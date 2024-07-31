لولا وبايدن يدعوان إلى نشر النتائج الكاملة للانتخابات الفنزويلية

ريو دي جانيرو: اتّفق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأميركي جو بايدن، خلال محادثة هاتفيّة الثلاثاء، على ضرورة نشر النتائج الكاملة للانتخابات الرئاسيّة في فنزويلا.

وأعلنت السلطات الفنزويليّة إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو لولاية ثالثة، لكنّ المعارضة تندّد بعمليّات “تزوير هائلة” وتدّعي فوز مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا. وقد لقي 12 شخصًا على الأقلّ حتفهم في تظاهرات مناهضة لمادورو، وفق أحدث حصيلة.

واتّفق بايدن ولولا على “ضرورة النشر الفوري لبيانات الانتخابات، الكاملة والشفّافة والمفصّلة” من جانب السلطات الانتخابيّة الفنزويليّة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

من جهتها، قالت الرئاسة البرازيليّة إنّ “لولا شدد على أنّ نشر محاضر (نتائج) انتخابات الأحد الماضي أمر أساسي. وقد وافق بايدن على أهمّية نشر المحاضر”.

واتّفق لولا وبايدن أيضا على أنّ “نتيجة الانتخابات في فنزويلا تمثّل لحظة أساسيّة للديموقراطيّة”، وتعهّدا “الإبقاء على تنسيق وثيق” بشأن فنزويلا، وفق البيت الأبيض.

(أ ف ب)