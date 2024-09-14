لوموند: أوروبا مرة أخرى في فخ الهجرة

باريس- “القدس العربي”:
تحت عنوان: “أوروبا مرة أخرى في فخ الهجرة”، توقفت صحيفة “لوموند” الفرنسية في افتتاحيتها عند قول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم 18 يوليو/تموز الماضي: “تحديات الهجرة تتطلب استجابة أوروبية قائمة على نهج عادل وحازم يستند إلى قيمنا. ضع في اعتبارك دائمًا أن المهاجرين بشر مثلي ومثلك. ونحن جميعا محميون بحقوق الإنسان”.
وبعد بضعة أسابيع، أظهر الأوروبيون مرة أخرى الانقسام والافتقار الصارخ إلى التضامن.. ومن المؤكد أن تحرك ألمانيا، بإعلانها في يوم التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، دون مشاورات، عن إعادة فرض الضوابط على حدودها، هو ضمن حقوقها. وتسمح اللائحة التنظيمية المتعلقة بحرية الحركة في منطقة شنغن باتخاذ هذه التدابير، خاصة في حالة وجود تهديدات أمنية.
وفي سياق انتخابي صعب بالنسبة للائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يقوده الديمقراطيون الاشتراكيون، فإنه يبعث مع ذلك برسالة كارثية إلى جيرانه، الذين يواجهون جميعا اليوم نفس القضايا المتعلقة بحركة طالبي اللجوء.. واعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن إعادة الحدود هذه “غير مقبولة”.
وإذا تحملت كل دولة مسؤولياتها – تتابع الصحيفة- فإن الأخيرة هي التي يجب أن تدرس حقوق هؤلاء الأشخاص. ووفقا لاتفاقية دبلن، يتعين على دول الدخول الأولى أن ترحب بهم. هذا النظام، للأسف، لم يعد يعمل.
قبل الصيف، تمكنت الدول الأوروبية من الاتفاق على ميثاق “الهجرة واللجوء”. ويتعين أن يتيح إدخال جرعة من التضامن في النظام الحالي، مما يجعل من الممكن تخفيف عمل بلدان الدخول الأولى. ومع ذلك، سيكون من الضروري الانتظار حتى عام 2026 حتى يتم وضع هذه اللوائح موضع التنفيذ رسميًا.
وحتى ذلك الحين، فإن التحول الألماني يهدد بإحداث تأثيرات كارثية في بروكسل على التفاوض على القواعد التنظيمية المستقبلية، بدءاً بالقانون التالي بشأن العودة. وتريد المزيد من الدول أن تكون قادرة على طرد طالبي اللجوء حسبما تراه مناسبًا، سواء إلى بلدان ثالثة أو إلى البلدان الأصلية لهؤلاء المواطنين.
ومع ذلك، فمن خلال إعادة حوالي ثلاثين أفغانيًا أدانتهم المحاكم إلى بلادهم، التي تخضع الآن لحكم طالبان القاسي، تكون برلين قد كسرت بالفعل أحد المحرمات بعد أن رفضت القيام بذلك لفترة طويلة. وتريد دول أعضاء أخرى، بما في ذلك النمسا وقبرص، طرد السوريين إلى بلدانهم الأصلية، التي ما تزال في قبضة الفوضى، وتدفع جيرانها الأوروبيين إلى السير على هذا الطريق. وفي الوقت الراهن، لم يظهر أي توافق في الآراء، توضح “لوموند”.
وبينما تتزايد اختلالات التوازن الديموغرافي، فإن مسألة الهجرة الصعبة تستدعي استجابات أخرى غير الارتجال واعتماد كل طرف على نفسه في أوروبا حيث يظل اليسار في كثير من الأحيان غير مسموع ومحظورا في مواجهة الهستيريا التي يمارسها اليمين المتطرف الذي يفتقر إلى الرؤية. فتماسك الاتحاد الأوروبي أصبح على المحك، وكذلك القيم التي أشارت إليها أورسولا فون دير لاين، تقول “لوموند”.
عندما ينقلب السحر على القارة العجوز التي هي السبب في تفقير الشعوب الأفريقية لعقود وعقود بعد نهب ثروات الشعوب الأفريقية والإثراء غير المشروع تكون هذه النتيجة غزو بشري حقيقي يا رفيقي 🤔😶
دول العربان يرفضون إستقبال أشقائهم و إخوانهم في العرق و الدين و رموا بهم في الصحاري المقفرة و اغلقوا في وجوههم كل الابواب….!؟ فلماذا نُلقي باللوم على من يُفضلون إستقبال ( إخوتهم الاوكران ) على إستقبال من لا تربطهم بهم اي صلة ؟ لا عرق و لا دين و لا عادات و لا تقاليد و لا مصير مشترك ؟ إفتحوا أبوابكم للآخرين ( على الاقل لإخوتكم) ..حتى يفتح الآخرين ابوابهم لإستقبال ( امواج الهجرات غير الشرعية ) القادمة من الدول المغاربية و شمال إفريقيا ! و جنوب الصحراء و الشرق و ادنى الشرق..لماذا نُحرِم الهجرة الى بيوتنا و نحللها على الآخرين لكي يتم غزو بيوتهم؟؟!!
المانيا في عهد ميركل تحملت الكثير وهي الوحيدة التي استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين شخص من السوريين العراقيين سيريلانكيين وافغان وقد تسبب هذا في كثير من المآسي للألمان آخرها في الاسبوع قبل الماضي بحيث قام مواطن سوري يحمل سيفا يقتل كل من مر أمامه، مع العلم أنه لا يتوفر حتي على الإقامة القانونية هل هناك دولة تستطيع تحمل هذا كيف ما كان دينها ؟ ما يخجل النفس هو أن دولا عربية كمصر تونس الجزائر والمغرب ودولا أفريقية لا تستحي من رؤية أبنائها يموتون في البحار وحتي من استطاع وصول الضفة الشمالية يملؤون أرصفة الشوارع و ينامون في محطات مترو الأنفاق.
الجزاء من جنس العمل الدول الغربية خاصة فرنسا اسبانيا البرتغال ايطاليا بريطانيا بلجيكا وهولاندا وكل هذه الدول كانت تبحث عن التوسع و البحث عن الايرادات و الثروات لتعزيز قوتها ونفوذها ونهوضها وبطببعة الحال كانت على حساب تلك البلدان
انتم الاوربيين تشعلون الحروب في البلدان الأفريقية والإسلامية، وهذه النتيجة لازم يدخلوا عليكم لاجئين، اذا أردتم ان لا يأتي اليكم اللاجئين فعليكم بإيقاف الحروب في دول أفريقيا والبلدان الاخري، انتم سبب الحروب في العالم، اذا ارتم ايقاف الحروب يمكن في اقل من اسبوع تقيف كل حروب العالم
مجرد تساؤل
لماذا لا نُحول (بكسر الواو) المزاح إلى جد !!!؟؟؟
في مقال نشرته “القدس العربي” يوم:30/12/2022، تحت عنوان:” تبون: على فرنسا والجزائر التحرر من عقدتي المستعمِر والمستعمَر.. وقطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب”، جاء فيه على لسان تبون ما نصه:
“اسمحوا لي أن أعيد عبارة صديق أخبرني مؤخرًا، من باب الممازحة أنه يجب على الجزائريين الحصول على تأشيرات فرنسية لمدة 132 عامًا (مدة الاستعمار الفرنسي في الجزائر)” انتهى الاقتباس
فرنسا استعمرت كثير من الدول الإفريقية، وبثروات وسواعد افريقية، نالت فرنسا استقلالها، وطورت اقتصادها.
وتأسيسا على ما سلف وجب على الأفارقة أن يُحَولوا مزحة تبون إلى جد، وكل بلد ليس فقط يطالب فرنسا الحصول على التأشيرة لمواطنيه مدة الاستعمار الفرنسي، بل أيضا
تعويض الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضوا له هم وأسلافهم خلال الفترة الاستعمارية في بلدانهم وما بعدها.