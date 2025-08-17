لولا يزرع العنب لإعطاء مثال على “زرع الغذاء وليس العنف” بعد رسوم ترامب على البرازيل- (فيديو)

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يرتدي قبعة مكتوب عليها ”البرازيل ملك للبرازيليين“ ولاية إسبيريتو سانتو، البرازيل، 11 يوليو 2025

برازيليا: قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، إنه يأمل بأن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القدوم والتعرف على البرازيل الحقيقية، في وقت تعاني القوة الاقتصادية الواقعة في أمريكا الجنوبية جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن بنسبة 50 في المئة.

وفي مقطع فيديو صُوِّر أثناء زراعته العنب، أحد المنتجات التي فرضت عليها الرسوم الجمركية، تحدث الرئيس اليساري متوجهاً إلى ترامب، وقال: “آمل بأن تزورنا يوماً ما لنتحدث وتتمكن من التعرف على البرازيل الحقيقية، برازيل الشعب الذي يحب السامبا والكرنفال وكرة القدم، والولايات المتحدة والصين وروسيا والأوروغواي وفنزويلا. نحن نحب الجميع”.

وتُعد الرسوم الجمركية التي فرضت على البرازيل من الأعلى التي تلحق بشريك تجاري للولايات المتحدة.

Lula mandando recado para Trump e dando uma aula de carisma! Não tem jeito! Não é apenas o maior político, Lula é o maior líder e estadista da história do Brasil e um dos maiores do mundo! pic.twitter.com/st0Tl0GKMc — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) August 16, 2025

وخلافاً للدول الأخرى، صيغت التدابير ضد البرازيل بعبارات سياسية صريحة مع إعلان الرئيس الجمهوري أنه اتخذها لأن برازيليا تشن “حملة شعواء” ضد حليفه الرئيس السابق جاير بولسونارو.

ويحاكم بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب ضد لولا في العام 2022، وقد فرضت الولايات المتحدة أخيراً عقوبات على القاضي المكلف القضية إلى جانب سبعة قضاة آخرين في المحكمة العليا.

وأعرب لولا عن دعمه للمحكمة العليا، وتعهد الدفاع عن “سيادة الشعب البرازيلي”. وتعهدت إدارته أيضاً محاربة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وتؤثر هذه الرسوم، التي تشمل العديد من الصادرات الرئيسية لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل التي يعود تاريخها إلى قرون، وعلى الفائض الذي قدّرته برازيليا بحوالى 284 مليون دولار العام الماضي.

وكتب لولا على منصة “إكس” إنه كان يعطي مثالاً على “زرع الغذاء، وليس زرع العنف أو الكراهية”.

(أ ف ب)