لوفيغارو: هكذا أعاد قيس سعيد تونس إلى شياطينها القديمة.. والاقتصاد أسوأ عدو له

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “قيس سعيد.. رئيس قرطاج الذي أعاد تونس إلى شياطينها القديمة”، قالت صحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية إن أستاذ القانون الذي لا يملك أيديولوجية ( قيس سعيد) تحوّلَ إلى حاكم مستبد، وأصبحت تونس في ظل حكمه مشلولة مرة أخرى، ولم يكن التحول الديمقراطي الذي ولّده الربيع العربي سوى عشر سنوات بين قوسين، على حد تعبير الصحيفة الفرنسية.

وأضافت “لوفيغارو” القول إن تونس باتت متوقفة عن التنفس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً منذ انقلاب رئيسها قيس سعيد، في 25 يوليو 2021، واحتكاره جميع السلطات.. فقد سُجن أغلب المعارضين، أو تم تهميشهم، وباتت الأغلبية العظمى من الصحافيين والمثقفين يمارسون الرقابة الذاتية أو يلتزمون الصمت، في حين يختبئ مسؤولو الدولة، المصابون بالشلل في مكاتبهم.

من جانبهم، يواصل المواطنون، الذين لا يبدو أن هناك شيئًا يحشدهم، دعمهم بصمت لقائدهم الجديد. فالأسعار ترتفع، وينقص معها الغذاء، وسط تزايد رغبة وتفكير التونسيين في الهروب إلى أوروبا، جراء المشهد الذي خلّفه قيس، الذي يلقي محاضرات على حساب الرئاسة على فيسبوك على الوزراء والموظفين العموميين، ويدفع من يضايقه إلى السجن.

وتابعت “لوفيغارو” القول إن أستاذ القانون السابق، ذا الشخصية المتناقضة، والبالغ من العمر 65 عاماً، يشعل الآن المشهدَ العام التونسي برمته. وعادت الصحيفة إلى الوراء للتذكير بأن قيس سعيد أصبح معروفاً بعد ثورة 2011 عبْر مداخلاته كخبير دستوري على أجهزة التلفزيون. وكان، في البداية، مرشحًا هامشيًا، لكنه ظلَّ متحفظًا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019، التي فاز بها ضد، نبيل القروي، رجل الأعمال الذي أطلق سراحه من السجن في اليوم السابق للجولة الثانية.

أغوى سعيد الناخبين بما يميزه عن كثير من السياسيين التونسيين: بلا خط أيديولوجي واضح، وبلا برنامج، وبلا حزب سياسي، وبلا ثقافة سياسية أو اقتصادية، وبلا تجربة في السلطة.. والرجل الصادق، غير قابل للفساد

ظَهَرَ كمسلم محافظ، ولكن أيضاً حساس لأفكار اليسار الراديكالي. وأغوى الناخبين التونسيين بما يميزه عن كثير من السياسيين التونسيين: بلا خط أيديولوجي واضح، وبلا برنامج، وبلا حزب سياسي، وبلا ثقافة سياسية أو اقتصادية، وبلا تجربة في السلطة.. ورأى فيه الكثير من التونسيين الرجل الصادق، المنتمي إلى الشعب غير قابل للفساد.

وتنقل الصحيفة الفرنسية عن السياسي حمادي الرديسي تلخيصه للوضع، بالقول: “نحن حاليًا في منطقة رمادية، فالاستبداد لم يصبح نظاميًا بعد، ولم يسقط بعد في نطاق الدكتاتورية. فإما أن تظل شعبوية سعيد في النظام الديمقراطي، أو أن تتحول إلى دكتاتورية”.

ويرى السياسي، مثل كل المراقبين في تونس، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2024، من المفترض أن تتحول إلى “استفتاء”. لكن “كل شيء سيعتمد على الطريقة التي سيحقق بها قيس سعيد انتصاره، وهو أمر مفروغ منه. بالنسبة للسلطوي، فإن إغراء سحق الجميع أمر عظيم…”.

واعتبرت “لوفيغارو” أنه وضع “المنطقة الرمادية”، حيث يتم سجن الخصوم، ولكن حيث ما تزال الأصوات المنتقدة مسموعة، ولا تقوم الشرطة “بمراقبة” السكان، كما كان الحال في زمن بن علي، يستطيع قيس سعيد احتكار كل الاهتمام، في ظل صمت جميع الوزراء أو المسؤولين، وبينما يستأنف البرلمان أعماله بالكاد. كما يأخذ الرئيس التونسي، الراغب في ضبط وتيرة حياة مواطنيه، والرافض للتحدث إلى الصحافيين، يأخذ على عاتقه تسوية الأسئلة بما يتماشى مع العصر عبر الويب وشبكات التواصل الاجتماعي. كما يأمل الرئيس التونسي في الحفاظ على التواصل مع مواطني بلده من خلال جولاته أو زياراته الشعبوية.

“أصبح الناس عدوانيين، وأقل تحضّراً”

ومضت “لوفيغارو” قائلة إن تونس، التي تضررت بشدة من وباء كوفيد، ما تزال في وقت ضائع اقتصادياً، فقد أغلقت العديد من المتاجر الموجودة بشارع فلسطين وشارع باريس وشارع الحرية، وأفسحت العلامات الجذابة في هذه الشوارع الشهيرة المجال للملابس المستعملة أو متاجر الوجبات السريعة. “ وأصبح الناس عدوانيين، وأقل تحضراً، ويقاتل الجميع من أجل البقاء، أو للحفاظ على وظائفهم، أو يفكرون في المغادرة. والواقع أن تونس تفرغ نفسها من أبنائها. الأقل تعليمًا يركبون قوارب مؤقتة. أولئك الذين لديهم شهادات يبحثون عن تأشيرة. حتى الطبقة الوسطى تغادر”، كما يقول للصحيفة مواطن تونسي يدعى محمد. وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، غادر تونس بين عامي 2015 و2020، نحو 39 ألف مهندس و3300 طبيب.

وأوضحت “لوفيغارو” أنه لا يمكن تحميل قيس سعيد، الذي تم انتخابه عام 2019، مسؤولية كل هذه الأزمة، معتبرة أن ذلك هو ما يفسر عدم تحميل التونسيين له المسؤولية وصب انتقاداتهم الشديدة للنخب التي وصلت إلى السلطة بعد ثورة عام 2011، حيث توقعوا أن تجلب لهم العمل والرخاء. وهم مرتاحون اليوم لرؤية أقوياء الأمس يسقطون. وقد أشاد الكثير منهم بالانقلاب المؤسسي الذي قام به قيس سعيد في 25 يوليو عام 2021. ولم يتحركوا أبدًا للاحتجاج على الاعتقال، أو لدعم مطالب المدافعين عن حقوق الإنسان. فالمظاهرات، التي كانت ذات أهمية كبيرة، لم تعد ناجحة. كان حزب “النهضة” الإسلامي، الذي قاد تونس، بشكل أو بآخر، طوال “الانتقال الديمقراطي” حتى عام 2021، هو الأكثر تضرراً من قيس سعيد.. فالزعيم التاريخي راشد الغنوشي يقبع في السجن مثل العديد من قادته. وانضمت مؤخراً المحامية عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، إلى ركب السياسيين المعارضين، الذي زُجّ بهم في السجن، وذلك على خلفية احتجاجاتها أمام قصر قرطاج على طريقة تنظيم انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المقرر إجراؤها نهاية العام. وبحسب محاميها، فإن عبير موسي تواجه تهماً تندرج تحت “المادة 72 من قانون العقوبات”، التي تنص على عقوبة الإعدام لكل شخص تثبت إدانته بارتكاب “اعتداء يهدف إلى تغيير شكل الحكومة، أو إلى تغيير شكل الحكومة، أو تحريض الناس على التسلح ضد بعضهم البعض، أو إثارة الفوضى أو القتل أو النهب على الأراضي التونسية”. وهي نفس المادة المستخدمة ضد راشد الغنوشي، عدو عبير موسي، المعادية للإسلاميين. وبين هذين النقيضين الأيديولوجيين، تم أيضًا زجّ حوالي عشرين شخصية أو زعيماً سياسياً، من اليسار أو اليمين أو الوسط، في السجن، بشكل عام لأسباب قانونية لا تتناسب مع سيادة القانون، توضح “لوفيغارو ”.

الشابي و الهمامي

ومن بين آخر من تمكنوا من إظهار اختلافه العلني مع قيس سعيد، ما يزال السياسي نجيب الشابي، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، وهو على رأس جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم شخصيات من اليسار والوسط وإسلاميي النهضة، ما يزال نشطاً ويسعى للتأثير على الأحداث. وتنقل “لوفيغارو” عن نجيب الشابي قوله: “ما أزال مقتنعاً أن النظام لا يملك وسائل الاستمرار. وتونس تتجه نحو الانفجار الداخلي”.

الرديسي: نحن في منطقة رمادية، فالاستبداد لم يصبح نظاميًا بعد، ولم يسقط بعد في نطاق الدكتاتورية. فإما أن تظل شعبوية سعيد في النظام الديمقراطي، أو أن تتحول إلى دكتاتورية

وإلى جانب البرجوازي نجيب الشابي، فإن الشيوعي حمة الهمامي هو الشخصية الأخرى في المعارضة لزعيم قرطاج الذي ما يزال طليقاً. وكلاهما علمانيان، معارضان للإسلاميين. والفرق الإستراتيجي الرئيسي بينهما هو أن حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال التونسي، لا يريد أن يكون له أي علاقة بالإسلاميين، وقد رفض الانضمام إلى جبهة الإنقاذ الوطني، تضيف “لوفيغارو”، موضحة أن التحالف بين إسلاميي “النهضة” وبعض القوى التقدمية العلمانية هو خصوصية تونسية، وهو أحد أسس الميثاق الديمقراطي في هذا البلد.. فلمحاربة دكتاتورية بن علي، اجتمع هذان العالمان، وعندما اندلعت الثورة في عام 2011، اتخذ إسلاميو “النهضة”، القوة السياسية الرائدة في البلاد، الأحزاب اليسارية الصغيرة كعناصر مساعدة لتولي السلطة. و نجا التحالف بين الإسلاميين والعلمانيين من انتخابات 2014. لكن الاتفاق السري بين المحافظ العلماني الباجي قائد السبسي، الرئيس المنتخب، وزعيم النهضة راشد الغنوشي، فاجأ كل التونسيين […].

وتابعت “لوفيغارو” القول إنه، من ناحية أخرى، فإن العثور على زعيم مؤيد لقيس سعيد، الذي يوافق على الدفاع علناً عن السلطة، ليس بالأمر السهل. والصحفيون التونسيون يواجهون يومياً هذا اللغز، الإدارات غير قادرة على التعبير عن نفسها دون تفويض سياسي والوزراء، من الأول إلى الأخير، يلتزمون الصمت، لأنهم خائفون حتى الموت من هذا الرئيس الذي لا يعرفونه. […]

مهاجمة عالم الاقتصاد

وأوضحت “لوفيغارو” أن قيس سعيد، بعد مهاجمة السياسيين والقضاة وبعض كبار المسؤولين، ها هو يهاجم الآن العالم الاقتصادي بشكل أكثر مباشرة. وتضجّ تونس بالشائعات حول توجيه الاتهام إلى أحد رجال الأعمال، أو سحب جواز سفر رجل آخر، أو حول “الصفقة” التي يقال إن أحد الرؤساء الأكثر نفوذاً يعقدها مع من هم في السلطة.

فالرئيس التونسي يتمتع برؤية سيادية، وبالنسبة للاقتصاد، فإنه يتطلع إلى اليسار، وهو اقتصاد السبعينيات، تقول الصحيفة. وتنقل “لوفيغارو” عن الباحث الشاب لؤي الشابي، من منظمة ”أليرت”، قوله: “تونس تقوم على اقتصاد الريع.. على عقد اجتماعي عفا عليه الزمن، مع نخبة اقتصادية غير قابلة للكسر تقريبًا.. الأسعار والإنتاج والواردات والصادرات، كل شيء يعتمد على التراخيص والموافقات والحصص. كل شيء يُدار. وهذا يخلق الاستيلاء على الثروة من قبل الأقلية.. لا توجد منافسة، وبالتالي لا توجد ميزة للاستثمار والمجازفة”. وقد فهم التونسيون أن رجال الأعمال الذين تم تهميشهم بعد الثورة عادوا إلى السيطرة، من خلال رجال وهميين ومن خلال إعادة شراء أسهم شركاتهم. ويجسد هذا الواقع صهر بن علي السابق، مروان مبروك، أحد أغنى الرؤساء في البلاد، توضح الصحيفة.

واعتبرت “لوفيغارو” أن تفاقم الأزمة الاقتصادية، الحادة بالفعل، هو اليوم أسوأ عدو لقيس سعيد، مشيرة إلى أن بورقيبة كان قد اهتز بسبب أعمال الشغب التي اندلعت بسبب الخبز، والتي خلفت 150 قتيلاً، بين عامي 1983 و1984، كما أطاحت ثورة عام 2011، التي كان أصلها اجتماعياً أكثر منه ديمقراطياً، ببن علي. واليوم، أصبحت تونس محاصرة اقتصادياً، في ظل رفض الرئيس قيس سعيد “إملاءات” صندوق النقد الدولي والقروض التي رافقتها، ومواصلة مواجهته مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على الحد الأقصى من الاستثمارات، مع رفضه أن تكون تونس “حارسَ حدود أوروبا”.