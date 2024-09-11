لوفيغارو: هكذا تتجه إسرائيل نحو احتلال مستدام لقطاع غزة

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “إسرائيل تتجه نحو احتلال مستدام لقطاع غزة”، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن إسرائيل تدخل ببطء مرحلة جديدة من حربها المستمرة في قطاع غزة؛ بعد أكثر من أحد عشر شهرًا من الحرب، تجاوز عدد القتلى الآن 40 ألفًا، وفقًا لإحصائيات “حماس”، وأعادت إسرائيل تشكيل قطاع غزة بالكامل: تهجير السكان، وتدمير البنية التحتية، وفتح طرق جديدة، وأثبت جيشها مراراً وتكراراً قدرته على التدخل أينما ومتى رأى ذلك مناسباً، وفق الصحيفة الفرنسية.

بدأت تظهر الخطوط العريضة للإستراتيجية السياسية الإسرائيلية.. أي نقل تقنيات القتال التي تطورت في قطاع غزة منذ نحو عام إلى مدن الضفة الغربية

ولكن بعيداً عن ضجيج القنابل، بدأت تظهر الخطوط العريضة للإستراتيجية السياسية الإسرائيلية.. وهذا يعني نقل تقنيات القتال الحضري التي تطورت في قطاع غزة منذ نحو عام إلى مدن الضفة الغربية، كما حدث في الأيام الأخيرة في جنين وطولكرم وطوباس.

وتطبق في قطاع غزة أساليب الاستيلاء التدريجي على الأراضي المعمول بها في الضفة الغربية منذ عام 1967. وهذه الإستراتيجية، إذا اتبعت حرفياً، ستؤدي إلى ضم تدريجي لقطاع غزة.

ومع ذلك، تضيف “لوفيغارو ”، فإن أسس الاستيلاء الدائم على المنطقة موجودة بالفعل. وهذا ما يفسر الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مع حركة “حماس”. في قلب المناقشات التي دارت في الأيام الأخيرة، “محور فيلادلفيا”: الذي يفصل مصر عن قطاع غزة، ويمتد هذا الشريط الضيق من الأرض على مسافة 14 كيلومتراً.

وفي مايو/أيار، سيطر الجيش الإسرائيلي على المدينة. ومن الآن فصاعداً، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب قواته. ووفقاً له، فمن خلال الأنفاق التي تمر تحت هذه الحدود “التي يسهل اختراقها”، تحصل “حماس” على الأسلحة والأموال.

منطقة عازلة بعرض كيلومتر إلى كيلومترين

لكن هناك ما هو أكثر من ذلك، كما يقول نتنياهو، رداً على خصومه والجيش بأنه سيكون من السهل على الجيش مغادرة الممر والعودة في أي وقت، مضيفاً: “إنها مسألة عسكرية وسياسية وإستراتيجية. ولقد اتخذنا هذا القرار. لن نغادر”، أكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده باللغة الإنكليزية لوسائل الإعلام العالمية.

يعرف نتنياهو – تقول “لوفيغارو”- أن لديه الحق في رأيه: فسوابق جنوب لبنان، الذي تم إخلاؤه في عام 2000، وقطاع غزة، الذي تم إخلاؤه في عام 2005، تركت ذكريات سيئة للغاية في إسرائيل.

وببقائه في ممر فيلادلفيا، يكمل الجيش الإسرائيلي تطويقه الكامل لقطاع غزة. وفي الواقع، فهو يسيطر على المنطقة ويزيد نفوذه هناك تدريجياً. وأنشأ منطقة عازلة بعرض كيلومتر أو كيلومترين، ودمر جميع المنازل على طول الحدود على الجانب الفلسطيني. كما رسم طريقاً يقسم قطاع غزة إلى قسمين: “محور نتساريم”، الذي سمي على اسم مستعمرة إسرائيلية سابقة تم إخلاؤها في عام 2005، تتابع “لوفيغارو”.

وتتعثر المفاوضات مع “حماس” بشأن هذا الطريق، لأنه يجعل من الممكن السيطرة على تحركات السكان بين الشمال والجنوب.

وفي الوقت الراهن، لا يستطيع مئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين تم إجلاؤهم من الشمال، العودة إلى ديارهم. وطالما لا يوجد وقف لإطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيلي محكوم عليه بالحفاظ على هذا المسار، توضح “لوفيغارو”.

وفي نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، بدأت مرحلة جديدة، وهذه المرة إدارية. وأسفرَ ذلك عن تعيين المقدم إيلاد غورين في منصب “رئيس الجهود الإنسانية والمدنية”. تمت ترقيته إلى رتبة عميد. وفي الضفة الغربية المحتلة، يتمتع مكتب تنسيق أعمال الحكومة بالقوة الكاملة في المنطقتين (ب) و (ج)، الخاضعتين للإدارة الإسرائيلية. ويشير هذا التعيين إلى أن قطاع غزة أصبح الآن تحت سلطته.

هدف واحد: البقاء في السلطة

واستمرارًا لهذه الحركة، طلب بنيامين نتنياهو بعد ذلك من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتوزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة، تضيف “لوفيغارو”.. تم تفسير هذا القرار على أنه إشارة إلى الرغبة، في نهاية المطاف، في تهميش وكالات الأمم المتحدة تدريجياً، بما في ذلك الأونروا، التي لها حضور كبير في قطاع غزة والمتهمة بالتهاون تجاه “حماس”. إنها أيضًا طريقة فعالة لضمان السيطرة على السكان.

بالنسبة لنتنياهو، تستجيب هذه الإستراتيجية للضرورات السياسية. في الصحافة الإسرائيلية، يُتهم رئيس الوزراء بانتظام بأن لديه هدفًا واحدًا فقط: البقاء في السلطة. ويؤكد منتقدوه أن هذا الهوس يملي عليه كل قراراته. ويعتقد كاتب العمود الشهير في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الوسطية، ناحوم برنياع، أن بنيامين نتنياهو، في الواقع، ليس لديه إستراتيجية. ويقول: “في هذه الحكومة، الوحيدون الذين لديهم رؤية أمنية هم سموتريتش وأصدقاؤه”.

الصحيفة: سوابق جنوب لبنان، الذي تم إخلاؤه في عام 2000، وقطاع غزة، الذي تم إخلاؤه في عام 2005، تركت ذكريات سيئة للغاية في إسرائيل

ويعتبر كل من زعيمي حزبي “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” الصغيرين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، عضوين رئيسيين في ائتلاف نتنياهو. وهما من أشد المؤيدين للاستيطان. ويتولى وزير المالية بتسلئيل سموتريش أيضاً حقيبة في وزارة الدفاع، حيث يتولى مسؤولية الإدارة المدنية في الضفة الغربية. وقد سمح له هذا الموقف بزيادة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بشكل كبير.

ولا يخفي إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، رفضه لأي مفاوضات مع “حماس”. ووفقاً له، يجب على إسرائيل أن تسيطر على المساعدات الإنسانية من أجل ممارسة أقصى قدر من الضغط على “حماس”، من خلال حرمان المنطقة من الكهرباء والنفط. وكلاهما مارسَ ضغوطاً علنية على بنيامين نتنياهو. وهما يعلمان أن قاعدتيهما الانتخابية موحدة.

وهذا الموقف لا يحظى بالإجماع داخل حكومة بنيامين نتنياهو. وزير دفاعه، يوآف غالانت، هو العضو الوحيد في الحكومة الذي عارض رسميًا إبقاء الجيش في ممر فيلادلفيا. ويعتقد غالانت أن هذا يحول دون التوصل إلى اتفاق مع “حماس”، الذي يوليه أهمية قصوى، من أجل إعادة الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وذهب إلى أبعد من ذلك يوم الثلاثاء، قائلاً إن الجناح العسكري للحركة “لم يعد موجوداً” في قطاع غزة، حيث قال إن الجيش الإسرائيلي يشن الآن حرب عصابات. كما هو الحال في الضفة الغربية.