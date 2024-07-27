لوفيغارو: لهذا اتّسم لقاء هاريس- نتنياهو بالبرودة.. تغيير في اللهجة أم في السياسة؟

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “اللقاء البارد بين كامالا هاريس وبنيامين نتنياهو”، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن كامالا هاريس أدركت أثناء استقبالها بنيامين نتنياهو يوم الخميس في البيت الأبيض أنها تخضع لمراقبة مزدوجة. وكان عليها أن تنجح في خطواتها الأولى على الساحة الدولية كمرشحة مفترضة للرئاسة وأن تتخذ موقفاً من السياسة الأمريكية في التعامل مع غزة، وهو الموضوع الذي يثير انقساماً عميقاً في صفوف الديمقراطيين.

وفي نهاية اللقاء، أعطت نائبة الرئيس الأمريكي إشارات إلى تغير محتمل في اللهجة تجاه الحليف الإسرائيلي. ولا يعني ذلك قطيعة مع خط جو بايدن، بل هو تطور. فعندما فضل الرئيس الأمريكي الضغط من وراء الكواليس في الأشهر الأخيرة، مما أعطى الانطباع الكارثي بالاستسلام لتعنت نتنياهو الوحشي، حاولت كامالا هاريس إسماع صوتها وإظهار اختلافها، ووعدت بعدم البقاء “صامتة” في مواجهة معاناة الفلسطينيين، تضيف لوفيغارو.

فالسيدة التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى الخيار المحتمل للديمقراطيين للبيت الأبيض، بعد حصولها يوم الجمعة على دعم باراك وميشيل أوباما، شددت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب. وقالت: “ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمر. ولا يمكننا أن ننظر بعيدا عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نصبح عديمي الإحساس بالمعاناة“.

ومن ثم فقد استغلت كامالا هاريس قدرتها على التعاطف – وهو ما لا شك فيه الاختلاف الرئيسي بينها وبين الرئيس المنتهية ولايته – فاستحضرت “الأطفال الموتى والأشخاص اليائسين والجياع الفارين بحثا عن مأوى”. ومن ناحية أخرى، طلبت، مثل الرئيس، التوقيع على وقف إطلاق النار مع حماس وإطلاق سراح “الرهائن” من أجل إنهاء الحرب.

ومن دون مفاجأة دعت أيضًا إلى إنشاء دولة فلسطينية باعتبارها الطريق الحقيقي الوحيد للسلام الدائم. وهي دعوة تعكس دعوة الإدارة الحالية. لكن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الكامل الالتزام بحل الدولتين، أو حتى ذكره، يظل هو الرفض الأكثر قسوة الذي يوجه إلى جو بايدن والمثال على عجزه.

وانتقد الجمهوريون بشدة كامالا هاريس لمقاطعتها خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس يوم الأربعاء.. رسميًا بسبب “جدول الأعمال”. لكن الهجمات لم يكن لها تأثير يذكر، حيث غاب السيناتور جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب دونالد ترامب، عن خطاب نتنياهو للأسباب نفسها.

واعتبرت لوفيغارو أن البرود النسبي والمسافة التي تميزت بها نائب الرئيس أصبحت أكثر وضوحا لأنها اصطدمت مع التركيز على الترحيب الذي قدمه جو بايدن يوم الأربعاء لمضيفه. فالود المذهل بين رجلين معروف أن علاقاتهما سيئة ومتوترة يخدم كامالا هاريس. ولكن هذا لن يكون كافياً بلا أدنى شك لخنق الانتقادات القوية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي يغذيها الجناح اليساري في الحزب. وربما لن يكون هذا كافياً لتأمين أصوات الجالية العربية والمسلمة، التي تشكل مع ذلك صوتاً حاسماً في بعض الولايات الرئيسية، مثل إلينوي، توضح لوفيغارو.

وإدراكًا جيدًا لهذه الحقيقة – توضح لوفيغارو- حث دونالد ترامب، الذي التقى بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في مقر إقامته بفلوريدا، إسرائيل على “إنهاء” حربها في غزة، قائلا: “نحن بحاجة إلى إنهاء هذا بسرعة. هذا لا يمكن أن يستمر”.