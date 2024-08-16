سياسة | دولي

لولا يشدد لهجته تجاه مادورو ويندد بنظام ذي “نزعة استبدادية”

17 - أغسطس - 2024

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ساو باولو:  أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة أن حكومة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لديها “نزعة استبدادية” وطالب مجددا بنشر بيانات انتخابات 28 تموز/يوليو المتنازع عليها.

ورغم أن الزعيم اليساري الذي يعد مقربا من مادورو أعلن أنه لا يعتبر النظام الفنزويلي “ديكتاتورية”، إلا أنه قال إن الحكومة الفنزويلية هي “ذات ميول استبدادية” وإن لدى فنزويلا “نظاما مزعجا جدا”.

ودعا لولا في مقابلة مع إذاعة “راديو غوشا” المحلية مجددا إلى نشر بيانات الانتخابات الرئاسية، قائلا “ما أطلبه للاعتراف (بالفائز) هو على الأقل معرفة إذا كانت الأرقام صحيحة. أين هي البيانات؟”.

وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع آب/أغسطس بنسبة 52% من الأصوات دون تقديم عدد دقيق أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه تعرض لقرصنة معلوماتية.

ووفقا للمعارضة التي نشرت المحاضر التي حصلت عليها بفضل مدققيها، فإن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 67% من الأصوات وهي نتيجة رفضها مادورو.

ولا تؤمن المعارضة وعدد من المراقبين بفرضية القرصنة المعلوماتية معتبرين أنها أكاذيب لتجنب كشف العدد الدقيق للأصوات.

كما شكك قسم كبير من المجتمع الدولي في النتائج الرسمية بعد أن نشرتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

واقترح لولا الخميس على نظيره الفنزويلي “الدعوة” إلى انتخابات جديدة لحل الأزمة الناجمة من الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، لكنه مقترح قوبل فورا برفض من مادورو والمعارضة الفنزويلية.

(أ ف ب)

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