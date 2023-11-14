سياسة | دولي

الرئيس البرازيلي: موقف إسرائيل حيال أطفال غزة يشبه “الإرهاب”- (صور وفيديو)

14 - نوفمبر - 2023

استقبال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للبرازيليين العائدين من قطاع غزة

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برازيليا: قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء إن “موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال يشبه الإرهاب” في ردها على هجمات حماس.

وقال لولا دا سيلفا، خلال برنامجه الأسبوعي “لقاء مع الرئيس” على شبكات التواصل الاجتماعي، إن “موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال يشبه الإرهاب. لا يمكننا أن نقول أي شيء آخر”.

وأضاف “إذا علمتُ أن هناك أطفالاً في مكان ما، حتى لو كان هناك وحش، فلا يمكنني قتل الأطفال لأنني أريد قتل الوحش”.

شدد الرئيس البرازيلي لهجته تجاه إسرائيل الاثنين بقوله إن ردها كان “خطيرا” مثل هجمات حركة حماس.

وكرر تصريحاته لدى استقباله ليلا في برازيليا 22 برازيليا و10 أفراد من عائلاتهم تم إجلاؤهم من غزة.

وقال “لقد ارتكبت حماس عملاً إرهابياً، وفعلت ما فعلته. كما ترتكب إسرائيل العديد من الأعمال الإرهابية، متجاهلة الأطفال والنساء العالقين في هذه الحرب”.

وقال لولا أيضا الثلاثاء إنه يخشى رؤية الصراع يتحول إلى “حرب لا نهاية لها. … يبدو أن إسرائيل تريد احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منه. هذا ليس صائبًا، وليس عادلا”، داعيا إلى إنشاء دولة فلسطينية.

 

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دان الاتحاد البرازيلي الإسرائيلي تصريحات لولا الاثنين وقال إن وضعه “تصرفات إسرائيل وحركة حماس الإرهابية على المستوى نفسه خطأ وخطير”.

(أ ف ب)

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  1. يقول onside:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 4:12 م

    و نحن أيضا ندين تصريحات لولا الذي يساوي بين الضحية الفلسطيني و المجرم الصهيوني

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  2. يقول ملاحظ - الجزائر:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 6:51 م

    اليسار الابريالي لا فرق بينهم وبين الرأسمالية الإبريالية . اليسار البرازيلي واليسار الفرنسي كلهم سواء

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