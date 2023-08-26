لوكاشينكو: توسع مجموعة بريكس يقرب نهاية الهيمنة الغربية

مينسك: قال رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو إن توسع مجموعة بريكس لا يعني نهاية الهيمنة الغربية الآن إلا أنه يعد خطوة قوية في هذا الاتجاه.

ونقلت وكالة أنباء “بيلتا” الرسمية عن لوكاشينكو قوله للصحافيين الجمعة “أعتقد أن الهيمنة الغربية لم تنته بعد. ولكن توسع مجموعة بريكس يعد خطوة قوية في هذا الاتجاه.. هناك أمور ينبغي التفكير فيها، وأمور يتعين تحليلها”.

وأكد “أنها خطوة قوية صوب عالم متعدد الأقطاب”.

وتابع “إذا سارت الأمور بشكل جيد، ستظهر بعض الوحدات الحسابية، وبعض العملات. وهذا هو أكثر ما يخشاه (الغربيون)، وخاصة الأمريكيين الذين يسيطرون”، مضيفا أن الهيمنة الغربية ستنتهي عندئذ.

وأشار لوكاشينكو إلى أنه يعتقد دائما أن “الخطوات يجب أن تكون أكثر حسما..”.

وأضاف “يجب أن نتحرك في هذا الاتجاه. وهو أمر جيد أنه لم تعارضه الصين أو الهند، على الرغم من أن الأمريكيين يتوددون إليهم، لقد تحركوا في هذا الاتجاه”.

يذكر أن بيلاروس تقدمت في أيار/ مايو 2023 بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، قد أعلن خلال قمة بريكس في جوهانسبرغ الخميس، أنه من المقرر أن تنضم كل من إيران والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين ومصر وإثيوبيا إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى العام المقبل.

وقال رامافوسا، عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا، “قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين وجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملي العضوية في بريكس اعتبارا من أول كانون الثاني/ يناير 2024”.

(د ب أ)