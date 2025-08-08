لولا ومودي يتوافقان على “الدفاع عن التعددية” في وجه رسوم ترامب 

مودي يتسلم وسام الصليب الجنوبي الوطني من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في قصر ألفورادا في برازيليا، 8 يوليو 2025. ا ف ب

برازيليا: تعهّد زعيما البرازيل والهند، الخميس، في مكالمة هاتفية، بـ”الدفاع عن التعددية”، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على واردات من البلدين.

وجاءت المحادثة بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد يوم من إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 50% على سلع هندية وأخرى برازيلية.

وأعلنت الرئاسة البرازيلية أن الزعيمين أكدا على ضرورة “الدفاع عن التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية” التي تفرضها حرب الرسوم الجمركية.

وكتب مودي على منصة “إكس” أنه ملتزم بتعميق العلاقات مع البرازيل، العضو في مجموعة بريكس، مضيفاً: “إن الشراكة القوية التي ترتكز على الشعوب بين دول الجنوب العالمي تعود بالنفع على الجميع”.

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي، وهو مصدر دخل رئيسي لحرب موسكو في أوكرانيا.

ودخلت الدفعة الأولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السلع الهندية حيّز التنفيذ، الخميس، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الإضافية البالغة 25% حيّز التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع.

كما خصّ ترامب البرازيل بعقوبة خاصة لمحاكمتها حليفه، الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، بتهمة التخطيط لانقلاب.

والأربعاء، فُرضت رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة، وبينها القهوة.

(أ ف ب)