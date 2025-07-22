لوفيغارو: في غزة.. مجازر قرب نقاط توزيع الغذاء

باريس- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إنه بعد أكثر من عشرين شهراً من القصف الإسرائيلي، رداً على الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، أصبحت “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في قلب الانتقادات.

وقد بدأت هذه المؤسسة عملياتها في نهاية مايو/ أيار الماضي، بعد حصار إنساني شامل دام أكثر من شهرين، فرضته إسرائيل رغم تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من خطر وشيك بالمجاعة، يُضاف إليه الآن انتشار سوء التغذية بين النساء الحوامل.

بعد أسابيع من الفوضى، تضيف الصحيفة الفرنسية، أقرت “مؤسسة غزة الإنسانية” الأسبوع الماضي بمقتل 20 شخصاً في تدافع بأحد مواقع توزيع المساعدات في الجنوب. وقد أحصت الأمم المتحدة ما مجموعه 875 قتيلاً منذ نهاية مايو/ أيار أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، من بينهم 674 “قرب مواقع GHF”.

وتفاقم الوضع بشكل مأساوي يوم الأحد. يقول قاسم أبو خاطر، الذي توجه إلى موقع توزيع مساعدات، لوكالة الأنباء الفرنسية: “كان آلاف الأشخاص اليائسين مجتمعين للحصول على الطحين”. ويضيف: “كانت الدبابات (الإسرائيلية) تطلق النار بشكل عشوائي علينا”. هذا الرجل البالغ من العمر 36 عاماً أكد أنه رأى “عشرات الأشخاص” يموتون أمام عينيه. ويتابع متسائلاً: “سؤالي كان: هل أحمل جريحاً لإنقاذه أم كيس طحين لإنقاذ عائلتي؟ يا إلهي، إلى أي حال وصلنا!”.

وقد نفت القوات الإسرائيلية الحصيلة التي أوردها الدفاع المدني في غزة، وذكرت أنها أطلقت “طلقات تحذيرية لإبعاد تهديد مباشر كان يواجهها”، في ظل تجمع “آلاف” الأشخاص، تُشير صحيفة “لوفيغارو”؛ مضيفةً أن آلاف الفلسطينيين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أربعة مواقع لتوزيع المساعدات تقع في مناطق تخضع بالكامل للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. وتبلغ مساحة هذه المراكز مساحة ملعب كرة قدم، وهي محاطة بنقاط مراقبة، وسواتر ترابية، وأسلاك شائكة، ومدخلها المسيّج لا يتيح سوى نقطة دخول واحدة.

يصف أيتور زابالغوغيزكوا، منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة، المشهد قائلاً: “يضع عمال مؤسسة غزة الإنسانية صناديق الطعام ويفتحون البوابة قبل أن يتركوا آلاف الأشخاص يدخلون دفعة واحدة ليتقاتلوا حتى آخر حبة أرز”. وغالباً ما تتحول هذه اللحظة إلى فخ يُطبق على الحشود الجائعة. ويتابع المسؤول الإنساني قائلاً: “إذا وصل الناس مبكراً واقتربوا من نقاط التفتيش، تُطلق النار عليهم. إذا وصلوا في الوقت المحدد لكن بعدد كبير وقفزوا فوق السواتر والأسلاك، تُطلق النار عليهم. وإذا تأخروا، فلا ينبغي أن يكونوا هناك لأنها منطقة مصنفة على أنها مُخلاة، وتُطلق النار عليهم كذلك”.

في ظل هذه الظروف، تتابع “لوفيغارو”، ترفض الأمم المتحدة ومعظم المنظمات غير الحكومية العمل مع “مؤسسة غزة الإنسانية” ، منددة بـ”عسكرة غير مقبولة للمساعدات الإنسانية”. لكن هذا لم يمنع بعض شركات الاستشارات مثل مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) من التعاون مع المؤسسة المثيرة للجدل في تصميم خططها في غزة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، قبل أن تنسحب هذه الشركات تحت وطأة الانتقادات المتزايدة.

مع ذلك، تؤكد الصحيفة أن BCG ما زالت تقدم خدماتها بهدف المساعدة في “إعادة توطين الفلسطينيين” من غزة، ضمن الخطة الإسرائيلية التي أقرها رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، والتي تم فيها الاتصال بإندونيسيا وعدة دول أفريقية، بينها إثيوبيا وليبيا.

غير مكترثة بالنداءات الدولية، بما فيها نداء البابا ليو الرابع عشر و25 دولة من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، كندا واليابان، التي تطالب بـ”إنهاء فوري” للحرب؛ أرسلت إسرائيل دباباتها يوم الاثنين للمرة الأولى إلى منطقة دير البلح، حيث يُعتقد أن حركة حماس ما تزال تحتجز بعض الرهائن من بين نحو عشرين ما زالوا أحياء، فيما يُرجح وفاة ثلاثين آخرين، تتابع “لوفيغارو”. ووفقاً لمصادر طبية، قُتل ثلاثة فلسطينيين في هذه الغارات، ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار، بعد يوم من دعوة الجيش الإسرائيلي لإخلاء وسط قطاع غزة.

وقد علّق مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة على هذا “الأمر بالنزوح الجماعي” قائلاً إنه وجّه ضربة جديدة مروعة لخطوط الحياة الإنسانية الهشة أصلاً، وذلك في اليوم ذاته الذي قررت فيه إسرائيل عدم تمديد تأشيرة رئيس المكتب، جوناثان ويتال، المقيم في القدس والذي يتنقل بشكل منتظم إلى قطاع غزة. وكان قد صرح في شهر أبريل/ نيسان الماضي بأن سكان غزة “يموتون ببطء”. وتتهمه إسرائيل بـ”السلوك المنحاز والعدائي”.

وهذا الثلاثاء، دان وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، “بأشد العبارات” توسيع الهجوم الإسرائيلي في غزة، الذي بدأ يوم الاثنين، ووصفه بأنه “مؤسف” وسيتسبب في “تفاقم وضع كارثي أصلاً”. كما دعا إلى السماح للصحافة بالدخول إلى قطاع غزة من أجل “كشف ما يجري” في قطاع غزة.

وقال الوزير: “لم يعد هناك أي مبرر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. إنه هجوم سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي، وسيتسبب في تهجير قسري جديد للسكان، وهو ما ندينه بأشد العبارات”.