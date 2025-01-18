لوفيغارو: هذه دروس حرب غزة العسكرية.. وحجم الدمار والقتلى يترك أثرا دائما على صورة الجيش الإسرائيلي

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان “الدروس العسكرية لحرب غزة”، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يراقب المحللون، المنشغلون بالفعل بالصراع الأوكراني، المواجهة بين إسرائيل وحماس باهتمام متساوٍ. وتختلف هذه الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من 46 ألف شخص في القطاع الفلسطيني، من أعضاء حركة حماس والمدنيين، فضلاً عن 1200 إسرائيلي، عن تلك التي تخوضها أوكرانيا مع روسيا من خلال عدم التماثل بين الأطراف. وكانت المعركة غير متكافئة منذ البداية.

وتنقل صحيفة لوفيغارو عن مصدر عسكري فرنسي، قوله: “القوة العسكرية الإسرائيلية مهيمنة. لا يتمتع الجيش الإسرائيلي بالتفوق الجوي بطائراته المقاتلة البالغ عددها 340 طائرة فحسب، بل إنه يتمتع أيضًا بقدرات تكنولوجية وعسكرية تفوق بكثير قدرات خصمه، سواء الطائرات بدون طيار أو الدبابات. ولكن هذه القوة أظهرت حدودها. ولكي تحقق إسرائيل أهدافها، كان عليها أن تحول غزة إلى حقل من الأنقاض! وتصرفت إسرائيل مثل روسيا في أوكرانيا، حيث كانت القوة النارية التي وفرها الطيران والمدفعية حاسمة في الحرب”.

لا يتمتع الجيش الإسرائيلي بالتفوق الجوي بطائراته المقاتلة البالغ عددها 340 طائرة فحسب، بل إنه يتمتع أيضًا بقدرات تكنولوجية وعسكرية تفوق بكثير قدرات خصمه، سواء الطائرات بدون طيار أو الدبابات

ويختلف الخبراء في تحليلهم للصراع، الذي يبدو في بعض جوانبه بمثابة حرب عالية التقنية، وفي جوانب أخرى بمثابة حرب استنزاف عنيفة. لكنهم يتفقون على أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى طريق مسدود منذ عدة أشهر. لقد تم قطع رأس حماس. لكن الحركة استعادت قوتها. لم يعد الحل يأتي من خلال الأداة العسكرية.

ويشير خبراء أولاً إلى أن القوة الإسرائيلية استسلمت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ويقول مصدر صحيفة لوفيغارو العسكري: “حماس أظهرت نوعا من الجرأة.. هجومها فاجأ الجيش الإسرائيلي، مع استراتيجية الالتفاف التي تنفذها. وأظهرت التكنولوجيا الإسرائيلية الشاملة نقاط ضعفها”.

بعد الهجوم الأولي، استعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة. “والدرس الرئيسي الذي تعلمناه من الحرب هو قدرة إسرائيل على تعبئة احتياطياتها. قدرة البلاد على الصمود ليست مجرد عبارة فارغة. وتعمل الدول الغربية جاهدة على هذا البعد، الذي أثبت أيضاً أنه حاسم في المقاومة الأوكرانية. بدون دعم المجتمع، لا يمكن الفوز في الصراع. ولكن في الحالة الإسرائيلية بدأت تظهر علامات الشك، مما أثار تساؤلات حول شرعية العمليات في قطاع غزة. لكن بشكل عام، أظهر نظام الإشراف وتدريب قوات الاحتياط فعاليته، وهذا ما نراه من الغرب”.

إن الميزة الأخرى للتفوق الإسرائيلي، والتي هي أكثر حسماً على المستوى العسكري، هي القوة النارية. وفي غياب أي تهديدات من الأرض، تمكنت الطائرات من قصف وضرب الأهداف المحددة لها. واستخدم الجيش الإسرائيلي برامج الذكاء الاصطناعي مثل لتحديد الأهداف العسكرية، وغيرها، لتحسين خطط الطيران، تواصل صحيفة “لوفيغارو”.

لقد تم استخدام برامج لرسم خريطة لشبكات الأنفاق. خلال الأشهر السبعة الأولى من الحرب، تمت “معالجة” أكثر من 30 ألف هدف من قواعد البيانات التي تم بناؤها على مدى سنوات من الاستخبارات. وقد عمل الجيش الإسرائيلي على زيادة هجماته وتسريع وتيرتها. وبعد مرور خمسة عشر شهرًا، ربما يكون هذا الكتالوغ من العدسات قد استنفد.

ولا يخلو استخدام الذكاء الاصطناعي من إثارة قضايا أخلاقية فيما يتصل بتحديد الأهداف. وفي فرنسا، يتساءل بعض الضباط عن الأسطورة التكنولوجية الإسرائيلية: “لقد استخدموا في الغالب قنابل ناعمة غير موجهة، وربما كان ذلك بسبب نقص المخزونات للأسلحة الأخرى. “على أية حال، لم تكن هذه ضربات دقيقة”، كما تنقل الصحيفة عن أحد الضباط.

كما تم تحليل العمليات البرية التكتيكية الإسرائيلية عن كثب. ويشير محلل عسكري آخر إلى أن “غزة عبارة عن منطقة حضرية عملاقة”. الحرب في المدن هي كابوس بالنسبة للطاقم العملياتي. ويستعدون لذلك أيضًا، معتبرين أن الصراعات المستقبلية ستدور بشكل أساسي في المدن. وللمضي قدماً، قام الجيش الإسرائيلي بتسلسل عملياته. كما قام أيضًا بتنظيف المنطقة بشكل ممنهج، وفق صحيفة لوفيغارو دائماً.

اعتمد مقاتلو حماس تكتيكات مضايقة وحدات العدو، مستغلين معرفتهم بالتضاريس والشبكات تحت الأرض

كان عليه أن ينسق تحركاته على الأرض، ولكن أيضًا تحت الأرض. وأكد أحد الضباط أن الجيش الإسرائيلي نزل إلى الأنفاق. تم استخدام وحدات الكلاب كوسائل تدمير متطورة. ولكن الخسائر الحقيقية الناجمة عن هذه التحييدات غير معروفة. ظاهريًا، تم منهجيًا استخدام طائرات الاستطلاع بدون طيار لرسم خرائط مناطق العمليات. وقد تم استدعاء الموارد الهندسية للتقدم، إلى درجة أن الخبراء العسكريين بدأوا العمل على مفهوم “الحرب في بيئة مدمرة”.

ولم تكن هذه الحرب خالية من المخاطر بالنسبة للجنود الإسرائيليين، حيث اعتمد مقاتلو حماس تكتيكات مضايقة وحدات العدو، مستغلين معرفتهم بالتضاريس والشبكات تحت الأرض. بالنسبة للجيوش الغربية، تتطلب هذه المناورات النظر في “مخاطر النيران الصديقة” والحاجة إلى تعزيز القدرات القتالية “على أدنى المستويات” للحفاظ على توازن قوى ملائم ضد الخصم، إذا لم يكن من الممكن تحييد الأخير قبل ذلك عن طريق الجو، تتابع صحيفة لوفيغارو.

وكان استخدام الطائرات بدون طيار حاسما في ميزان القوى: حيث استخدم الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار مسلحة رباعية المراوح للسيطرة على المناطق وتحييد الأهداف وعلى الأقل فرض ضغط نفسي دائم.

خلال هذه الأشهر الخمسة عشر، عمل الجيش الإسرائيلي في جميع المجالات: الجوية والبرية والبحرية، ولكن أيضًا في المجال السيبراني أو النفوذ، تنفيذًا لمبدأ “متعدد البيئات ومتعدد المجالات” العزيز على الغرب. ولكن حجم الدمار والقتلى في غزة سيترك أثرا دائما على صورة الجيش الإسرائيلي. ويعلق أحد الضباط بحذر قائلا: “إن المستوى المقبول للخسائر يختلف وفقا لكل صراع. تم إعطاء الأولوية لتدمير الأهداف. ولم يكن هذا هو طريقتنا”.

ويقول آخر: “إنهم يفضلون الكفاءة على الأخلاق. اتبع العسكريون الأهداف الموكلة إليهم”.