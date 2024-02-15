لولا دا سيلفا: إسرائيل تنتهك كل قرارات الأمم المتحدة- (فيديو)

الرئيس المصري يستقبل نظيره البرازيلي في القاهرة- من صفحة المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية

القاهرة- “القدس العربي”:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه توافق مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك الخميس في القاهرة، أن المباحثات الثنائية عكست حجم توافق البلدين في المجالات المختلفة وأيضا فيما يخص القضايا الدولية وتوافقنا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات إلى القطاع بأكبر حجم ممكن حفاظا على أرواح المدنيين وصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وتابع: “لابد أن أسجل أن البرازيل اعترفت بالدولة الفلسطينية”.

من جانبه طالب الرئيس البرازيلي، أعضاء الأمم المتحدة بأن يدافعوا عن السلم وليس تشجيع الحرب، مؤكداً أنه ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي على هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقدم الرئيس البرازيلي، الشكر إلى مصر لإجلاء رعايا البرازيل في قطاع غزة، متهما إسرائيل بانتهاك كل قرارات الأمم المتحدة، لافتا إلى ضرورة ضم دول أخرى في أفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى مجلس الأمن.

وبشأن العلاقات بين البلدين، قال السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إنه اتفق مع الرئيس البرازيلي، على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة سياسية واقتصادية وثقافية وصناعية وزراعية.

وأعلن السيسي تشكيل لجنة مشتركة على أعلى مستوى بين البلدين لتنسيق أطر التعاون والأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة، خلال قمة G20 والتي ستعقد لاحقا في البرازيل.