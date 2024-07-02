لوفيغارو: في إسرائيل.. تعبئة قوية لليهود المتشددين ضد الخدمة العسكرية

باريس- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إنه في نهاية فترة ما بعد الظهر يحتشد اليهود المتشددون في قلب “ميا شعاريم”، الحي اليهودي المتطرف الكبير في القدس. وعلى صوت الشوفار، يرتل الرجال الصلوات باللغة اليديشية.

تم الإعلان عن المظاهرة بالطريقة القديمة: من خلال إلقاء منشورات في الشوارع… الملصقات، وعبر أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية التي من خلالها، يتعرّف هؤلاء الأشخاص المتطرفون على آخر الأخبار في مجتمعهم.

الشعار: “لا للتجنيد الإجباري للحريديم”، كما يُطلق على اليهود المتشددين. وقد وضع الحاخامات الكبار ورؤساء المدارس الدينية ذات النفوذ، أسماءهم في أسفل الدعوات للتظاهر.

ففي خطوة جديدة ضمن سلسلة قضائية وسياسية ودينية طويلة، أصدرت المحكمة العليا مؤخرا حكماً لصالح إنهاء الإعفاء الذي يتمتع به طلاب التوراة الشباب منذ تأسيس دولة إسرائيل. في عام 1948، كان هناك حوالي 400. واليوم هناك 800 ألف، والجيش الإسرائيلي يحتاج إلى المزيد من الأسلحة. لكن بالنسبة لهؤلاء المتدينين المتحمسين، ليس هناك شك في ارتداء الزي العسكري.

تم رفع لافتة على واجهة أحد المباني لتحدد النغمة: “الشعب اليهودي لا يقاتل من أجل قطعة أرض، بل من أجل اليهودية”. وتلوح فوق المتظاهرين لافتات: “إسرائيل ليست دولة يهودية، إنها دولة صهيونية” أو “نحن نرفض الخدمة في الجيش الصهيوني”.

ويمثل المتظاهرون المتجمعون هناك الفرع الأكثر أصولية في الحركة الأرثوذكسية المتطرفة، كما يوضح جلعاد ملاخ، الباحث في جامعة بار إيلان في تل أبيب. ويؤكد: “لكنهم يعلمون أن عدم مرونتهم سيجذب تعاطف معظم اليهود المتشددين الآخرين، الذين ترفض الغالبية العظمى منهم الانضمام إلى الجيش”.

تم تأطير وجه أبراهام، البالغ من العمر 21 عاما، بأحجار بيوت طويلة وملفوفة بعناية. يريد التحدث، لكنه، مثل جميع المتظاهرين، يرفض ذكر اسمه العائلي. ويوضح قائلا: “إن واجبنا هو أن ندرس التوراة باستمرار كما فعلنا منذ آلاف السنين. لقد اختفت كل الحضارات القديمة، أما نحن فبقينا، لأن الدين جعلنا أمة موحدة” وفق تعبيره.

وتتشكل حوله مجموعة، ويبدأ النقاش بشكل عفوي بين هؤلاء الشباب. ومن بينهم الشاب آفي البالغ من العمر 18 عاما، والذي يقول: “كان جدي الأكبر يعيش هنا بالفعل.. كان يعيش في سلام مع العرب. دولة إسرائيل لم تجلب لنا سوى الحرب”. وصديقه شاوول يقول: “جيد جدا، دعهم يسجنوننا. يمكننا الاستمرار في دراسة التوراة”.

ويخاطر قرار المحكمة العليا بإسقاط نتنياهو، الذي يضم ائتلافه حزبين متشددين. وفي وقت سابق، رشق المتظاهرون سيارة يتسحاق غولدكنوبف، وزير الإسكان في حكومة نتنياهو وزعيم حزب جويميل، بالحجارة. ومثله مثل آري درعي، زعيم حزب شاس، وهو حليف متشدد آخر لـ”بيبي”، فهو في مأزق، عالق بين العدالة واتفاقاته السياسية وعناد قاعدته.

تنتهي الدورة الصيفية للكنيست بعد أربعة أسابيع. وهناك فرصة ضئيلة لتمرير القانون بحلول ذلك الوقت. ثم تستأنف المناقشات بعد الأعياد اليهودية في الخريف. هل تم توفير الكثير من الأسابيع للأرثوذكس المتطرفين؟ تتساءل “لوفيغارو”، موضحة أن الوقت ضدهم.

أمرت المحكمة العليا بوقف الدعم المالي لجميع المدارس الدينية التي ترفض الامتثال للتجنيد الإجباري: ميزانية تبلغ حوالي 100 مليون يورو سنويا. وفي ظل الجفاف المالي، يواجه القادة الأرثوذكس المتطرفون معضلة. وليس لديهم بديل عن هذه الحكومة: فإذا تركوها وأسقطوها، فإن الأغلبية المستقبلية تخاطر بأن تصبح أقل تأييدا لهم بكثير، تقول “لوفيغارو”.

وقد تم إطلاق حملة جمع التبرعات بين المجتمعات الأمريكية، وكان من شأنها أن تسمح لهم بجمع المبلغ اللازم للاستمرار حتى نهاية العام. لكنه كيّ على ساق خشبية.