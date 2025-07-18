لولا دا سيلفا: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على البرازيل “ابتزاز مرفوض”

لولا دا سيلفا. برازيليا. 3 أبريل/نيسان 2025. ا ف ب

ساو باولو: وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في خطاب عبر التلفزيون الوطني، الخميس، التهديدات التي أطلقها نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنها “ابتزاز مرفوض”.

وفي 9 تموز/يوليو الجاري، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة، ما لم تتراجع برازيليا عن محاكمة حليفه، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكم بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

وفي كلمته المتلفزة، وصف لولا “بعض الساسة البرازيليين” الذين يدعمون تهديدات ترامب ضد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بأنهم “خونة الوطن”.

وأضاف محذرًا من أن “البرازيل ليس لها سوى مالك واحد: الشعب البرازيلي”.

وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي السابق، نشرها على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، الخميس، حضّ ترامب برازيليا على “التوقف عن مهاجمة” بولسونارو.

(أ ف ب)