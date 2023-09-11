سياسة | دولي

لولا: قرار اعتقال بوتين إذا زار البرازيل متروك للقضاء

منذ 14 دقيقة

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نيودلهي: قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين إن القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أم لا إذا حضر قمة مجموعة العشرين العام المقبل في البرازيل.

وأضاف لولا للصحافيين في العاصمة الهندية نيودلهي حيث شارك في قمة مجموعة العشرين مطلع الأسبوع “إذا قرر بوتين الحضور فإن القرار (الخاص بالاعتقال) يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس آذار متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.

(رويترز)

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