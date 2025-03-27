لولا دا سيلفا: البرازيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الرسوم الجمركية الأمريكية

الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، في 27 مارس 2025. ا ف ب

طوكيو: أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخميس، أنّ بلاده “لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي” أمام الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من السيارات.

وقال لولا للصحافيين، على هامش زيارة دولة إلى طوكيو: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، وأن نقنع أنفسنا بأنّهم الوحيدون على حق، وأنهم الوحيدون الذين يمكنهم فرض ضرائب على منتجات الآخرين”.

وأضاف أنّ “البرازيل ستعتمد النهج الذي نعتقد أنه سيكون مفيداً لها”.

وأتى موقف الرئيس البرازيلي بعد أن أعلن نظيره الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات والشاحنات الصغيرة غير المصنّعة على الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب، في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض، إنّ “ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة. تلك المصنّعة في الولايات المتحدة لن تفرض عليها أيّ رسوم”، لافتاً إلى أنّ التعرفات ستدخل حيّز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل.

(أ ف ب)