الجمعية العامة للامم المتحدة جميع الدول الى تقديم وتوفير التسهيلات لسكان الاقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي – او استقلالها …. وبالمناسبة لماذا لم ينسحب الوفد المغربي اثناء مداخلة الرئيس الصحراوي في قمة الاتحاد الافريقي ..؟؟؟
الصحراء مغربية وعاش الملك
اقرار بالهزيمة والفشلة امام قوة الجزائر وصلابة موقفها.
يجب على الجزائر و فرنسا مراجعة كل شىء.كل الاتفاقات .لكن على فرنسا قبل كل شىء ان تدفع فاتورة و ثمن ما اقترفته خلال 132 سنة من الاحتلال.قتل-تجهيل- تنكيل-افقار-سلب-اغتصاب-محو-الايتام الذين تركتهم-الارامل -العملاء -الخونة الذين زرعتهم -تفكيك كل شيء.
بكل صراحة ننتضر من فرنسا ان تقطع علاقاتها الدبلوماسة وهكذا سنجعله يوم عيد نحتفل به كل سنة مثل عيد الاستقلال